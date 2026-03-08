Az orosz nagykövetség nyílt levélben üzent a magyar baloldalnak: semmilyen hírszerző nem manipulálja a választásokat

Betelt a pohár Putyinnál: elérte a célját Von der Leyen, sikeresen lábon lőtte az egész Európai Uniót
Magyar Péter Putyin embereivel próbált keménykedni: hamar helyretették a Tisza-vezért.
Magyar Péter a Facebookon reagált arra, hogy a budapesti orosz nagykövetség a Tisza Párt vezetőjét említve tagadta: a Kreml különleges egységet küldene Magyarországra a választások befolyásolására.
Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter pénteken reagált Panyi Szabolcs újságíró beszámolójára, amely szerint Vlagyimir Putyin egy csapatot küldött Budapestre, hogy segítsen Orbán Viktor miniszterelnök hatalomban tartásában.
Magyar Péter erre reagálva arról beszélt: „Kádár János óta Orbán Viktor az első, aki behívja az oroszokat a hazánkba. Követeljük a magyar választásokba való külső beavatkozás azonnali leállítását!”.
Az RTL Híradó Panyi Szabolcs információval kapcsolatban megkereste a budapesti orosz nagykövetséget. Arra vártak választ, hogy valóban dolgozik-e Magyarországon egy háromfős orosz delegáció, amelyet Vagyim Tyitov vagy Szergej Kirijenko vezet, és ha igen, mi a feladatuk.
A nagykövetség azonban nem közvetlenül a televíziónak válaszolt, hanem Facebook-oldalán tett közzé egy nyílt levelet, amelyben reagált a kérdésekre. A közleményben azt írták:
„A VSQUARE weboldalon 2026. március 5-én megjelent Pányi Szabolcs cikk spekulációkat tartalmaz az állítólagos orosz beavatkozásról a magyar választási kampányba.
A szerzőt jól ismerjük. Azonban, mint szokott, munkáját nem megfelelő minőségben végzi, nem csupán ellenőrizetlen, hanem nyíltan hamis információkat terjesztve. (...)
Szergej Kirijenko vagy Vadim Titov vezetésével egyetlen orosz delegáció sem dolgozik a nagykövetségen.
Panyi Sabolcs fantáziáival kapcsolatban nincs más mondanivalónk.
Az viszont nem világos, hogy miért kellett Magyar Péter úrnak felvennie ezt a rég lejárt lemez dallamát.
Esetleg nem áll olyan jól a választói támogatottsága, és ezért kénytelen ilyen módszerekhez folyamodni? Vagy talán jobb tanácsadókat kellene választania?”
Magyar Péter ezt követően ismét megszólalt az ügyben, és jelezte: egy esetleges Tisza-kormány kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekedne Oroszországgal.
„Elvárom a tiszteletet az Önök részéről minden magyar emberrel szemben és hazánk szuverenitása kapcsán is”. – fogalmazta meg Oroszországgal szembeni követeléseit is Magyar Péter.
