Ezt nem láttuk jönni: Fekete-Győr levélben hívná be a NATO katonáit Magyarországra

„A hivatalos szervek jelenlegi, beszédes csendje és a szükséges nemzetbiztonsági lépések elmaradása azt a rendkívül súlyos gyanút veti fel a magyar közvéleményben, hogy a kormány nem áldozata, hanem a haszonélvezője az orosz titkosszolgálati műveletnek, és a színfalak mögött kollaborál a szövetségünk ellenfeleivel” – írja bejegyzésében.

Alatta kommentben pedig arra kéri követőit, hogy megosztásokkal és like-okkal segítsenek eljuttatni a NATO-főtitkárhoz.

Fekete-Győr azokra a híresztelésekre gondolt, amelyek az elmúlt napokban éláttak napvilágot. A VSquare arról írt, hogy az orosz elnök egy politikai machinátorokból és titkosszolgálati emberekből álló csapatot küldött Budapestre azért, hogy hatalomban tartsák a kormányt a piszkos kampány eszközeikkel. Magyar Péter már úgy tálalta az ügyet, hogy Orbán Viktor hívhatta be az oroszokat.

Kulifai Máté szerint „felettébb különös, hogy ez a hír pont akkor robban be a magyar sajtóba és közéletbe, amikor Volodimir Zelenszkij példátlan módon megfenyegette Orbán Viktort az ukrán hadsereggel”.