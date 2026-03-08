Apad a Tisza: Magyar Péterék fontos szövetségese hagyta ott a párt szervezetét

Lakatos Gusztáv, a BIT 300 civil szerveződés elnöke bejelentette, hogy Rácz Attila, a Nógrád megyei BIT 300 tagja a továbbiakban nem támogatja a Tisza Pártot.

A BIT 300 nevű kezdeményezés eredetileg a tiszainokai Tisza Szigetként indult, azóta azonban több megyére kiterjedő mozgalommá nőtte ki magát.