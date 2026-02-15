Szemtanú is megerősítette: kábítószer lehetett Magyar Péterék hírhedté vált buliján

„Két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat vagyok” – ennyi volt, Magyar Péter tökéletesen alkalmatlannak bizonyult
Dőlj be a zsaroló exednek, aztán takarózz a gyerekeiddel – ez volna a férfiasság netovábbja? Francesca Rivafinoli írása.
Cáfolja a Tisza elnökét, aki azt mondta, nem ismerte a drogos buli résztvevőit.
Lassan egy hete lázban tartja az országot a radnaimark.hu oldal, amelyen eleinte a „coming soon” felirat alatt egy fekete-fehér szoba képe volt látható egy ággyal és összegyűrt takarókkal. Majd rá pár napra megjelent egy dátum, és a „once upon a time” szöveg. Egyelőre pedig kérdéses, hogy videós tartalom várható-e még.
Sokáig az is rejtély volt, hogy mi köze lehet a Tisza Párt alelnökének a honlaphoz, végül csütörtök délután a párt elnöke, Magyar Péter kiállt a nyilvánosság elé, és bevallotta, hogy az adott szobában és időpontban a volt barátnőjével, Vogel Evelinnel létesített szexuális kapcsolatot.
A Tisza-vezér a videós bejelentkezésében úgy fogalmazott, „nem ismertem fel, hogy titkosszolgálati akcióról van szó. Elhívtak egy ingatlanba, ahol idegenek tartózkodtak, egy asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt, amelyből azonban én nem fogyasztottam. (...) Utána Vogel Evelinnel konszenzuális alapon szexuális aktust folytattam”.
A Blikk most újabb pikáns részleteket tárt fel arról a bizonyos augusztusi éjszakáról. Mint kiderült a lap talált egy szemtanút, egy arab származású férfit, aki részt vett az említett házibuliban, sőt, Magyar Péterrel együtt ment fel a lakásba.
Abdoul a Blikknek felidézte, hogy egy átlagos péntek este volt, bulizni készült az ismerőseivel, semmi különöset nem terveztek azon az estén. „Szinte hihetetlen, hogy ez kerekedett ki belőle. Elmentünk a Lock nevű szórakozóhelyre, ahová rendszeresen járni szoktunk, s ott szembesültünk vele, hogy a Tisza Párt buliját tartják. Azonnal megláttam a tánctér közepén Magyar Pétert, ahogy ott táncikált. Nem mondhatnám, hogy jól ismertük egymást, de már összefutottunk korábban többször is. Nem sokkal később odajött a társaságunkhoz köszönni valakinek Péter, aztán ott is maradt beszélgetni”.
A szemtanú szerint ekkor már kezdtek elszállingózni a vendégek, vagyis leült a buli, alig páran lézengtek a helyen. Mint kiderült, Magyar Pétert ekkor már Vogel Evelinnel volt, és újra egymásra találtak, csókolóztak a tiszás buliban.
„Én akkor még nem ismertem Evelint, nem tudtam, hogy kicsoda az a lány, akivel Péter van, csak később a híradásokból, újságcikkekből ismertem fel. Nem sokkal később már csak négyesben iszogattunk: Magyar Péter, Evelin, egy barátnője és én. Ekkor jött az ötlet Pétertől, hogy menjünk valahová még afterozni, bulizni. Mindenki benne volt, így kint az utcán próbáltam taxit keresni, de egyszer csak megállt mellettünk egy nagy fekete BMW terepjáró, kiszállt belőle egy testőrszerű fickó és mondta, hogy parancsoljunk, üljünk be. Péter beszállt előre azonnal, ekkor vált számomra világossá, hogy ez az ő embere, valami testőrféle. Ezután valaki, talán Péter bedobta, hogy menjünk el a Piafba, de a lányok azonnal mondták, hogy szerintük az a hely már bezárt régen. De azért odamentünk a Nagymező utcába és valóban semmi nyoma nem volt már a Piafnak. Éhesek voltunk, így a Nyugati tér környékére mentünk gyrosozni” – sorolta Abdoul az est részleteit.
Ezután vetődött fel egy házi buli ötlete a körúton. Mikor megérkeztek már nem volt nagy buli, az egyik utosó vendég is távozott. „Nem tudtam, hogy mi ez a hely, azt hittem, valakinek az otthona, csak az utóbbi napok cikkei alapján esett le, hogy ez egy bérelhető lakás volt. Ahogy bementünk, Péter ismert ott egy férfit, azzal kezdett el beszélgetni, ő fogadott minket nagy szeretettel”.
Amikor beléptünk a nappaliba, láttam, hogy nagyon sok pia van és egy tálcán valami fehér por.
Nyilvánvaló volt számomra, hogy mi lehet az, de nem foglalkoztam vele, mert sosem éltem kábítószerrel. Akkor is kifejezetten zavart, hogy ott van velem egy légtérben, így kiterítve, szabadon hagyva. Ekkor már csak a házigazda volt ott és mi négyen, a testőr pedig a konyhában tartózkodott, onnan vigyázott ránk” – emlékezett vissza a szemtanú.
Abdoul elmondása szerint azt nem látta, hogy bárki is hozzányúlt volna a droghoz, mindenki csak alkoholt fogyasztott. Aztán nem sokkal később Magyar Péter és Evelin bevonult a hálószobába.
„Ez az a híres szoba, aminek a fotóját pár napja mindenhol látom. A társaság egy nappaliban volt, ebbe a szobába már csak ők ketten mentek be. Arra már nem emlékszem, hogy kijött-e valamelyikük onnan, találkoztam-e velük még az éjszaka folyamán, az azonban biztos, hogy a tálca a fehér porral eltűnt a nappaliból. (...) A napokban kikerült ominózus fotón aztán láttam, hogy bekerült a franciaágy mellé az asztalra, a hálószobába”.
Abdoul hozzátette, hogy ő ezután nem maradt sokáig. Egy hölggyel távozott, akit csak hazakísért.
„Egy valamit nem értek még most sem: hogy a francba kerülhetett oda egy kamera? Ki készülhetett erre? Az újságokban írják, hogy jól megszervezett akció, meg hogy orosz és kínai kémszervezetek, meg hogy csapdába csalták.
Ez mind hülyeség, hiszen nyolc másik helyre akartunk előtte elmenni. Ez a házibuli a legeslegutolsó, nem is B-terv volt, hanem ZS-terv”.
– jelentette ki a férfi, aki tart attól, hogy róla is készült felvétel, és mint bevallotta, kíváncsi mi lesz mindennek a folytatása.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza elnöke a csütörtöki videójában elárulta, hogy 2024. augusztus 3-án a fent említett, kábítószergyanús szerekkel teli házi buliban pont Vogellel létesített szexuális kapcsolatot.
Ez már csak azért is pikáns, hiszen a pár a sajtót alaposan bevonva, minden részletet kivesézve, egymást támadva szakított. Magyar Péter 2024 június 12-én írta Facebook-oldalán, hogy „Valaminek a vége, valaminek a kezdete”.
Azaz Magyar Péter csütörtöki önbevallása szerint a szakításuk után több hónappal még tartotta a kapcsolatot exével, le is feküdt vele a szóban forgó, 2024. augusztusi buliban. Ez alapvetően még nem lenne hírértékű, azonban
Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy Vogel Evelin őt 2024 májusától folyamatosan zsarolta, ezt csütörtöki videójában is elmondta.
Tehát Magyar Péter vagy nagyon elővigyázatlan és egy őt hónapok óta zsaroló nő csábításának is enged vagy összevissza beszél az ügyben.
Magyar Péter egyébként pont ekkoriban kezdte el a közösségi oldalain bemutatni új párját, az asszisztensét, Szabó Ilonát. Először 2024 július 20-án (tehát az ominózus buli előtt két héttel) posztolt új párjáról, a képen félreérthetetlenül közel ülnek egymásthoz, a politikus kísérőszövegként a képhez annyit írt:
Ili, aki nélkül megállna az élet. A legjobb asszisztens a világon👌
Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor
Érdekes dolgok derültek ki a privát „Tisza-partiról”.