Sistergős pofonként csapta arcon Magyar Pétert a valóság: alig százan voltak kíváncsiak a Tisza-vezér beszédére (FOTÓ)

Szemtanú is megerősítette: kábítószer lehetett Magyar Péterék hírhedté vált buliján
Cáfolja a Tisza elnökét, aki azt mondta, nem ismerte a drogos buli résztvevőit.
Úgy tűnik az elmúlt hetek eseményei nem kedveztek a politikusnak.
Alig néhány tucat érdeklődő gyűlt össze Mezőkövesden Magyar Péter beszédére – erről írt közösségi oldalán Deák Dániel politikai elemző.
Bejegyzése szerint 17 óra 16 perckor már a színpadon állt a Tisza Párt vezetője, ugyanakkor a helyszínen nagyon kevesen voltak kíváncsiak rá. Az elemző úgy fogalmazott: az elmúlt hetek eseményei – például Magyar Péter drogos bulijának lelepleződése – nem kedveztek a politikusnak, és szerinte ez is magyarázhatja a visszafogott érdeklődést.
Deák Dániel bejegyzésében arra is kitért, hogy Magyar Péter korábban Münchenben közös fotót készített Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, aki kritikus álláspontot képvisel Magyarországgal szemben, és ez a gesztus szintén nem aratott osztatlan sikert a hazai választók körében.
Az elemző azt is elmagyarázta, hogy a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatások torz képet festenek a Tisza Párt támogatottságáról.
Deák Dániel egy drónfelvételt is megosztott, amely alapján a mezőkövesdi eseményen nagyjából száz ember lézenghetett.
