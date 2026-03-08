Ft
03. 09.
hétfő
tisza párt tisza sziget rácz attila bit 300 lakatos gusztáv Magyar Péter

Apad a Tisza: Magyar Péterék fontos szövetségese hagyta ott a párt szervezetét

2026. március 08. 21:22

Rácz Attila, a Nógrád megyei BIT 300 tagja a továbbiakban nem támogatja a Tisza Pártot.

2026. március 08. 21:22
null

Lakatos Gusztáv, a BIT 300 civil szerveződés elnöke bejelentette, hogy Rácz Attila, a Nógrád megyei BIT 300 tagja a továbbiakban nem támogatja a Tisza Pártot.

A BIT 300  nevű kezdeményezés eredetileg a tiszainokai Tisza Szigetként indult, azóta azonban több megyére kiterjedő mozgalommá nőtte ki magát. 

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Mint ahogy azt Lakatos Gusztáv is jelezte, a szervezet tudomásul veszi Rácz Attila döntését, és hangsúlyozta: tiszteletben tartják, hogy mindenki a saját meggyőződése alapján hozza meg politikai döntéseit.

Ugyanakkor a bejegyzésben arra is felhívta a figyelmet, hogy fontosnak tartják a közösség egységének megőrzését. Lakatos Gusztáv arra kérte a korábbi támogatót, hogy ne gyengítse azok elköteleződését, akik továbbra is támogatják a Tisza Pártot.

A bejegyzés végén Lakatos Gusztáv megköszönte Rácz Attila eddigi munkáját és részvételét a mozgalomban.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
