tisza párt donald tusk magyar péter magyarország orbán viktor

Hahaha: Ukrajnában a hasukat fogják a nevetéstől Magyar Péter és Donald Tusk párbeszéde miatt

2026. február 16. 10:45

A Tisza Párt elnöke nagyon jó hangulatban beszélgetett vezeték- és keresztnevek azonosságáról a szélsőségesen magyarellenes lengyel kormányfővel, aki a Magyarország energiaellátását garantáló Barátság-vezeték felrobbantásában reménykedett.

null

A müncheni biztonságpolitikai konferencián Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és Donald Tusk lengyel miniszterelnök humoros párbeszédet folytattak – írja a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye.

A cikk szerint

Magyar Péter külügyminiszteri jelöltjeként Orbán Anitát mutatta be, majd megjegyezte, hogy ez csak véletlen névazonosság Orbán Viktorral. Donald Tusk saját keresztnevét említve utalt Donald Trumpra.

A jelenet jó hangulatot teremtett a résztvevők között – teszi hozzá a beszámoló. 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

