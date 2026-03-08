Ft
03. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza vlagyimir putyin panyi szabolcs Magyar Péter orbán viktor oroszország

Az orosz nagykövetség nyílt levélben üzent a magyar baloldalnak: semmilyen hírszerző nem manipulálja a választásokat

2026. március 08. 18:06

Magyar Péter Putyin embereivel próbált keménykedni: hamar helyretették a Tisza-vezért.

2026. március 08. 18:06
null

Magyar Péter a Facebookon reagált arra, hogy a budapesti orosz nagykövetség a Tisza Párt vezetőjét említve tagadta: a Kreml különleges egységet küldene Magyarországra a választások befolyásolására.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter pénteken reagált Panyi Szabolcs újságíró beszámolójára, amely szerint Vlagyimir Putyin egy csapatot küldött Budapestre, hogy segítsen Orbán Viktor miniszterelnök hatalomban tartásában.

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mindenféle bizonyíték nélkül három orosz ügynökről és orosz beavatkozásról írnak meséket

Panyi Szabolcsot, a Soros-hálózat egyik jól ismert, külföldről fizetett „újágíróját” vetették be.

Magyar Péter erre reagálva arról beszélt: „Kádár János óta Orbán Viktor az első, aki behívja az oroszokat a hazánkba. Követeljük a magyar választásokba való külső beavatkozás azonnali leállítását!”.

Az RTL Híradó Panyi Szabolcs információval kapcsolatban megkereste a budapesti orosz nagykövetséget. Arra vártak választ, hogy valóban dolgozik-e Magyarországon egy háromfős orosz delegáció, amelyet Vagyim Tyitov vagy Szergej Kirijenko vezet, és ha igen, mi a feladatuk.

A nagykövetség azonban nem közvetlenül a televíziónak válaszolt, hanem Facebook-oldalán tett közzé egy nyílt levelet, amelyben reagált a kérdésekre. A közleményben azt írták:

„A VSQUARE weboldalon 2026. március 5-én megjelent Pányi Szabolcs cikk spekulációkat tartalmaz az állítólagos orosz beavatkozásról a magyar választási kampányba. 

A szerzőt jól ismerjük. Azonban, mint szokott, munkáját nem megfelelő minőségben végzi, nem csupán ellenőrizetlen, hanem nyíltan hamis információkat terjesztve. (...) 

Szergej Kirijenko vagy Vadim Titov vezetésével egyetlen orosz delegáció sem dolgozik a nagykövetségen.

Panyi Sabolcs fantáziáival kapcsolatban nincs más mondanivalónk.

Az viszont nem világos, hogy miért kellett Magyar Péter úrnak felvennie ezt a rég lejárt lemez dallamát. 

Esetleg nem áll olyan jól a választói támogatottsága, és ezért kénytelen ilyen módszerekhez folyamodni? Vagy talán jobb tanácsadókat kellene választania?”

Magyar Péter ezt követően ismét megszólalt az ügyben, és jelezte: egy esetleges Tisza-kormány kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekedne Oroszországgal.

„Elvárom a tiszteletet az Önök részéről minden magyar emberrel szemben és hazánk szuverenitása kapcsán is”. – fogalmazta meg Oroszországgal szembeni követeléseit is Magyar Péter.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

macskusz-4
2026. március 08. 19:56
Unalmas a panyiszabolcs, és a kormány is, hogy nem intézi el a mocskot.
elfújta az ellenszél
2026. március 08. 19:54
Panyi Szabolcsnak bőven gurultak a dollárok Biden bácsi idején az ismert fedőszervezeteken keresztül. Annyira lehet hinni ennek a valóságtól teljes mértékben függetlenített újságírónak, mint annak idején a Szabad Népnek. Kottából daloltak azok is, meg ez is, régi nóta bárki tudja.
macskusz-4
2026. március 08. 19:53
A NATOT azok árultàk el,akik telerakták az uniót arabokkal, és siitákkal . Ezek fogják kinyírni az uniót, nem mi és nem az oroszok. Sosem lesznek erős nyugati hadseregek, mert tele lennének iszlamistákkal.Ergo nem az orosz a veszély európára, hanem az iszlám. A kormány ezt mondhatná. De nem mondja, csak tompàn tűr. Hát...ez jutott nekünk. Egy hazaáruló hülye ellenzék, és egy tompa fidesz.A mindenttűrésével.
macskusz-4
2026. március 08. 19:48
Állami szégyen, hogy egy rühes panyiszabolcs ezt megteheti. Évek óta. Trump győzelme után is.Nagyon tompa a fidesz. Tompaagyu. Semmi kreativitás. Rámenősség. Csak a tűrés. Most remek a kapcsolatunk a NATO vezetőjével , az USA- val, mégis tompán tűrik, hogy ez a rühedék panyi azt hazudozza, hogy eláruljuk a NATO- t . Ez a kormány is.......elképesztő.
