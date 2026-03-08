Az orosz nagykövetség nyílt levélben üzent a magyar baloldalnak: semmilyen hírszerző nem manipulálja a választásokat

Az RTL Híradó Panyi Szabolcs információval kapcsolatban megkereste a budapesti orosz nagykövetséget. Arra vártak választ, hogy valóban dolgozik-e Magyarországon egy háromfős orosz delegáció, amelyet Vagyim Tyitov vagy Szergej Kirijenko vezet, és ha igen, mi a feladatuk.

A nagykövetség azonban nem közvetlenül a televíziónak válaszolt, hanem Facebook-oldalán tett közzé egy nyílt levelet, amelyben reagált a kérdésekre. A közleményben azt írták:

„A VSQUARE weboldalon 2026. március 5-én megjelent Pányi Szabolcs cikk spekulációkat tartalmaz az állítólagos orosz beavatkozásról a magyar választási kampányba.

A szerzőt jól ismerjük. Azonban, mint szokott, munkáját nem megfelelő minőségben végzi, nem csupán ellenőrizetlen, hanem nyíltan hamis információkat terjesztve. (...)