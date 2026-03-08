Nyomásgyakorlás a maximumra járatva: újabb tiszás offenzíva indult a Kutyapárt ellen

Amióta az ajánlások gyűjtésének elindulásával hivatalosan is kezdetét vette a kampány, középpontba kerültek a kispártok sorsa. Az ajánlások gyűjtése március 6-án délután négy órakkor véget ért. A legfrissebb adatok szerint várhatóan öt pártnak, vagy pártszövetségnek lesz országos listája április 12-én. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz-KDNP-re, a Tiszára, a Mi Hazánkra, a DK-ra és a Magyar Kétfarkú Kutyapártra lehet majd szavazni az ország összes településén, és ezek a pártok tudják csak hasznosítani a töredékszavazataikat.

Ők már visszaléptek

Miközben a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP már korábban visszalépett a Tisza Párt javára – ezzel gyakorlatilag politikai öngyilkosságot elkövetve –, addig a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) továbbra is kitart az önálló indulás mellett, és a viccpártnak sikerült is összegyűjtenie a szükséges ajánlásokat 80 körzetben, így lesz országos listájuk. Magyar Péter színrelépése óta folyamatosan arról beszél, hogy az ellenzéki oldalon csak egy párt indulhat a választáson. Pár napja szolnoki beszédében a politikai paletta kétpólusúvá válását vizionálta, és a kisebb ellenzéki pártokat a Fidesz segítésével vádolta meg. A Tisza Párt vezetője szerint a kormányváltáshoz a kispártok háttérbe vonulására van szükség, miközben az érintett szervezetek visszautasítják a vádakat.