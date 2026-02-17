Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt mezőkövesd évértékelő Magyar Péter telex

Mindent egy lapra tett fel a Telex: téboly, ahogyan Magyar Pétert segíti a „„„független””” lap

2026. február 17. 14:11

Már a látszatra sem ad a magát függetlennek és objektívnek tartó Telex szerkesztősége: úgy áradozik Magyar Péter országjárásának első állomásáról, hogy közben nem írja meg, hogy százan voltak kíváncsiak az eseményre, azt pedig nem tartja problémásnak, hogy a Tisza Párt elnöke nem mond semmit a legfontosabb kérdésekről.

2026. február 17. 14:11
null

„A hatalom érzi, hogy ez a hajó elmenni látszik” – Mezőkövesden indult Magyar Péter és a Tisza országjárása. Ezzel a címmel hozta le a magát függetlennek és objektívnek valló Telex a hétfői eseményt, a tudósításban szinte szó szerint beszámoltak Magyar Péter minden mondatáról,

csupán azt felejtették el megírni, hogy a drónfelvételek alapján körülbelül 100 ember volt kíváncsi minderre, pedig ez nyilvánvalóan az olvasókat is segítette volna abban, hogy mennyire vehetik komolyan a címben szereplő kijelentést.

De a Telex itt még nem állt meg: egy nappal később „A Tiszának már nem árt semmi” címmel tettek közzé egy videót a pártrendezvényről, amelyen a megszólalókat – micsoda véletlen – nem zavarta, hogy miniszterelnök-jelöltjük drogbotrányba keveredett. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

A „független” portál az évértékelőket tekintve is különös narratívát választott: miközben többször is élcelődött az Orbán Viktor mellett kiálló közéleti szereplőkön, azt valamiért egyszer sem tette hozzá, hogy Magyar Péter évértékelőjén egyetlen ismert ember sem támogatta a Tisza Párt elnökét azok közül, akik nem jelöltként szerepeltek az eseményen.

Sőt: a Telex publicisztikájában szó szerint azt írja, hogy Magyar Péter úgy beszélt az évértékelőjén, mint akinek már nem kell semmilyen kockázatot vállalnia, tehát a portál újságírója úgy véli,

nincs abban semmi kivetnivaló, hogy a Tisza-vezér nem beszél tisztán az olyan kulcsfontosságú ügyekről, mint például Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása, a rezsicsökkentés fenntartása, a béke kérdése vagy éppen a magyarországi adópolitika.

Pedig a Tisza pártcsaládjának vezetője, az Európai Néppártot irányító Manfred Weber többször is megismételte, hogy csak az maradhat közöttük, aki mindenben támogatja Ukrajnát, így a 2027-re tervezett gyorsított EU-csatlakozást is. De a Tisza is tartott tavaly egy közvélemény-kutatást, amelyen a követőik csaknem 60 százaléka támogatta Ukrajnát, Magyar Péter pedig azt ígérte, kormányra kerülés esetén eszerint alakítaná a párt programját.

Tegyük hozzá, a Telex támogatása Magyar Péter kampányával kapcsolatban nem most kezdődött: októberben Sarkadi Zsolt többek között azt állította, hogy „beszédében Magyar Péter tőle soha nem látott magabiztossággal nyilvánult meg”. A probléma, hogy az álhírgyártó újságíró egyszer már írt egy cikket „Magyar Péter úgy beszélt, mint aki biztos a győzelmében” címmel, még július 12-én. Kollégája, Klág Dávid még tovább ment, az októberi Tisza-rendezvényről készített tudósításában szó szerint ez szerepelt:

Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kotam1
2026. február 17. 14:54
A Telex bohócai sajnos nem tudták feldolgozni, hogy lett másik, és az új Index minden egyes nap olvasottabb a tiszás propagandaoldaluknál…
Válasz erre
1
0
abcd2k
2026. február 17. 14:51
Egy dolgot el kell ismernünk, van amiben a selyemmajom maradandót alkotott. Mint messiás, nyelvújító bevezette a konszenzuális kapcsolat fogalmát a magyar nyelvbe egy olyan területen, mely ugyan tele van rokonértelmű kifejezésekkel, de már mindegyik elhasználódott. Évszázadokkal ezelőtt a baszás egy eufemisztikus kifejezésnek számított, a hölgy, akit ezzel a szóval invitáltak el volt ájulva a lovag kifinomult intellektusától. Mára a kufirc, dugás, közösülés, stb mind közönséges, de jött a megváltó és új alapokra helyezte a szerelmi kapcsolatra történő invitálás szofisztikált minőségét. Nem csoda hát, ha Vogel Evelin sem tudott ennek ellenállni és mit sem törődve a lepukkant buli, gyanús por és egyéb zavaró körülményekkel, egyszerűen elcsábult és hagyta magát konszenzualizálódni.
Válasz erre
1
0
Unknown
2026. február 17. 14:48
a telex tényleg hihetetlen, és sajnos valóban hatással is vannak a történésekre. A Tisza szektát már semmi sem érdekli, csak hogy áprilisban bukjon a FIDESZ. Se észérvek, se semmi. Nem lehet másfél éve fogást találni MP-n, vagy a pártján. Érdemben a támogatottságuk jottányit sem csökkent
Válasz erre
0
0
macskusz-4
2026. február 17. 14:36
Tudományosan lett bizonyítva, hogy a radnaimárk- szobafotót Tiszás készítette. Micsoda bűnszövetkezet...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!