Függetlenek és objektívek: szürreális, hogyan támogatja a Tisza Pártot a Telex és a 444

Magyar Péter és a sajtó – egy roppant kínos, egyoldalú szerelem története. Mutatjuk!
A jelek szerint tehát a Magyar Péterhez lojális, sőt szervilis sajtó azt kapja tőle jutalmul, amit a jobboldali sajtó büntetésül. Íme a példák!
Bár úton-útfélen megalázza őket Magyar Péter, a Telex és a 444 szerkesztősége kitart a Tisza Párt mellett: szédületes termelési riportban áradoznak az aktivistákról, de Ukrajna témáját kínosan kerülik.
Brutális termelési riportban számolt be hétfőn reggel a Tisza Párt kampányáról a Telex és a 444 – a két, magára rendszeresen függetlenként és objektívként hivatkozó portál másfél órán belül két olyan cikket publikált, hogy arra még Magyar Péter is csak csettinthetett.
Tegyük hozzá:
a két, amúgy totálisan elfogult cikk vezető anyagként jelent meg, háttérbe szorítva például az iráni és az ukrajnai háborút, vagy éppen az olajár elszabadulását – a két szerkesztőség tehát úgy ítélte meg, a Tisza Párt aktivistáinak kopogtatása fontosabb ezeknél a híreknél.
A Telex már-már hősként ábrázolja azokat az aktivistákat, akik egyébként pontosan ugyanazt teszik, amit minden kampányban minden párt aktivistái tesznek: megpróbálják meggyőzni a választókat és tartani velük a kapcsolatot. Váó!
Ezt is ajánljuk a témában
A jelek szerint tehát a Magyar Péterhez lojális, sőt szervilis sajtó azt kapja tőle jutalmul, amit a jobboldali sajtó büntetésül. Íme a példák!
A lap – amely újságírói nemrég Bécsben szerették volna ünnepelni a Tisza Pártot, ám még őket sem engedték be – név nélküli forrásokra hivatkozva azt írja, az aláírásgyűjtés során – kapaszkodjanak meg – sokan azon sértődtek meg, hogy már nem írhatnak alá, mert elfogytak a helyek az íveken!
A cikkben szinte bekezdésenként kiemelik, hogy az aktivisták micsoda munkát tesznek a kampányidőszakba, a szerző szó szerint ezt idézi: „Este 7 óra 00 perckor, a szavazás végével össze lehet esni, az eredményt már nem is kell megvárni. De ha este 10 órakor esünk össze, az baj, mert akkor az azt jelenti, hogy három órányi energiát meghagytunk.”
A cikkben egyetlen szó sem esik Ukrajnáról, de ez a Telexnél természetes: a független, objektív és minőségi lap valamiért rendszeresen elfelejti megkérdezni erről a témáról Magyar Pétert, akiről Kijevben és Brüsszelben is biztosan tudják, hogy ha hatalomra kerül, nem gördít akadályt Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása és további finanszírozása elé.
Ezt is ajánljuk a témában
De nem is kérdezte őt erről a Telex újságírója.
A 444 sem bízta a véletlenre, a portál így kezdi a cikket:
Nem kell hosszan beszélgetni tiszás képviselőjelöltekkel ahhoz, hogy valaki elsírja magát. Síró aktivisták, síró választók, könnyeikkel küzdő képviselőjelöltek a visszatérő résztvevői ezeknek a beszélgetéseknek.
A Medián csalásáról a többi ellenzéki laphoz hasonlóan lapító 444 minden szempontból biztosra ment: a három, nyilván Magyar Péter engedélyével kiválasztott tiszás jelölttel három napon (!) keresztül és tíz órán (!) át interjúztak, mire megkapták a remélt végeredményt.
A brutális hosszúságú cikkben Ukrajnáról, Kijev zsarolásáról és EU-csatlakozásáról természetesen nem esik szó, ahogyan az olajblokádról sem.
Ezt is ajánljuk a témában
Szintet lépett a szerkesztőség.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala