Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij lázár jános magyarország Magyar Péter figyelmeztetés ukrajna

„Szégyen és gyalázat”: Lázár János durva üzenetben figyelmeztette Magyar Pétert, hogy hagyja abba a színjátékot (VIDEÓ)

2026. március 05. 19:56

A miniszter hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy Magyar Péter saját népével szemben az ukránok és Zelenszkij mellé áll.

2026. március 05. 19:56
null

Éles videóüzenetben bírálta Magyar Pétert Lázár János. A miniszter szerint Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és ezzel minden magyart, miközben Magyar Péter – állítása szerint – az ukrán elnökkel játszik össze a hatalom megszerzéséért.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Zelenszkij minden magyart megfenyegetett”

 – Lázár János Facebook-oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy az ukrán elnök fenyegetése nemcsak a magyar miniszterelnöknek szólt, hanem az egész országnak.

A miniszter hangsúlyozta: Volodimir Zelenszkij kijelentései „életveszélyes fenyegetést” jelentenek Magyarország számára, ezért a magyar politikai szereplőknek egyértelműen a nemzeti érdekek mellett kellene kiállniuk.

A miniszter kemény szavakkal támadta Magyar Pétert, akiről kijelentette, hogy az ukrán vezetéssel működik együtt.

Felszólítjuk Magyar Pétert, hagyja abba a színjátékot. Pontosan tudjuk, és mindenki látja, hogy összejátszik Zelenszkijjel” 

– fogalmazott.

Lázár János kiemelte: az ukrán elnök egy ukránbarát kormányt szeretne Magyarországon, míg Magyar Péter hatalomra törekszik, és a két cél találkozik. A miniszter videójában arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter az ukrán érdekeket szolgálja a magyarok helyett.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter az ukránokat támogatja, az ukránok pedig pénzelik Magyar Pétert, hogy hatalomra kerülhessen” – mondta. Lázár János elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy magyar politikus külföldi érdekek mellé álljon saját hazájával szemben.

Szégyen és gyalázat, hogy a saját népével szemben az ukránok és Zelenszkij mellé áll Magyar Péter” 

– zárta videóüzenetét a miniszter.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 58 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 06. 17:07
SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. március 06. 06:48
Bizony ez már mindenen túlmegy! Európa elkényeztetett hülye gyereke immár fenyeget, zsarol és az EU vezetői tűrik. ( A Szaros meg még boldog is, hogy ő milyen "hatalom" kapcája lehet). Csak kérdezem, ha talpra pofozzák Ukrajnát uniós pénzekkel olyan hadserege lesz, ami sokkal erősebb az össz uniós hadaknál akkor ezt a csürhét ki fogja megállítani, ha ráront Európára? ( Mert dolgozni rühellenek de rabolni, gyilkolni azt nagyon szeretnek!)
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
2026. március 06. 06:06
atv.hu/belfold/20260305/magyar-peter-zelenszkij-fenyegetes/
Válasz erre
0
3
zsidogeci3
•••
2026. március 06. 03:12 Szerkesztve
Mocskos szemétládák, majd megmutatjuk nektek, hogy ki a magyarok istene! Úgy elkúrtátok, hogy ötödször is Fidesz 2/3 lesz, jöhettek ide már a patás ördöggel, sőt magával Gyuri bácsival is, akkor is marad a FIDESZ 2/3! Lassan mondom el: nem. kicsit. kúrtátok. el. Mi - a Fidesz 2/3 - viszont nem fogjuk elkúrni, és a jó helyre fogjuk tenni az X-et a választáson. Ez ennyire egyszerű.
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!