Szoboszlai Dominik az üzleti életben is tarol, de a több százmilliós bevétel csak a kezdet

Egy magyar hátát nézi Szoboszlai Dominik, talán sosem éri utol
Palvin Barbara nyomába eredt a Liverpool középpályása. Szoboszlai Dominik Instagram-követőtábora már az ötmilliós határt ostromolja.
Szépen termel az SZD10 Magyarország Kommunikációs Kft. Szoboszlai Dominik vállalkozása a legutóbbi pénzügyi évben majdnem 226 millió forintos árbevételt ért el, és 139 millió forint nyereséget produkált.
Több nemzetközi szakportál is arról ír, hogy Szoboszlai Dominik lesz a 2025–2026-os labdarúgóidény legjobb liverpooli játékosa. A Vörösök 25 éves magyar középpályása a mostani kiírásban 37 tétmérkőzésen lépett pályára klubcsapatában, melyeken 10 gólt szerzett és kiosztott 8 gólpasszt is. A legutóbbi nyolc meccsén 7 találatban működött közre, vagyis nyugodtan kijelenthető, hogy bombaformában futballozik.
Szoboszlai ugyanakkor nem csak a pályán tarol: az egyik közösségimédia-felületen például hamarosan eléri az ötmillió követőt, ami hazai viszonylatban kiemelkedő teljesítménynek számít. Eközben pedig azt is látjuk, hogy a székesfehérvári klasszis világhírű vállalatok reklámjaiban szerepel: volt már
Utóbbi már csak azért is érdekes, mert a világhírű chipsgyártó korábban Lionel Messit és Cristiano Ronaldót szerepeltette a kisfilmjeiben – hívta fel rá a figyelmet cikkében a Blikk.
A portál ugyanakkor arra is rámutat, hogy válogatottunk csapatkapitányának van egy cége is, amely az ilyen jellegű reklámszerződésekre szakosodott.
A nyilvános mérlegből kiderül, hogy az SZD10 Magyarország Kommunikációs Kft. 2024-ben majdnem 226 millió forintos árbevételt ért el, és a beszámoló szerint ebből 139 millió forint nyereséget termelt.
Ezt az összeget úgy érdemes értelmezni, hogy (egyrészt a 2025-ös adat még ennél is magasabb lehet) Szoboszlai Dominik jelenleg heti 120 ezer fontot, átszámítva mintegy 55 millió forintot keres, vagyis egyelőre 21 nap alatt több bevétele származik a labdarúgásból, mint a vállalkozásából egy év alatt – állapítja meg a Blikk, amely Szabados Gábor sportközgazdászt is megszólaltatta a témában.
„Ez teljesen normális jelenség: ahogy idősödik egy sportoló, úgy nő a szponzori bevételek aránya. Vannak extrém példák is, mint például a golfozó Tiger Woods vagy a korábbi teniszező Roger Federer, akiknek a bevételeiből kilencven százalékot tettek ki a reklámokból származó összegek. A futballban talán csak Lionel Messi esetében alacsonyabb a fizetés aránya a szponzori bevételekhez képest, míg Cristiano Ronaldónál ez az arány nagyjából fele-fele. A labdarúgásban ez tekinthető normális eloszlásnak a legnagyobb sztárok esetében, és ezt körülbelül 30 éves korukra érik el a játékosok” – magyarázta a szakértő.
Szabados azt is megjegyezte, hogy Szoboszlai idén lesz 26 éves, így még bőven van ideje arra, hogy az üzleti életben is csúcsra érjen. Ami a reklámokat illeti, erre akkor van a legnagyobb esélye, ha globális tényezővé válik a piacon.
„A nagy cégek ma már azt is figyelik, mennyire „közösségimédia-barát” az általuk támogatott személy.
A szakmai sikerek mellett az is fontos, hány embert ér el az, akinek a támogatásán gondolkodnak.
A sport ebből a szempontból hálás terület, hiszen egyrészt nagy közönséget tud megszólítani, másrészt a teljesítmény is jól mérhető. Ráadásul a közösségi médiában látható követőtábor a világ számos országából tevődik össze. Ez elengedhetetlen a globális előrelépéshez” – zárta gondolatait a közgazdász.
Az ötödik helyen álló Liverpool legközelebb kedd este, idegenben lép pályára az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League), a 26. fordulóban a sereghajtó Wolves lesz az ellenfele.
