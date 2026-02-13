Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Magyar Péter az elmúlt két esztendőben az emberi jellemtelenség és lealjasodás mélységeinek olyan infernális sorozatát villantotta fel, amire nem volt még példa a magyar közéletben.
„Nem egy önjelölt államférfi, de egy rossz strici sem viselkedik úgy, ahogy Magyar Péter! S mindezt nem pusztán az elhíresült budapesti hálószoba titkai miatt mondom, hiszen ebben a pillanatban még azt sem tudjuk, van-e egyáltalán felvétel, és azon mi látható. Magyar Péter az elmúlt két esztendőben az emberi jellemtelenség és lealjasodás mélységeinek olyan infernális sorozatát villantotta fel, amire nem volt még példa a magyar közéletben, s ami még egy átlagember reputációjában is vállalhatatlan volna, nemhogy olyasvalakinek, aki az ország vezetésére ácsingózik.
Hosszan sorolhatnánk a példákat, de íme – a teljesség igénye nélkül – öt olyan mozzanat, amelyek közül egy is elég volna ahhoz, hogy valaki alkalmatlanná és méltatlanná váljon a legfontosabb közhivatal betöltésére:
1. Lehallgatta a feleségét – három közös gyermekük édesanyját –, majd a felvételekkel hónapokig zsarolta Varga Juditot, végül az egészet nyilvánosságra hozta. Aki egy ilyen gyomorforgató akcióval kerül a politikai életbe, az méltatlan miniszterelnöknek.
2. Éveken keresztül abúzálta a feleségét és a közvetlen családját, minősíthetetlen lelki terrornak kitéve őket. Öngyilkossági kísérletet színlelt előttük, ezzel is érzelmileg zsarolva a családtagjait. Aki ilyen beteg dolgokra képes, az nem pusztán a miniszterelnöki posztra méltatlan, de emberként is megbukott.
3. Folyamatosan megalázó hangon, vállalhatatlanul agresszív stílusban beszél az emberekről, a saját szavazóiról, a közvetlen munkatársairól, a sajtó képviselőiről, a közélet szereplőiről. Kontroll nélküli, verbális közéleti bántalmazóként viselkedik, ami alkalmatlanná és egyben méltatlanná teszi arra, hogy egy ország vezetője legyen.
4. Folyamatosan, betegesen hazudozik a legkülönfélébb fajsúlyú közéleti eseményekről. A szír repülőgéptől, a kémtollakig, az internetblokkolóktól az egymilliárd eurós mesterséges intelligencia szofteren át, a Fővárosi Állatkert kacsáit és aranyhalait elfogyasztó vendégmunkásokig bezárólag. Aki ennyire mitomániás, aki képes egyfolytában ordas hazugságokkal hergelni és azokkal mérgezni a közéletet, az alkalmatlan és méltatlan miniszterelnöknek.
5. Miután szakít Vogel Evelinnel, teleordítja a sajtót azzal, hogy a nő hónapokig zsarolta őt és a Tisza Pártot, ezért feljelenti, majd két hónap múlva ugyenezzel a nővel felmegy egy – a saját elmondása szerint – számára ismeretlen lakásba, ahol állítólag vadidegen emberek drogoznak. Ekkor Magyar Péter már régen közszereplő, tele van a botrányaival a sajtó, de ő látva a lakásban a drogozó idegeneket, nemhogy pánikszerűen elhagyná a helyszínt, dehogy, inkább a hátsó szobában »gyöngéden megszeretgeti« Evelint. Egy idegen helyen, számára ismeretlen, drogozó emberekkel, a szomszéd cselédszobában.
Aki ennyire kontroll nélküli idióta, aki ilyen szinten képtelen az ösztöneinek parancsolni, akinek ennyire nincs veszélyérzete, és nincs benne semmiféle morális gát, az utána ne mártírkodjon, ne hazudozzon titkosszolgálatokról, és ne csodálkozzon, ha ilyen helyzetbe manőverezi saját magát. Egy ilyen ember igenis méltatlan arra, hogy a hazánkat vezesse!”
Nyitókép: Facebook