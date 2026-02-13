Mélyül a botrány: ukrán bűnbarlangban tarthatott privát bulit Magyar Péter, mielőtt a drogos buliba ment

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Érdekes dolgok derültek ki a privát „Tisza-partiról”.
A Metropol értesülései szerint Magyar Péter egy, a budapesti alvilághoz köthető luxus-szórakozóhelyen, a budai, ukrán tulajdonban lévő Lock klubban rendezte meg „privát Tisza-partiját” – írja az Origo.
A lap beszámolója alapján az eseményre kizárólag előzetes regisztráció után lehetett bejutni, és még így is csak azok vehettek részt rajta, akik jelentős összeget fizettek. A klub a cikk szerint exkluzív, illetve „speciális” szolgáltatásokat kínál vendégeinek.
A szórakozóhely múltjához tartozik, hogy korábban Vizoviczki László volt a tulajdonosa, akit 2020-ban jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítéltek. Ügyében többéves nyomozást követően, folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés, minősített adatokkal való visszaélés és más bűncselekmények miatt a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa hozott ítéletet.
A Metropol azt is írja, hogy Vizoviczki után a klub a pesti éjszakai életben ismert, ukrán milliárdos Uszikov család tulajdonába került, és Magyar Péter már velük lépett kapcsolatba.
Kapcsolódó vélemény
Magyar Péter az elmúlt két esztendőben az emberi jellemtelenség és lealjasodás mélységeinek olyan infernális sorozatát villantotta fel, amire nem volt még példa a magyar közéletben.
A család meghatározó tagja a jelenleg is börtönben lévő Uszikov Alex, akit korábban a maffiával kapcsolatos ügyek iránt érdeklődők Turek néven ismerhettek. A róla szóló információk szerint 2022 januárjában egy budai ház teraszába rejtve fegyvereket és lőszereket találtak a rendőrök. A hatóságok egy teljes fegyverarzenált foglaltak le: géppisztolyokat, kézifegyvereket, hangtompítókat, maszkokat, golyóálló mellényeket, valamint tizenegy kézigránátot.
A fegyvereket egy olyan férfi ingatlanában találták meg, aki kapcsolatban állt a Turek néven ismert Uszikov Alexszel. Az arzenál a beszámolók szerint Turekhez és ahhoz a bűnszervezethez köthető, amely Szlovákiában több tucat alvilági leszámolást hajtott végre. Korábban azért fogták el, mert a rendőrség gyanúja szerint ő rendelte meg egykori barátja, az 1999-ben kivégzett Döcher György – alvilági nevén „Csontkezű” – meggyilkolását.
A szlovák hatóságok szerint Tureknek köze lehetett a dunaszerdahelyi mészárláshoz is. 1999. március 25-én három, fekete rendőrségi overált és símaszkot viselő, gépfegyverrel felfegyverzett elkövető tört be a dunaszerdahelyi Fontána étterembe, ahol tíz embert – köztük a klán vezéreként számon tartott Pápay Tibort – agyonlőtték. A támadáshoz használt fegyverek és eszközök nem kerültek elő.
Magyar Péter ebben a családhoz köthető exkluzív klubban szervezte meg legutóbbi Tisza-partiját. A Lock tulajdonosai a beszámoló szerint annyira megtiszteltetésnek érezték jelenlétét, hogy egy időre még a klub nyilvános honlapján is feltüntették az eseményt.
A Metropol információi szerint az esemény adománygyűjtő célt is szolgált: a résztvevők előzetesen megvásárolt, 10 000 forintos VIP-jeggyel juthattak be az exkluzív szolgáltatásokat kínáló luxusklubba, amelynek egyik jellemző ajánlata legénybúcsúk szervezése „szeparált VIP-szobákban”.
Nyitókép: FERENC ISZA / AFP