Függetlenek és objektívek: szürreális, hogyan támogatja a Tisza Pártot a Telex és a 444

2026. március 02. 12:10

Bár úton-útfélen megalázza őket Magyar Péter, a Telex és a 444 szerkesztősége kitart a Tisza Párt mellett: szédületes termelési riportban áradoznak az aktivistákról, de Ukrajna témáját kínosan kerülik.

2026. március 02. 12:10
null

Brutális termelési riportban számolt be hétfőn reggel a Tisza Párt kampányáról a Telex és a 444 – a két, magára rendszeresen függetlenként és objektívként hivatkozó portál másfél órán belül két olyan cikket publikált, hogy arra még Magyar Péter is csak csettinthetett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:






a két, amúgy totálisan elfogult cikk vezető anyagként jelent meg, háttérbe szorítva például az iráni és az ukrajnai háborút, vagy éppen az olajár elszabadulását – a két szerkesztőség tehát úgy ítélte meg, a Tisza Párt aktivistáinak kopogtatása fontosabb ezeknél a híreknél.

A Telex már-már hősként ábrázolja azokat az aktivistákat, akik egyébként pontosan ugyanazt teszik, amit minden kampányban minden párt aktivistái tesznek: megpróbálják meggyőzni a választókat és tartani velük a kapcsolatot. Váó!

A lap – amely újságírói nemrég Bécsben szerették volna ünnepelni a Tisza Pártot, ám még őket sem engedték be – név nélküli forrásokra hivatkozva azt írja, az aláírásgyűjtés során – kapaszkodjanak meg – sokan azon sértődtek meg, hogy már nem írhatnak alá, mert elfogytak a helyek az íveken!

A cikkben szinte bekezdésenként kiemelik, hogy az aktivisták micsoda munkát tesznek a kampányidőszakba, a szerző szó szerint ezt idézi: „Este 7 óra 00 perckor, a szavazás végével össze lehet esni, az eredményt már nem is kell megvárni. De ha este 10 órakor esünk össze, az baj, mert akkor az azt jelenti, hogy három órányi energiát meghagytunk.”

A cikkben egyetlen szó sem esik Ukrajnáról, de ez a Telexnél természetes: a független, objektív és minőségi lap valamiért rendszeresen elfelejti megkérdezni erről a témáról Magyar Pétert, akiről Kijevben és Brüsszelben is biztosan tudják, hogy ha hatalomra kerül, nem gördít akadályt Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása és további finanszírozása elé.

A 444 sem bízta a véletlenre, a portál így kezdi a cikket:

Nem kell hosszan beszélgetni tiszás képviselőjelöltekkel ahhoz, hogy valaki elsírja magát. Síró aktivisták, síró választók, könnyeikkel küzdő képviselőjelöltek a visszatérő résztvevői ezeknek a beszélgetéseknek. 

A Medián csalásáról a többi ellenzéki laphoz hasonlóan lapító 444 minden szempontból biztosra ment: a három, nyilván Magyar Péter engedélyével kiválasztott tiszás jelölttel három napon (!) keresztül és tíz órán (!) át interjúztak, mire megkapták a remélt végeredményt.

A brutális hosszúságú cikkben Ukrajnáról, Kijev zsarolásáról és EU-csatlakozásáról természetesen nem esik szó, ahogyan az olajblokádról sem.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szantofer
2026. március 02. 12:51
Talán abban bíznak, hogy kormányváltás esetén úgy járnak mint most a mandiner. Ömlik hozzájuk a közpénz.
kotam1
2026. március 02. 12:42
A jobboldali lapok legalább nem hirdetik, hogy a függetlenség csúcsai, és az újságírók gyöngyei, mindenki más pedig egy rakás szart sem ér. Undorító a Telex és a 444 gőgössége, nyugodtan mehetnének a Népszabadság után, senkinek sem hiányoznának!
bagira004
2026. március 02. 12:39
Poloskás elvtárs hazaáruló szélhámos.
Davidw
2026. március 02. 12:26
Nem az a baj hogy reszrehajlok, a mandi is nyiltan jobboldali. A baj az hogy mindenkit agyhalott hulyenek titualnak aki hajlando mast is elolvasni, ami a buborekon kivul van. Merned egy jobboldalinak azt mondani hogy ne olvasson bele a balos hulyesegbe, meg akkor is ha nem ert vele egyet.
