3. Folyamatosan megalázó hangon, vállalhatatlanul agresszív stílusban beszél az emberekről, a saját szavazóiról, a közvetlen munkatársairól, a sajtó képviselőiről, a közélet szereplőiről. Kontroll nélküli, verbális közéleti bántalmazóként viselkedik, ami alkalmatlanná és egyben méltatlanná teszi arra, hogy egy ország vezetője legyen.

4. Folyamatosan, betegesen hazudozik a legkülönfélébb fajsúlyú közéleti eseményekről. A szír repülőgéptől, a kémtollakig, az internetblokkolóktól az egymilliárd eurós mesterséges intelligencia szofteren át, a Fővárosi Állatkert kacsáit és aranyhalait elfogyasztó vendégmunkásokig bezárólag. Aki ennyire mitomániás, aki képes egyfolytában ordas hazugságokkal hergelni és azokkal mérgezni a közéletet, az alkalmatlan és méltatlan miniszterelnöknek.

5. Miután szakít Vogel Evelinnel, teleordítja a sajtót azzal, hogy a nő hónapokig zsarolta őt és a Tisza Pártot, ezért feljelenti, majd két hónap múlva ugyenezzel a nővel felmegy egy – a saját elmondása szerint – számára ismeretlen lakásba, ahol állítólag vadidegen emberek drogoznak. Ekkor Magyar Péter már régen közszereplő, tele van a botrányaival a sajtó, de ő látva a lakásban a drogozó idegeneket, nemhogy pánikszerűen elhagyná a helyszínt, dehogy, inkább a hátsó szobában »gyöngéden megszeretgeti« Evelint. Egy idegen helyen, számára ismeretlen, drogozó emberekkel, a szomszéd cselédszobában.

Aki ennyire kontroll nélküli idióta, aki ilyen szinten képtelen az ösztöneinek parancsolni, akinek ennyire nincs veszélyérzete, és nincs benne semmiféle morális gát, az utána ne mártírkodjon, ne hazudozzon titkosszolgálatokról, és ne csodálkozzon, ha ilyen helyzetbe manőverezi saját magát. Egy ilyen ember igenis méltatlan arra, hogy a hazánkat vezesse!”

