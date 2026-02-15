Szemtanú is megerősítette: kábítószer lehetett Magyar Péterék hírhedté vált buliján

Újabb pikáns részletek

A Blikk most újabb pikáns részleteket tárt fel arról a bizonyos augusztusi éjszakáról. Mint kiderült a lap talált egy szemtanút, egy arab származású férfit, aki részt vett az említett házibuliban, sőt, Magyar Péterrel együtt ment fel a lakásba.

Abdoul a Blikknek felidézte, hogy egy átlagos péntek este volt, bulizni készült az ismerőseivel, semmi különöset nem terveztek azon az estén. „Szinte hihetetlen, hogy ez kerekedett ki belőle. Elmentünk a Lock nevű szórakozóhelyre, ahová rendszeresen járni szoktunk, s ott szembesültünk vele, hogy a Tisza Párt buliját tartják. Azonnal megláttam a tánctér közepén Magyar Pétert, ahogy ott táncikált. Nem mondhatnám, hogy jól ismertük egymást, de már összefutottunk korábban többször is. Nem sokkal később odajött a társaságunkhoz köszönni valakinek Péter, aztán ott is maradt beszélgetni”.

A szemtanú szerint ekkor már kezdtek elszállingózni a vendégek, vagyis leült a buli, alig páran lézengtek a helyen. Mint kiderült, Magyar Pétert ekkor már Vogel Evelinnel volt, és újra egymásra találtak, csókolóztak a tiszás buliban.

„Én akkor még nem ismertem Evelint, nem tudtam, hogy kicsoda az a lány, akivel Péter van, csak később a híradásokból, újságcikkekből ismertem fel. Nem sokkal később már csak négyesben iszogattunk: Magyar Péter, Evelin, egy barátnője és én. Ekkor jött az ötlet Pétertől, hogy menjünk valahová még afterozni, bulizni. Mindenki benne volt, így kint az utcán próbáltam taxit keresni, de egyszer csak megállt mellettünk egy nagy fekete BMW terepjáró, kiszállt belőle egy testőrszerű fickó és mondta, hogy parancsoljunk, üljünk be. Péter beszállt előre azonnal, ekkor vált számomra világossá, hogy ez az ő embere, valami testőrféle. Ezután valaki, talán Péter bedobta, hogy menjünk el a Piafba, de a lányok azonnal mondták, hogy szerintük az a hely már bezárt régen. De azért odamentünk a Nagymező utcába és valóban semmi nyoma nem volt már a Piafnak. Éhesek voltunk, így a Nyugati tér környékére mentünk gyrosozni” – sorolta Abdoul az est részleteit.