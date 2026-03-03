Szoboszlai Dominik az üzleti életben is tarol, de a több százmilliós bevétel csak a kezdet

Ezt az összeget úgy érdemes értelmezni, hogy (egyrészt a 2025-ös adat még ennél is magasabb lehet) Szoboszlai Dominik jelenleg heti 120 ezer fontot, átszámítva mintegy 55 millió forintot keres, vagyis egyelőre 21 nap alatt több bevétele származik a labdarúgásból, mint a vállalkozásából egy év alatt – állapítja meg a Blikk, amely Szabados Gábor sportközgazdászt is megszólaltatta a témában.

„Ez teljesen normális jelenség: ahogy idősödik egy sportoló, úgy nő a szponzori bevételek aránya. Vannak extrém példák is, mint például a golfozó Tiger Woods vagy a korábbi teniszező Roger Federer, akiknek a bevételeiből kilencven százalékot tettek ki a reklámokból származó összegek. A futballban talán csak Lionel Messi esetében alacsonyabb a fizetés aránya a szponzori bevételekhez képest, míg Cristiano Ronaldónál ez az arány nagyjából fele-fele. A labdarúgásban ez tekinthető normális eloszlásnak a legnagyobb sztárok esetében, és ezt körülbelül 30 éves korukra érik el a játékosok” – magyarázta a szakértő.

Szabados azt is megjegyezte, hogy Szoboszlai idén lesz 26 éves, így még bőven van ideje arra, hogy az üzleti életben is csúcsra érjen. Ami a reklámokat illeti, erre akkor van a legnagyobb esélye, ha globális tényezővé válik a piacon.

Mohamed Szalah (balra) is Szoboszlai Dominikot tartja a Liverpool legfontosabb játékosának jelenleg / Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

„A nagy cégek ma már azt is figyelik, mennyire „közösségimédia-barát” az általuk támogatott személy.