Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
buli Magyar Péter ukrán

Mélyül a botrány: ukrán bűnbarlangban tarthatott privát bulit Magyar Péter, mielőtt a drogos buliba ment

2026. február 13. 14:05

Érdekes dolgok derültek ki a privát „Tisza-partiról”.

2026. február 13. 14:05
null

A Metropol értesülései szerint Magyar Péter egy, a budapesti alvilághoz köthető luxus-szórakozóhelyen, a budai, ukrán tulajdonban lévő Lock klubban rendezte meg „privát Tisza-partiját” – írja az Origo.

A lap beszámolója alapján az eseményre kizárólag előzetes regisztráció után lehetett bejutni, és még így is csak azok vehettek részt rajta, akik jelentős összeget fizettek. A klub a cikk szerint exkluzív, illetve „speciális” szolgáltatásokat kínál vendégeinek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

A szórakozóhely múltjához tartozik, hogy korábban Vizoviczki László volt a tulajdonosa, akit 2020-ban jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítéltek. Ügyében többéves nyomozást követően, folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés, minősített adatokkal való visszaélés és más bűncselekmények miatt a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa hozott ítéletet.

A Metropol azt is írja, hogy Vizoviczki után a klub a pesti éjszakai életben ismert, ukrán milliárdos Uszikov család tulajdonába került, és Magyar Péter már velük lépett kapcsolatba.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Egy rossz strici sem viselkedik úgy, ahogy Magyar Péter

Magyar Péter az elmúlt két esztendőben az emberi jellemtelenség és lealjasodás mélységeinek olyan infernális sorozatát villantotta fel, amire nem volt még példa a magyar közéletben.

A család meghatározó tagja a jelenleg is börtönben lévő Uszikov Alex, akit korábban a maffiával kapcsolatos ügyek iránt érdeklődők Turek néven ismerhettek. A róla szóló információk szerint 2022 januárjában egy budai ház teraszába rejtve fegyvereket és lőszereket találtak a rendőrök. A hatóságok egy teljes fegyverarzenált foglaltak le: géppisztolyokat, kézifegyvereket, hangtompítókat, maszkokat, golyóálló mellényeket, valamint tizenegy kézigránátot.

A fegyvereket egy olyan férfi ingatlanában találták meg, aki kapcsolatban állt a Turek néven ismert Uszikov Alexszel. Az arzenál a beszámolók szerint Turekhez és ahhoz a bűnszervezethez köthető, amely Szlovákiában több tucat alvilági leszámolást hajtott végre. Korábban azért fogták el, mert a rendőrség gyanúja szerint ő rendelte meg egykori barátja, az 1999-ben kivégzett Döcher György – alvilági nevén „Csontkezű” – meggyilkolását.

A szlovák hatóságok szerint Tureknek köze lehetett a dunaszerdahelyi mészárláshoz is. 1999. március 25-én három, fekete rendőrségi overált és símaszkot viselő, gépfegyverrel felfegyverzett elkövető tört be a dunaszerdahelyi Fontána étterembe, ahol tíz embert – köztük a klán vezéreként számon tartott Pápay Tibort – agyonlőtték. A támadáshoz használt fegyverek és eszközök nem kerültek elő.

Magyar Péter ebben a családhoz köthető exkluzív klubban szervezte meg legutóbbi Tisza-partiját. A Lock tulajdonosai a beszámoló szerint annyira megtiszteltetésnek érezték jelenlétét, hogy egy időre még a klub nyilvános honlapján is feltüntették az eseményt.

Forrás: Origo/Képernyőfotó

A Metropol információi szerint az esemény adománygyűjtő célt is szolgált: a résztvevők előzetesen megvásárolt, 10 000 forintos VIP-jeggyel juthattak be az exkluzív szolgáltatásokat kínáló luxusklubba, amelynek egyik jellemző ajánlata legénybúcsúk szervezése „szeparált VIP-szobákban”.

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP
 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sozlib_abschaum
2026. február 13. 14:28
Mindig mondtam, magyarok ezt a bohócot (petra madjar) sosem fogják miniszterelnöknek megválasztani. Magyarország egy komoly állam nem úgy, mint hoholia, nekik minden hülyét el tudna adni a CIA!
Válasz erre
0
0
varga-judit
2026. február 13. 14:24
A körúti lakás is az ukrán maffia tulajdonában van! Evelin anyja kulák ukrán malom tulajdonos családból származik, igazi apja Manfréd Wéber vagy Soros György (nem tudni pontosan melyik).
Válasz erre
0
0
lenyegtelen
2026. február 13. 14:21
Ahogy a mondás is tartja: Ki kutyával hál, bolhásan kel föl...
Válasz erre
2
0
varga-judit
2026. február 13. 14:18
Már vártam, hogy mikor jön be az ukrán szál. Már csak Weber-t, Ursulát, Brüsszelt, Sorost kell valahogyan beleszőni a mesébe! Na meg a migránsokat és a gendert. Biztosan nem okoz majd nektek gondot. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!