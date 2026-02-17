Mindent egy lapra tett fel a Telex: téboly, ahogyan Magyar Pétert segíti a „„„független””” lap

Sistergős pofonként csapta arcon Magyar Pétert a valóság: alig százan voltak kíváncsiak a Tisza-vezér beszédére (FOTÓ)
Úgy tűnik az elmúlt hetek eseményei nem kedveztek a politikusnak.
Már a látszatra sem ad a magát függetlennek és objektívnek tartó Telex szerkesztősége: úgy áradozik Magyar Péter országjárásának első állomásáról, hogy közben nem írja meg, hogy százan voltak kíváncsiak az eseményre, azt pedig nem tartja problémásnak, hogy a Tisza Párt elnöke nem mond semmit a legfontosabb kérdésekről.
„A hatalom érzi, hogy ez a hajó elmenni látszik” – Mezőkövesden indult Magyar Péter és a Tisza országjárása. Ezzel a címmel hozta le a magát függetlennek és objektívnek valló Telex a hétfői eseményt, a tudósításban szinte szó szerint beszámoltak Magyar Péter minden mondatáról,
csupán azt felejtették el megírni, hogy a drónfelvételek alapján körülbelül 100 ember volt kíváncsi minderre, pedig ez nyilvánvalóan az olvasókat is segítette volna abban, hogy mennyire vehetik komolyan a címben szereplő kijelentést.
De a Telex itt még nem állt meg: egy nappal később „A Tiszának már nem árt semmi” címmel tettek közzé egy videót a pártrendezvényről, amelyen a megszólalókat – micsoda véletlen – nem zavarta, hogy miniszterelnök-jelöltjük drogbotrányba keveredett.
A „független” portál az évértékelőket tekintve is különös narratívát választott: miközben többször is élcelődött az Orbán Viktor mellett kiálló közéleti szereplőkön, azt valamiért egyszer sem tette hozzá, hogy Magyar Péter évértékelőjén egyetlen ismert ember sem támogatta a Tisza Párt elnökét azok közül, akik nem jelöltként szerepeltek az eseményen.
Sőt: a Telex publicisztikájában szó szerint azt írja, hogy Magyar Péter úgy beszélt az évértékelőjén, mint akinek már nem kell semmilyen kockázatot vállalnia, tehát a portál újságírója úgy véli,
nincs abban semmi kivetnivaló, hogy a Tisza-vezér nem beszél tisztán az olyan kulcsfontosságú ügyekről, mint például Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása, a rezsicsökkentés fenntartása, a béke kérdése vagy éppen a magyarországi adópolitika.
Pedig a Tisza pártcsaládjának vezetője, az Európai Néppártot irányító Manfred Weber többször is megismételte, hogy csak az maradhat közöttük, aki mindenben támogatja Ukrajnát, így a 2027-re tervezett gyorsított EU-csatlakozást is. De a Tisza is tartott tavaly egy közvélemény-kutatást, amelyen a követőik csaknem 60 százaléka támogatta Ukrajnát, Magyar Péter pedig azt ígérte, kormányra kerülés esetén eszerint alakítaná a párt programját.
Tegyük hozzá, a Telex támogatása Magyar Péter kampányával kapcsolatban nem most kezdődött: októberben Sarkadi Zsolt többek között azt állította, hogy „beszédében Magyar Péter tőle soha nem látott magabiztossággal nyilvánult meg”. A probléma, hogy az álhírgyártó újságíró egyszer már írt egy cikket „Magyar Péter úgy beszélt, mint aki biztos a győzelmében” címmel, még július 12-én. Kollégája, Klág Dávid még tovább ment, az októberi Tisza-rendezvényről készített tudósításában szó szerint ez szerepelt:
Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán