Nocsak-nocsak, szintet lépett a Momentum – gyorsan, még mielőtt megszűnne létezni

Nos. Először is leszögezném: nagy barátja vagyok a munkamegosztásnak, sőt – életemben nem éltem olyan háztartásban, ahol a férfiak ne vették volna ki megfelelő részüket a házimunkából.

Pont ezért fura minden évben ez a kampányszerű sírás-rívás: akinek van gyereke, annak hatalmában áll kezdettől fogva arra nevelni őket (a fiúkat is), hogy igenis fogják meg a porszívót és hajtogassák össze a tiszta ruhákat, például; de a „mentális teher” is bőven oldható azzal, ha már a bölcsődés korúval úgy megyünk a boltba, hogy előtte elsoroljuk neki a vásárolnivalókat, hadd eddze a memóriáját és hadd érezze magát ő is kompetensnek. Ha ezt már elmulasztottuk, az valóban kellemetlen, de azon a momentumos sóhajtozás pontosan semennyit nem segít. Az meg pláne nem, hogy a poszt alatti kommentszekcióban a nők a férfiakat minősítgetik, a férfiak pedig a nőket –

a „mi, nők bezzeg napi 2 órát takarítunk” típusú, Mártírka nénis állítás helyett ezért meg lehetett volna inkább kérdezni egy családterapeutát vagy egyéb szakembert, hogy miként lehet optimalizálni a közös teherviselést.

Máris okosabbak lennénk.

Hasonlóképpen ha valaki nem bírja elviselni, hogy ne úgy legyen kiteregetve az a zokni, ahogy annak lennie „kell”, és ezért inkább megcsinálja maga, az is nehezítő körülmény, de nem valami társadalmi egyenlősítés fog segíteni rajta, hanem a saját leküzdendő perfekcionizmussal, illetve mániákkal való őszinte szembenézés. Lásd még a szünet nélküli „szervezést” és a „kötelező mosolyt”: a világon senki nem kényszerít egyetlen nőt sem arra, hogy beszálljon a játszóházas, egymásra licitálós méregdrága gyerekzsúrok versenyébe, vagy hogy szombatonként angol nyelvű jobb agyféltekés jógafoglalkozásra fuvarozza gyermekét a város másik felébe.