„Szégyen és gyalázat”: Lázár János durva üzenetben figyelmeztette Magyar Pétert, hogy hagyja abba a színjátékot (VIDEÓ)

A miniszter hangsúlyozta: Volodimir Zelenszkij kijelentései „életveszélyes fenyegetést” jelentenek Magyarország számára, ezért a magyar politikai szereplőknek egyértelműen a nemzeti érdekek mellett kellene kiállniuk.

A miniszter kemény szavakkal támadta Magyar Pétert, akiről kijelentette, hogy az ukrán vezetéssel működik együtt.

Felszólítjuk Magyar Pétert, hagyja abba a színjátékot. Pontosan tudjuk, és mindenki látja, hogy összejátszik Zelenszkijjel”

– fogalmazott.

Lázár János kiemelte: az ukrán elnök egy ukránbarát kormányt szeretne Magyarországon, míg Magyar Péter hatalomra törekszik, és a két cél találkozik. A miniszter videójában arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter az ukrán érdekeket szolgálja a magyarok helyett.