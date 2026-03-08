Apad a Tisza: Magyar Péterék fontos szövetségese hagyta ott a párt szervezetét

Az orosz nagykövetség nyílt levélben üzent a magyar baloldalnak: semmilyen hírszerző nem manipulálja a választásokat
Magyar Péter Putyin embereivel próbált keménykedni: hamar helyretették a Tisza-vezért.
Rácz Attila, a Nógrád megyei BIT 300 tagja a továbbiakban nem támogatja a Tisza Pártot.
Lakatos Gusztáv, a BIT 300 civil szerveződés elnöke bejelentette, hogy Rácz Attila, a Nógrád megyei BIT 300 tagja a továbbiakban nem támogatja a Tisza Pártot.
A BIT 300 nevű kezdeményezés eredetileg a tiszainokai Tisza Szigetként indult, azóta azonban több megyére kiterjedő mozgalommá nőtte ki magát.
Mint ahogy azt Lakatos Gusztáv is jelezte, a szervezet tudomásul veszi Rácz Attila döntését, és hangsúlyozta: tiszteletben tartják, hogy mindenki a saját meggyőződése alapján hozza meg politikai döntéseit.
Ugyanakkor a bejegyzésben arra is felhívta a figyelmet, hogy fontosnak tartják a közösség egységének megőrzését. Lakatos Gusztáv arra kérte a korábbi támogatót, hogy ne gyengítse azok elköteleződését, akik továbbra is támogatják a Tisza Pártot.
A bejegyzés végén Lakatos Gusztáv megköszönte Rácz Attila eddigi munkáját és részvételét a mozgalomban.
