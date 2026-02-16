Magyar Péter röhögcsélve pózolgatott a Barátság vezeték felrobbantásában reménykedő politikussal (VIDEÓ)
Hamar megtalálták a közös hangot.
A Tisza Párt elnöke nagyon jó hangulatban beszélgetett vezeték- és keresztnevek azonosságáról a szélsőségesen magyarellenes lengyel kormányfővel, aki a Magyarország energiaellátását garantáló Barátság-vezeték felrobbantásában reménykedett.
A müncheni biztonságpolitikai konferencián Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és Donald Tusk lengyel miniszterelnök humoros párbeszédet folytattak – írja a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye.
A cikk szerint
Magyar Péter külügyminiszteri jelöltjeként Orbán Anitát mutatta be, majd megjegyezte, hogy ez csak véletlen névazonosság Orbán Viktorral. Donald Tusk saját keresztnevét említve utalt Donald Trumpra.
A jelenet jó hangulatot teremtett a résztvevők között – teszi hozzá a beszámoló.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.