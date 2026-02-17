Mindent egy lapra tett fel a Telex: téboly, ahogyan Magyar Pétert segíti a „„„független””” lap

Sőt: a Telex publicisztikájában szó szerint azt írja, hogy Magyar Péter úgy beszélt az évértékelőjén, mint akinek már nem kell semmilyen kockázatot vállalnia, tehát a portál újságírója úgy véli,

nincs abban semmi kivetnivaló, hogy a Tisza-vezér nem beszél tisztán az olyan kulcsfontosságú ügyekről, mint például Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása, a rezsicsökkentés fenntartása, a béke kérdése vagy éppen a magyarországi adópolitika.

Pedig a Tisza pártcsaládjának vezetője, az Európai Néppártot irányító Manfred Weber többször is megismételte, hogy csak az maradhat közöttük, aki mindenben támogatja Ukrajnát, így a 2027-re tervezett gyorsított EU-csatlakozást is. De a Tisza is tartott tavaly egy közvélemény-kutatást, amelyen a követőik csaknem 60 százaléka támogatta Ukrajnát, Magyar Péter pedig azt ígérte, kormányra kerülés esetén eszerint alakítaná a párt programját.

Tegyük hozzá, a Telex támogatása Magyar Péter kampányával kapcsolatban nem most kezdődött: októberben Sarkadi Zsolt többek között azt állította, hogy „beszédében Magyar Péter tőle soha nem látott magabiztossággal nyilvánult meg”. A probléma, hogy az álhírgyártó újságíró egyszer már írt egy cikket „Magyar Péter úgy beszélt, mint aki biztos a győzelmében” címmel, még július 12-én. Kollégája, Klág Dávid még tovább ment, az októberi Tisza-rendezvényről készített tudósításában szó szerint ez szerepelt: