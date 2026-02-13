Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
közélet tisza párt magyar péter varga judit vogel evelin botrány sajtó

Egy rossz strici sem viselkedik úgy, ahogy Magyar Péter

2026. február 13. 13:00

Magyar Péter az elmúlt két esztendőben az emberi jellemtelenség és lealjasodás mélységeinek olyan infernális sorozatát villantotta fel, amire nem volt még példa a magyar közéletben.

2026. február 13. 13:00
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Nem egy önjelölt államférfi, de egy rossz strici sem viselkedik úgy, ahogy Magyar Péter! S mindezt nem pusztán az elhíresült budapesti hálószoba titkai miatt mondom, hiszen ebben a pillanatban még azt sem tudjuk, van-e egyáltalán felvétel, és azon mi látható. Magyar Péter az elmúlt két esztendőben az emberi jellemtelenség és lealjasodás mélységeinek olyan infernális sorozatát villantotta fel, amire nem volt még példa a magyar közéletben, s ami még egy átlagember reputációjában is vállalhatatlan volna, nemhogy olyasvalakinek, aki az ország vezetésére ácsingózik. 

Hosszan sorolhatnánk a példákat, de íme – a teljesség igénye nélkül – öt olyan mozzanat, amelyek közül egy is elég volna ahhoz, hogy valaki alkalmatlanná és méltatlanná váljon a legfontosabb közhivatal betöltésére:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

1. Lehallgatta a feleségét – három közös gyermekük édesanyját –, majd a felvételekkel hónapokig zsarolta Varga Juditot, végül az egészet nyilvánosságra hozta. Aki egy ilyen gyomorforgató akcióval kerül a politikai életbe, az méltatlan miniszterelnöknek.

2. Éveken keresztül abúzálta a feleségét és a közvetlen családját, minősíthetetlen lelki terrornak kitéve őket. Öngyilkossági kísérletet színlelt előttük, ezzel is érzelmileg zsarolva a családtagjait. Aki ilyen beteg dolgokra képes, az nem pusztán a miniszterelnöki posztra méltatlan, de emberként is megbukott. 

3. Folyamatosan megalázó hangon, vállalhatatlanul agresszív stílusban beszél az emberekről, a saját szavazóiról, a közvetlen munkatársairól, a sajtó képviselőiről, a közélet szereplőiről. Kontroll nélküli, verbális közéleti bántalmazóként viselkedik, ami alkalmatlanná és egyben méltatlanná teszi arra, hogy egy ország vezetője legyen.

4. Folyamatosan, betegesen hazudozik a legkülönfélébb fajsúlyú közéleti eseményekről. A szír repülőgéptől, a kémtollakig, az internetblokkolóktól az egymilliárd eurós mesterséges intelligencia szofteren át, a Fővárosi Állatkert kacsáit és aranyhalait elfogyasztó vendégmunkásokig bezárólag. Aki ennyire mitomániás, aki képes egyfolytában ordas hazugságokkal hergelni és azokkal mérgezni a közéletet, az alkalmatlan és méltatlan miniszterelnöknek.

5. Miután szakít Vogel Evelinnel, teleordítja a sajtót azzal, hogy a nő hónapokig zsarolta őt és a Tisza Pártot, ezért feljelenti, majd két hónap múlva ugyenezzel a nővel felmegy egy – a saját elmondása szerint – számára ismeretlen lakásba, ahol állítólag vadidegen emberek drogoznak. Ekkor Magyar Péter már régen közszereplő, tele van a botrányaival a sajtó, de ő látva a lakásban a drogozó idegeneket, nemhogy pánikszerűen elhagyná a helyszínt, dehogy, inkább a hátsó szobában »gyöngéden megszeretgeti« Evelint. Egy idegen helyen, számára ismeretlen, drogozó emberekkel, a szomszéd cselédszobában. 

Aki ennyire kontroll nélküli idióta, aki ilyen szinten képtelen az ösztöneinek parancsolni, akinek ennyire nincs veszélyérzete, és nincs benne semmiféle morális gát, az utána ne mártírkodjon, ne hazudozzon titkosszolgálatokról, és ne csodálkozzon, ha ilyen helyzetbe manőverezi saját magát. Egy ilyen ember igenis méltatlan arra, hogy a hazánkat vezesse!”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kobi40
2026. február 13. 14:23
Lehetett példa, de nem került nyilvánosságra. Az SZDSZ és a Kétfarkú Kóbor Sakálhiénák alatt és felett is rezgett a léc a témában: örök drogliberátorok.
Válasz erre
0
0
olyangecijoafideszmindjartbekapomviktorfaszat
2026. február 13. 14:19
htt ps://atlatszo.hu/kozugy/2024/05/17/ezustozott-pezsgospoharak-es-nyakfutes-ujonnan-100-millio-forintnal-is-tobbe-kerult-a-rakay-philip-altal-hasznalt-maybach/
Válasz erre
0
0
olyangecijoafideszmindjartbekapomviktorfaszat
2026. február 13. 14:19
htt ps://atlatszo.hu/kozugy/2024/05/17/ezustozott-pezsgospoharak-es-nyakfutes-ujonnan-100-millio-forintnal-is-tobbe-kerult-a-rakay-philip-altal-hasznalt-maybach/
Válasz erre
0
0
olyangecijoafideszmindjartbekapomviktorfaszat
2026. február 13. 14:19
htt ps://atlatszo.hu/kozugy/2024/05/17/ezustozott-pezsgospoharak-es-nyakfutes-ujonnan-100-millio-forintnal-is-tobbe-kerult-a-rakay-philip-altal-hasznalt-maybach/
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!