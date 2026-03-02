Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
liverpool bbc szoboszlai dominik manchester city

Szoboszlai tarolt a BBC-nél, de egyesek szerint ez sem elég

2026. március 02. 11:48

A BBC-nél a magyar válogatott középpályásáé lett február legszebb találata. Szoboszlai a Manchester City ellen lőtt bombagólt szabadrúgásból.

2026. március 02. 11:48
null

Ahogy arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominiknak a Manchester City ellen lőtt gólját választották a legszebb februári találatnak a BBC Match of the Day című műsorának nézői. 

A magyar válogatott csapatkapitánya az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában, február 8-án mintegy 27 méterről, szabadrúgásból talált Gianluigi Donnarumma kapujába. Az olasz hálóőr megmozdulni sem tudott a tökéletesen helyezett lövés után, amely a kétfős sorfalat belülről megkerülve kanyarodott a bal kapufához és onnan vágódott a hálóba. A találat a 74. percben született, amivel vezetett a Liverpool, de mégsem tudott nyerni, mert a City a hajrában fordított, a magyar középpályást pedig kiállították. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

Szoboszlai a szavazatok 35 százalékával érdemelte ki az elismerést,

amit másodszor kapott meg ebben az idényben. Augusztus 31-én a másik bajnokesélyes, az Arsenal ellen szerzett hasonlóan remek gólt szabadrúgásból, amit szintén a hónap legjobbjának választották.

„Az év gólja, nem csak a hónapé!” – fogalmazott egy kommentelő a BBC bejegyzése alatt.

„Be kell vallani, ez tényleg egy világszínvonalú szabadrúgás volt” – írta egy másik hozzászóló.

„Övé az első és a második hely is az év góljai között” – vélte egy harmadik.

„Egyetértek, gyönyörű találat volt” – hangsúlyozta egy negyedik szurkoló.

Ezt is ajánljuk a témában

Itt nézheti meg Szoboszlai világklasszis gólját a Manchester City ellen:

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szomszéd
2026. március 02. 12:42
Tőlem elég távol áll a foci, de ez a gyerek zseniális. Egy gólját láttam, már nem tudom, mikor, kik ellen játszottak. A lényeg: pattanó labda ért elé az ellenfél kapuja előtt, amikor ő már indult volna hátrafelé, de villámgyorsan reagált, és be is rúgta a kapuba. Mondom: zseniális. Hálás vagyok azért, hogy magyar. És úgy látom, hogy büszke magyar. Nagyon kell ez a lelkünknek mostanság :-)))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!