Nyomásgyakorlás a maximumra járatva: újabb tiszás offenzíva indult a Kutyapárt ellen

Íme, ő Varju László, a DK elítélt politikusa!
Az agresszív ember mindig mindent letagadott, a felelősséget soha, semmiért nem vállalta.
Magyar Péteréknek nagyon nem tetszik, hogy valaki el mer indulni rajtuk kívül is, ezért mindent elkövetnek, hogy az oszágos listát állító kutyapártra minél nagyobb nyomást helyezzenek. Nehéz hetek előtt áll az MKKP, mert információink szerint ígérgetések és fenyegetések is elhangoztak annak érdekében, hogy ne induljanak el.
Amióta az ajánlások gyűjtésének elindulásával hivatalosan is kezdetét vette a kampány, középpontba kerültek a kispártok sorsa. Az ajánlások gyűjtése március 6-án délután négy órakkor véget ért. A legfrissebb adatok szerint várhatóan öt pártnak, vagy pártszövetségnek lesz országos listája április 12-én. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz-KDNP-re, a Tiszára, a Mi Hazánkra, a DK-ra és a Magyar Kétfarkú Kutyapártra lehet majd szavazni az ország összes településén, és ezek a pártok tudják csak hasznosítani a töredékszavazataikat.
Miközben a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP már korábban visszalépett a Tisza Párt javára – ezzel gyakorlatilag politikai öngyilkosságot elkövetve –, addig a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) továbbra is kitart az önálló indulás mellett, és a viccpártnak sikerült is összegyűjtenie a szükséges ajánlásokat 80 körzetben, így lesz országos listájuk. Magyar Péter színrelépése óta folyamatosan arról beszél, hogy az ellenzéki oldalon csak egy párt indulhat a választáson. Pár napja szolnoki beszédében a politikai paletta kétpólusúvá válását vizionálta, és a kisebb ellenzéki pártokat a Fidesz segítésével vádolta meg. A Tisza Párt vezetője szerint a kormányváltáshoz a kispártok háttérbe vonulására van szükség, miközben az érintett szervezetek visszautasítják a vádakat.
A Demokratikus Koalíció és az MKKP visszalépését egyelőre nem tudták elérni. A sajtónyilvánosság mellett az online térben is többen szeretnék elérni a kutyapárt visszalépését.
Ezzel párhuzamosan a tiszás trollsereg is papagájkommandóként szajkózza, hogy az MKKP-nak nem kellene elindulnia a választáson.
Amióta a kutyapártnak sikerült az országos listaállításhoz elegendő jelöltet állítania, azóta a támadások is felerősödtek, és egyre erőszakosabbá váltak. A háttérben elkezdtek nyomást gyakorolni az MKKP-re, információink szerint ígérgetések és fenyegetések is elhangoztak annak érdekében, hogy ne induljanak el bizonyos jelöltek vagy lépjenek vissza. Sőt, forrásaink szerint már a megvesztegetés is felmerült. Mint ismert, a vesztegetés a választási eljárásban is bűncselekménynek minősül.
Ezzel párhuzamosan vannak, akik már összeesküvés-elméleteket is gyártanak, miszerint a Fidesz szavazók direkt támogatták aláírásukkal a Kutyapártot, hogy el tudjanak indulni a választáson.
A Tisza-párti influenszerek, aktivisták és szimpatizánsok nap mint nap ostromolják a Kutyapártot: a kommentelők szerint a Kutyapárt azzal, hogy elindul, valójában a Fidesz „proxyja”, akadályozza a „rendszerváltást”, és úgy vélik, hogy a párt „eladta” magát, fontosabb számukra az állami támogatás, mint Magyar Péter győzelme.
A tiszás influenszerek és a hozzájuk közel álló portálok (444.hu, Telex) sem tétlenkednek. Sorozatos cikkekkel igyekeznek lejáratni a Kutyapártot, miközben ellenzéki közvélemény-kutatásokkal bizonygatják, hogy egyetlen akadálya van a Tisza Pártnak: a Kutyapárt.
A Facebookon és a Redditen valóságos hergelés zajlik.
Valószínűleg a tiszás gépezet sem áll le: a kampány hátralévő heteiben várhatóan még intenzívebb közösségi média-offenzíva fogja követni a Kutyapárt kampányát.
Miközben a tiszás szimpatizánsok meg vannak győződve arról, hogy ők állnak a demokrácia oldalán, a gyakorlatban éppen ők azok, akik minden pártot ellehetetlenítenének, amelyik nem áll be Magyar Péter mögé.
Ahogyan azt korábban írtuk, a kutyapárti jelöltek visszaléptetésének sürgetése folyamatos. A bizonyítékok folyamatosan gyűlnek a vezstegetési kísérletekről. Fontos megemlíteni, hogy egy-egy jelölt fenyegetése, vagy éppen visszalépésre való kényszerítése kimeríti a törvénysértést. Mint ismert, Varju Lászlót, a DK politikusát éppen azért ítélte el jogerősen a bíróság, mert egy független jelölt visszalépéséért cserébe pénzt adott volna. Így aki egy képviselőjelöltet a saját akarata ellenére próbálnak visszalépésre bírni, annak később könnyen a bíróság előtt kell felelnie.
Ezt is ajánljuk a témában
Az agresszív ember mindig mindent letagadott, a felelősséget soha, semmiért nem vállalta.
Nyitókép forrása: az MKKP Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Meglett az országos listája a pártnak.
***