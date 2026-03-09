Nocsak-nocsak, szintet lépett a Momentum – gyorsan, még mielőtt megszűnne létezni

Íme a BKV-alkalmazott Imre bácsi Magyarországa – a Bibliában jártasabbak akár a „mennyek országának” is nevezhetnék
Rém egyszerű történet, mégis jól jön egy egész vasárnap a feldolgozásához. Francesca Rivafinoli írása.
A pártnak idén ügyesen sikerült nőnap alkalmából összeugrasztania egymással a nőket és a férfiakat.
Tudom, tudom, ki a csuda foglalkozik 2026-ban a Momentummal, ne vicceljünk már – mégis van az a kontraproduktív szöveg, amely szinte könyörög a különvéleményért.
„Egy blokk, ami nem azt mutatja, amit megvenni akarunk, hanem azt, amit nap mint nap beleadunk a családba és a társadalomba” – hangzik a bevezető, majd nőnap alkalmából látunk egy úgynevezett „társadalmi nyugtát” a nőkre nehezedő terhekről:
„Takarítás – napi 2 óra
Főzés – napi 1 óra
Gondoskodás – 0–24 órás készenlét
Szervezés (láthatatlan munka) – folyamatos
Félbeszakítás meetingeken – heti 3 alkalom
Kötelező mosoly – korlátlan
Bérkülönbség miatti veszteség – 17%
Anyasági karriermegtorpanás – változó összeg
Szabadidő – csökkentett mennyiség
Érzelmi munka – nem számlázható
Biztonságos kerülőút hazafelé: +20 perc”.
A felsorolás végén pedig jön a „Fizetési mód: Egy szál virág – 3 500 Ft”.
Nos. Először is leszögezném: nagy barátja vagyok a munkamegosztásnak, sőt – életemben nem éltem olyan háztartásban, ahol a férfiak ne vették volna ki megfelelő részüket a házimunkából.
Pont ezért fura minden évben ez a kampányszerű sírás-rívás: akinek van gyereke, annak hatalmában áll kezdettől fogva arra nevelni őket (a fiúkat is), hogy igenis fogják meg a porszívót és hajtogassák össze a tiszta ruhákat, például; de a „mentális teher” is bőven oldható azzal, ha már a bölcsődés korúval úgy megyünk a boltba, hogy előtte elsoroljuk neki a vásárolnivalókat, hadd eddze a memóriáját és hadd érezze magát ő is kompetensnek. Ha ezt már elmulasztottuk, az valóban kellemetlen, de azon a momentumos sóhajtozás pontosan semennyit nem segít. Az meg pláne nem, hogy a poszt alatti kommentszekcióban a nők a férfiakat minősítgetik, a férfiak pedig a nőket –
a „mi, nők bezzeg napi 2 órát takarítunk” típusú, Mártírka nénis állítás helyett ezért meg lehetett volna inkább kérdezni egy családterapeutát vagy egyéb szakembert, hogy miként lehet optimalizálni a közös teherviselést.
Máris okosabbak lennénk.
Hasonlóképpen ha valaki nem bírja elviselni, hogy ne úgy legyen kiteregetve az a zokni, ahogy annak lennie „kell”, és ezért inkább megcsinálja maga, az is nehezítő körülmény, de nem valami társadalmi egyenlősítés fog segíteni rajta, hanem a saját leküzdendő perfekcionizmussal, illetve mániákkal való őszinte szembenézés. Lásd még a szünet nélküli „szervezést” és a „kötelező mosolyt”: a világon senki nem kényszerít egyetlen nőt sem arra, hogy beszálljon a játszóházas, egymásra licitálós méregdrága gyerekzsúrok versenyébe, vagy hogy szombatonként angol nyelvű jobb agyféltekés jógafoglalkozásra fuvarozza gyermekét a város másik felébe.
Ráadásul nem 2,1 fölötti termékenységi rátával bíró országról beszélünk, ahol nők tömegei élnék életüket öt-hatgyermekes logisztikai zsonglőrként
(női felmenőink egyébként telefonos emlékeztetők, csipogó főzőlap, eldobható pelenka, sőt, mosogató- vagy akár mosógép nélkül abszolválták a nagycsaládos létet – talán őket is meg lehetne kérdezni, miként birkóztak meg mindezzel).
De eleve azt sem akadályozza a XXI. században senki, hogy házasságkötés előtt a felek tisztázzák a házimunkával kapcsolatos elképzeléseiket és kommunikálják egymás felé a kívánságaikat. Előfordulhat ugyan, hogy valaki hopp! véletlenül túl hamar összeköltöződött valakivel, és utólag döbben rá, hogy rálőcsölődik minden, de ez sem valamiféle nőellenes összeesküvés eredménye, hanem sajnos a nem kellő körültekintésé.
Ahol pedig esetleg mégis valamiféle cselédnek tekintenék a nőket és ők is magukat, ott nem egy bugyuta momentumos Facebook-poszt fog segíteni, hanem például az alaptanterv részét képező, előszeretettel lesajnált „családi életre nevelés”,
benne már alsó tagozatban egyik legelső témakörként „a munkamegosztás jelentőségének” kiemelésével, valamint „a szeretet kifejezésmódjainak” megismerésével és gyakorlásával.
Ráadásul mintha a Momentum fejében keveredne a nőnap és az anyák napjának fogalma: a legutóbbi népszámlálás alapján a négymillió magyar háztartásból 3,2 millióban nincs 15 évesnél fiatalabb gyermek. Természetesen akad, aki viszont az idős szüleit ápolja; de mégsem egyértelmű, hogy egy egyedülálló nőnek például miért kellene automatikusan a nap huszonnégy órájában készenlétben lennie (pláne ahhoz képest, amennyire egy nagycsaládos apuka készenlétben áll), továbbá mit kellene napi két órában takarítania, és úgy egyáltalán,
miért járna azért fizetség, hogy rendet tart a saját egyszemélyes háztartásában.
(Külön érdekesség, hogy a momentumosok előszeretettel fotózkodnak a lakásban tartott háziállataikkal – demonstrálván, hogy a meglévő „társadalmi terheik” mellé önként is vállaltak plusz takarítást és gondoskodást.)
Sajátos tétel továbbá a „biztonságos kerülőút hazafelé”. Egyrészt jó lenne eldönteni, hogy most végül is ez a Momentum által elképzelt nő egy szüntelenül gondoskodó, nappal „meetingen” ülő, este főző és takarító férjezett családanya-e, aki jellemzően nem mászkál szálegyedül gyalogosan az éjszaka közepén,
vagy pedig egy veszélyes környéken élő szingli, aki viszont megússza az „anyasági karriermegtorpanást”.
Másrészt jó lenne tudni, valójában hány magyar nő kénytelen rendszeresen ilyen plusz utat megtenni, megkerülve valami sötét parkot vagy no-go zónát. Az EU Alapjogi Ügynöksége épp most tett közzé egy jelentést a nők elleni erőszakról: abból kiderül, hogy Magyarországon a megkérdezett nők összesen 6,3 százaléka kerül bizonyos utcákat vagy helyeket – a nyolc vizsgált ország közül messze ez a legalacsonyabb arány; az átlag 20 százalék.
Végül pedig ott a „nemek közötti bérszakadék”. Ha nem ragaszkodnának a feministák annak ismételgetéséhez, hogy igenis azonos munkakörben a nők kevesebbet keresnek (továbbra sem látszik például a pedagógus bértáblán a külön „nők” és „férfiak” oszlop; de a momentumos Sebők Éva parlamenti tiszteletdíja is forintra pontosan megegyezik Hajnal Miklóséval), akkor talán több figyelmet kapna az a tény, hogy
a bérkülönbség jelentős részben munkakörfüggő. A könyvtárosok vagy a szociális szférában dolgozók túlnyomó többsége nő – és pont ők keresnek az átlagnál kevesebbet, miközben vízvezeték- vagy kazánszerelő férfiak szemrebbenés nélkül tartanak igényt ötszámjegyű órabérre.
Itt tehát valóban akad még tennivaló (beleértve azt is, hogy a nők megfelelően árazzák be a saját munkájukat: tanulmányok egész sora (is) bizonyítja, hogy mi jellemzően eleve szemérmesebbek vagyunk a bértárgyalásokon, sőt, a ChatGPT is alacsonyabb bérigényt javasol a nőknek, mint a férfiaknak) – annál azonban nemigen lehet többet ártani egy-egy továbbra is alulfizetett női szakma megbecsültségének, mint hogy valaki egy szinten emlegeti a kérdést az olyan szöveggel, hogy az elnyomó férfiak félbeszakítják a „meetingen” a szegény nőket, akiknek mindeközben „kötelező” korlátlanul mosolyogniuk és napi két órát takarítaniuk.
Mint ahogy az általános társadalmi jóllét szempontjából eleve igen kontraproduktív minden olyan üzenet, amely ki nem fizetődő tehernek állítja be a gondoskodást, az „érzelmi munkát” és az „anyasági karriermegtorpanást”.
Persze, senkinek ne kelljen felőrlődnie és méltánytalan hátrányt szenvednie – az egyébként előszeretettel hivatkozott „globális boldogságjelentés” azonban azt állapítja meg, hogy Európában az emberek az ötfős családokban a legelégedettebbek, míg jellemzően az egyfős háztartások boldogságszintje a legalacsonyabb. Utóbbi jelenséget a tanulmány „kapcsolati deprivációnak” nevezi, kitérve arra is, hogy Mexikóban például még az egyedül élők is boldogabbak, mert több szoros kapcsolatot ápolnak rokonaikkal és barátaikkal. Több „érzelmi munkát” végeznek, kvázi.
Kölcsönös megosztás és gondoskodás – a jelentés szerint épp ez a titka a családok magasabb boldogságszintjének.
Ha tehát a Momentum boldog nőket szeretne, legközelebb talán érdemes lenne nem valami roppant átokként emlegetnie a törődést és a másikra figyelést, hanem bizony a jóllét alapvető forrásaként – vonzóvá téve azt nő, férfi és gyermek számára egyaránt.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Rém egyszerű történet, mégis jól jön egy egész vasárnap a feldolgozásához. Francesca Rivafinoli írása.
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben hazánknak naponta egymillió eurós büntetést kell fizetnie az idegenekkel szembeni bánásmódja miatt, az Eurostat megkérdezte, hány idegen tapasztalt itt ténylegesen diszkriminációt. Francesca Rivafinoli írása.
(Nyitókép forrása: a Momentum Mozgalom weboldala)
Ezt is ajánljuk a témában
Mennyire tekinthető kompetensnek az a politikusjelölt, aki a mérleg két serpenyője közül csak az egyikbe helyezi bele a mérnivalót, és az alapján hirdet eredményt?