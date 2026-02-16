Ft
deák dániel tisza mezőkövesd Magyar Péter

Sistergős pofonként csapta arcon Magyar Pétert a valóság: alig százan voltak kíváncsiak a Tisza-vezér beszédére (FOTÓ)

2026. február 16. 18:32

Úgy tűnik az elmúlt hetek eseményei nem kedveztek a politikusnak.

2026. február 16. 18:32
null

Alig néhány tucat érdeklődő gyűlt össze Mezőkövesden Magyar Péter beszédére – erről írt közösségi oldalán Deák Dániel politikai elemző.

Bejegyzése szerint 17 óra 16 perckor már a színpadon állt a Tisza Párt vezetője, ugyanakkor  a helyszínen nagyon kevesen voltak kíváncsiak rá. Az elemző úgy fogalmazott: az elmúlt hetek eseményei – például Magyar Péter drogos bulijának lelepleződése – nem kedveztek a politikusnak, és szerinte ez is magyarázhatja a visszafogott érdeklődést.

Deák Dániel bejegyzésében arra is kitért, hogy Magyar Péter korábban Münchenben közös fotót készített Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, aki kritikus álláspontot képvisel Magyarországgal szemben, és ez a gesztus szintén nem aratott osztatlan sikert a hazai választók körében.

Az elemző azt is elmagyarázta, hogy a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatások torz képet festenek a Tisza Párt támogatottságáról. 

Deák Dániel egy drónfelvételt is megosztott, amely alapján a mezőkövesdi eseményen nagyjából száz ember lézenghetett.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

