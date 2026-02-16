Sistergős pofonként csapta arcon Magyar Pétert a valóság: alig százan voltak kíváncsiak a Tisza-vezér beszédére (FOTÓ)

Alig néhány tucat érdeklődő gyűlt össze Mezőkövesden Magyar Péter beszédére – erről írt közösségi oldalán Deák Dániel politikai elemző.

Bejegyzése szerint 17 óra 16 perckor már a színpadon állt a Tisza Párt vezetője, ugyanakkor a helyszínen nagyon kevesen voltak kíváncsiak rá. Az elemző úgy fogalmazott: az elmúlt hetek eseményei – például Magyar Péter drogos bulijának lelepleződése – nem kedveztek a politikusnak, és szerinte ez is magyarázhatja a visszafogott érdeklődést.