03. 08.
vasárnap
volodimir zelenszkij mark rutte Fekete-Győr András momentum

Ezt nem láttuk jönni: Fekete-Győr levélben hívná be a NATO katonáit Magyarországra

2026. március 08. 12:57

Az orosz titkosszolgálati beavatkozásról szóló narratíva éppen azután kezdett el terjedni, hogy Volodimir Zelenszkij példátlan módon megfenyegette Orbán Viktort.

2026. március 08. 12:57


Fekete-Győr András nyílt levélben fordult Mark Rutte NATO-főtitkárhoz arra hivatkozva, hogy a közelgő országgyűlési választásokon múlik „a magyar demokrácia alapjainak helyreállítása és a NATO keleti szárnyának, ezáltal a teljes nyugati szövetségi rendszerünk belső biztonságának garantálása”.

A Momentum bukott politikusa arra hivatkozik, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

cikkek alapján az Oroszországi Föderáció hetekkel ezelőtt egy orosz katonai hírszerzőkből álló operatív csapatot telepített Budapestre”,

amelyet a Kreml legfelső köreiből irányíthatnak. Fekete-Győr szerint az egész összeesküvés célja, hogy „dezinformációs kampányokkal, mesterséges feszültségszítással és a külső fenyegetettség érzetének manipulálásával” hatalomban tartsák Orbánt. Sőt, Fekete-Győr szerint ez az akció az egész NATO számára biztonsági kockázatot jelent.

„A hivatalos szervek jelenlegi, beszédes csendje és a szükséges nemzetbiztonsági lépések elmaradása azt a rendkívül súlyos gyanút veti fel a magyar közvéleményben, hogy a kormány nem áldozata, hanem a haszonélvezője az orosz titkosszolgálati műveletnek, és a színfalak mögött kollaborál a szövetségünk ellenfeleivel” – írja bejegyzésében.

Alatta kommentben pedig arra kéri követőit, hogy megosztásokkal és like-okkal segítsenek eljuttatni a NATO-főtitkárhoz.

Fekete-Győr azokra a híresztelésekre gondolt, amelyek az elmúlt napokban éláttak napvilágot. A VSquare arról írt, hogy az orosz elnök egy politikai machinátorokból és titkosszolgálati emberekből álló csapatot küldött Budapestre azért, hogy hatalomban tartsák a kormányt a piszkos kampány eszközeikkel. Magyar Péter már úgy tálalta az ügyet, hogy Orbán Viktor hívhatta be az oroszokat.

Kulifai Máté szerint „felettébb különös, hogy ez a hír pont akkor robban be a magyar sajtóba és közéletbe, amikor Volodimir Zelenszkij példátlan módon megfenyegette Orbán Viktort az ukrán hadsereggel”.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Putyin ügynökei akarják megmenteni Orbán Viktor kampányát?

Felettébb különös, hogy ez a hír pont akkor robban be a magyar sajtóba és közéletbe, amikor Volodimir Zelenszkij példátlan módon megfenyegette Orbán Viktort az ukrán hadsereggel.

Nyitókép: Képernyőfotó

