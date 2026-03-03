Elismert német közgazdász a Mandinernek: Németország a pusztulás felé halad

Mindez szerinte még ironikusabb a jelenlegi helyzetben, amikor Európát éppen háborús gépezetté próbálják átalakítani. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: nagyon hálás Orbán Viktornak és Magyarországnak, amiért nyíltan kiáll a béke mellett, és nem vesz részt a háborús erőfeszítésekben.

Elmondta: míg a magyarok képesek racionálisan hozzáállni a kérdéshez, Európában sok vezető politikusnak és állampolgárnak „átmosták az agyát” az oroszellenes propagandával, ami miatt nem látnak tisztán.

„Németországban, főleg Nyugaton, sokan elhiszik a propagandát, hogy segíteni kell Ukrajnának, és harcolni kell Oroszország ellen. Kelet-Németországban már nehezebb átmosni az emberek agyát, mivel ott az emberek még a kommunista időkből megőrizték a védekezőképességüket a propagandával szemben”

– vélekedett.

Arra a kérdésünkre, hogy a német politikusok egyáltalán mérlegelik-e a német állampolgárok érdekeit az ukrajnai háború kapcsán, elmondta: az AfD politikusai, köztük Tino Chrupalla, a párt társelnöke rendszeresen figyelmeztetnek arra, hogy a háború nem Németország érdeke.

Az országot irányító Friedrich Merz kancellár viszont egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy mi a német emberek érdeke.

„Friedrich Merz egy igazi hivatalnok, egy volt ügyvéd, aki vállalati érdekeket képviselt, a BlackRock egykori alkalmazottja, és ma is erősen kötődik ezekhez a körökhöz. Az emberek érdekei sohasem foglalkoztatták”

– jelentette ki, és hozzátette: a német médiát nagyon szigorúan ellenőrzik, a kritikus hangok nem kapnak teret.

„A kormányzó pártok és Friedrich Merz mind a háború mellett állnak, nincsenek kritikus hangok, senki nem beszél a német emberek érdekeiről. Nyugat-Németországban az emberek többsége elfogadja ezt, mert elfogadja a propagandát”

– foglalta össze, majd megjegyezte: „Az ilyen bizonytalan időkben az emberek egyszerű ellenségeket és egyszerű igazságokat akarnak, ezért Nyugaton sokan még mindig elfogadják ezt a narratívát.”

A Barátság kőolajvezeték elleni támadás éppolyan abszurd, mint az Északi Áramlat leállítása

Max Otte szerint elképesztő, hogy az ukránok leállították a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken keresztül, majd támadást is indítottak a vezeték ellen, Magyarország pedig továbbra is hajlandó egyáltalán bármilyen energiát szállítani Ukrajnának. Megjegyezte: számára az első sokkot az jelentette, amikor Németország szó nélkül hagyta az Északi Áramlat elleni támadást és annak leállítását.

„Amikor ez történt, akkor vesztettem el minden reményemet Németországban”

– vallotta be. Szerinte, ha Németország ezek után sem eszmél, akkor minek kell történnie ahhoz, hogy észbe kapjon? Úgy látja, emiatt a hozzáállás miatt Németország számára már most túl késő.

„Németország nagy valószínűséggel a teljes összeomlás, megsemmisülés felé halad. Ha mindent jól csinálunk, talán a teljes pusztulást át tudjuk alakítani kényszerleszállássá. De egy kényszerleszállás után sem lehet azonnal újra felszállni, javításokra van szükség, tehát ez egy generációba fog telni” – értékelte az ország jelenlegi helyzetét.

Ehhez az újrainduláshoz a szakértő szerint mindenképpen szükség van az orosz energia visszavezetésére, ahogy azt az AfD politikusai is gyakran hangoztatják. Hangsúlyozta: még maga Emmanuel Macron francia elnök is elismerte, hogy újra párbeszédet kell kezdeményezni Oroszországgal a béke érdekében, ami idegesíti Merzet és a háborúpárti frakciót.

„Papíron Oroszország GDP-je a háború kezdetekor valamivel Németországé alatt volt, most pedig valamivel fölötte van. Az orosz gazdaság viszonylag stabilan növekszik, még ha a nyugati médiában mindig arról hallunk is, milyen rosszul áll. A háború elején azt mondták, hogy majd lapátokkal fognak harcolni, mert nincs felszerelésük. Valójában Oroszország az egész Nyugattal szemben tartja magát – technológiai és infrastrukturális értelemben a teljes nyugati blokk áll vele szemben” – vázolta fel a jelenlegi erőviszonyokat. Szerinte következő lépésként újra kell indítani a Barátság kőolajvezetéket és az Északi Áramlatot, Németországnak pedig vissza kell térnie az atomenergiához. Hangsúlyozta: ez csak egy része mindannak az intézkedésnek, amelyre szükség van ahhoz, hogy Németország újra versenyképes lehessen.

2006-ban megjósolta a gazdasági válságot – most ezt jósolja Európa számára

Max Otte egyik legkiemelkedőbb és azóta is sokat emlegetett szakmai sikere, hogy 2006-ban megjósolta a közelgő gazdasági válságot. Arra a kérdésünkre, hogy most hogyan látja Európa jövőjét, elmondta: bizonyos szempontból nehezebb helyzetben van, ugyanis a kontinens jelenleg háborús gazdaságot folytat, és nehéz megjósolni, ez hogyan befolyásolja majd a következő évek gazdasági folyamatait. Felidézte: 2006-ban sem volt mindenben igaza, azt ugyanis nem látta előre, hogy 2009 után még Nyugaton is mennyire áttértek az állam által irányított gazdaságokra.

„Amit látok, és amitől tartok, az Nyugat-Európa teljes függése az Egyesült Államoktól”

– mondta vészjóslóan. Figyelmeztetett: az Egyesült Államok tudott az Északi Áramlat megtámadásáról, majd ezt kihasználva a drágább cseppfolyósított földgázát kezdte promotálni. A németek pedig meg is veszik azt, ami szerinte a teljes gyarmatosítás, az európai struktúrák lerombolásának jele.

„Attól tartok, hogy bekövetkezik Európa teljes gyarmatosítása az Egyesült Államok által. Remélném és kívánom, hogy Németországban több józanság jelenjen meg, de attól tartok, ehhez már nagyon késő van.” – összegezte.

Nyitókép: Max Otte