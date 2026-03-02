Szoboszlai tarolt a BBC-nél, de egyesek szerint ez sem elég

Így vált a világ egyik legjobb szabadrúgáslövőjévé Szoboszlai Dominik
A hatása konkrét számokban mérhető két évtizedes Premier League-távlatban.
A BBC-nél a magyar válogatott középpályásáé lett február legszebb találata. Szoboszlai a Manchester City ellen lőtt bombagólt szabadrúgásból.
Ahogy arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominiknak a Manchester City ellen lőtt gólját választották a legszebb februári találatnak a BBC Match of the Day című műsorának nézői.
A magyar válogatott csapatkapitánya az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában, február 8-án mintegy 27 méterről, szabadrúgásból talált Gianluigi Donnarumma kapujába. Az olasz hálóőr megmozdulni sem tudott a tökéletesen helyezett lövés után, amely a kétfős sorfalat belülről megkerülve kanyarodott a bal kapufához és onnan vágódott a hálóba. A találat a 74. percben született, amivel vezetett a Liverpool, de mégsem tudott nyerni, mert a City a hajrában fordított, a magyar középpályást pedig kiállították.
Szoboszlai a szavazatok 35 százalékával érdemelte ki az elismerést,
amit másodszor kapott meg ebben az idényben. Augusztus 31-én a másik bajnokesélyes, az Arsenal ellen szerzett hasonlóan remek gólt szabadrúgásból, amit szintén a hónap legjobbjának választották.
„Az év gólja, nem csak a hónapé!” – fogalmazott egy kommentelő a BBC bejegyzése alatt.
„Be kell vallani, ez tényleg egy világszínvonalú szabadrúgás volt” – írta egy másik hozzászóló.
„Övé az első és a második hely is az év góljai között” – vélte egy harmadik.
„Egyetértek, gyönyörű találat volt” – hangsúlyozta egy negyedik szurkoló.
Itt nézheti meg Szoboszlai világklasszis gólját a Manchester City ellen:
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan
