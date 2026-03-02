Függetlenek és objektívek: szürreális, hogyan támogatja a Tisza Pártot a Telex és a 444

A lap – amely újságírói nemrég Bécsben szerették volna ünnepelni a Tisza Pártot, ám még őket sem engedték be – név nélküli forrásokra hivatkozva azt írja, az aláírásgyűjtés során – kapaszkodjanak meg – sokan azon sértődtek meg, hogy már nem írhatnak alá, mert elfogytak a helyek az íveken!

A cikkben szinte bekezdésenként kiemelik, hogy az aktivisták micsoda munkát tesznek a kampányidőszakba, a szerző szó szerint ezt idézi: „Este 7 óra 00 perckor, a szavazás végével össze lehet esni, az eredményt már nem is kell megvárni. De ha este 10 órakor esünk össze, az baj, mert akkor az azt jelenti, hogy három órányi energiát meghagytunk.”