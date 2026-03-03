Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
fizetés cég bevétel Liverpool Instagram Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik az üzleti életben is tarol, de a több százmilliós bevétel csak a kezdet

2026. március 03. 10:27

Szépen termel az SZD10 Magyarország Kommunikációs Kft. Szoboszlai Dominik vállalkozása a legutóbbi pénzügyi évben majdnem 226 millió forintos árbevételt ért el, és 139 millió forint nyereséget produkált.

2026. március 03. 10:27
null

Több nemzetközi szakportál is arról ír, hogy Szoboszlai Dominik lesz a 2025–2026-os labdarúgóidény legjobb liverpooli játékosa. A Vörösök 25 éves magyar középpályása a mostani kiírásban 37 tétmérkőzésen lépett pályára klubcsapatában, melyeken 10 gólt szerzett és kiosztott 8 gólpasszt is. A legutóbbi nyolc meccsén 7 találatban működött közre, vagyis nyugodtan kijelenthető, hogy bombaformában futballozik.

Szoboszlai ugyanakkor nem csak a pályán tarol: az egyik közösségimédia-felületen például hamarosan eléri az ötmillió követőt, ami hazai viszonylatban kiemelkedő teljesítménynek számít. Eközben pedig azt is látjuk, hogy a székesfehérvári klasszis világhírű vállalatok reklámjaiban szerepel: volt már 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron
  • a Telekom, 
  • a McDonald's arca, miközben 
  • a Red Bull is a sportolói között tudhatja, legújabban pedig 
  • a Lay's hirdeti vele a termékeit.

Utóbbi már csak azért is érdekes, mert a világhírű chipsgyártó korábban Lionel Messit és Cristiano Ronaldót szerepeltette a kisfilmjeiben – hívta fel rá a figyelmet cikkében a Blikk.

 

Szoboszlai Dominik három hét alatt többet keres focival

A portál ugyanakkor arra is rámutat, hogy válogatottunk csapatkapitányának van egy cége is, amely az ilyen jellegű reklámszerződésekre szakosodott. 

A nyilvános mérlegből kiderül, hogy az SZD10 Magyarország Kommunikációs Kft. 2024-ben majdnem 226 millió forintos árbevételt ért el, és a beszámoló szerint ebből 139 millió forint nyereséget termelt.

Ezt az összeget úgy érdemes értelmezni, hogy (egyrészt a 2025-ös adat még ennél is magasabb lehet) Szoboszlai Dominik jelenleg heti 120 ezer fontot, átszámítva mintegy 55 millió forintot keres, vagyis egyelőre 21 nap alatt több bevétele származik a labdarúgásból, mint a vállalkozásából egy év alatt – állapítja meg a Blikk, amely Szabados Gábor sportközgazdászt is megszólaltatta a témában.

„Ez teljesen normális jelenség: ahogy idősödik egy sportoló, úgy nő a szponzori bevételek aránya. Vannak extrém példák is, mint például a golfozó Tiger Woods vagy a korábbi teniszező Roger Federer, akiknek a bevételeiből kilencven százalékot tettek ki a reklámokból származó összegek. A futballban talán csak Lionel Messi esetében alacsonyabb a fizetés aránya a szponzori bevételekhez képest, míg Cristiano Ronaldónál ez az arány nagyjából fele-fele. A labdarúgásban ez tekinthető normális eloszlásnak a legnagyobb sztárok esetében, és ezt körülbelül 30 éves korukra érik el a játékosok” – magyarázta a szakértő.

Szabados azt is megjegyezte, hogy Szoboszlai idén lesz 26 éves, így még bőven van ideje arra, hogy az üzleti életben is csúcsra érjen. Ami a reklámokat illeti, erre akkor van a legnagyobb esélye, ha globális tényezővé válik a piacon.

Mohamed Szalah; Szoboszlai Dominik, Liverpool
Mohamed Szalah (balra) is Szoboszlai Dominikot tartja a Liverpool legfontosabb játékosának jelenleg / Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

„A nagy cégek ma már azt is figyelik, mennyire „közösségimédia-barát” az általuk támogatott személy. 

A szakmai sikerek mellett az is fontos, hány embert ér el az, akinek a támogatásán gondolkodnak.

A sport ebből a szempontból hálás terület, hiszen egyrészt nagy közönséget tud megszólítani, másrészt a teljesítmény is jól mérhető. Ráadásul a közösségi médiában látható követőtábor a világ számos országából tevődik össze. Ez elengedhetetlen a globális előrelépéshez” – zárta gondolatait a közgazdász.

Az ötödik helyen álló Liverpool legközelebb kedd este, idegenben lép pályára az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League), a 26. fordulóban a sereghajtó Wolves lesz az ellenfele.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Miguel Medina / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. március 03. 11:04
Nagyon helyes, minél több sikeres magyar embert ! És kevesebb irigy embert. Na arra építsünk, hogy neki van és az gyanús, sőt rossz.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!