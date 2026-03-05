„Szégyen és gyalázat”: Lázár János durva üzenetben figyelmeztette Magyar Pétert, hogy hagyja abba a színjátékot (VIDEÓ)

Megkongatták a vészharangot a kutatók: néhány éven belül elszabadulhat a pokol – még Magyarország sincs biztonságban
A miniszter hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy Magyar Péter saját népével szemben az ukránok és Zelenszkij mellé áll.
Éles videóüzenetben bírálta Magyar Pétert Lázár János. A miniszter szerint Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és ezzel minden magyart, miközben Magyar Péter – állítása szerint – az ukrán elnökkel játszik össze a hatalom megszerzéséért.
Zelenszkij minden magyart megfenyegetett”
– Lázár János Facebook-oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy az ukrán elnök fenyegetése nemcsak a magyar miniszterelnöknek szólt, hanem az egész országnak.
A miniszter hangsúlyozta: Volodimir Zelenszkij kijelentései „életveszélyes fenyegetést” jelentenek Magyarország számára, ezért a magyar politikai szereplőknek egyértelműen a nemzeti érdekek mellett kellene kiállniuk.
A miniszter kemény szavakkal támadta Magyar Pétert, akiről kijelentette, hogy az ukrán vezetéssel működik együtt.
Felszólítjuk Magyar Pétert, hagyja abba a színjátékot. Pontosan tudjuk, és mindenki látja, hogy összejátszik Zelenszkijjel”
– fogalmazott.
Lázár János kiemelte: az ukrán elnök egy ukránbarát kormányt szeretne Magyarországon, míg Magyar Péter hatalomra törekszik, és a két cél találkozik. A miniszter videójában arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter az ukrán érdekeket szolgálja a magyarok helyett.
„Magyar Péter az ukránokat támogatja, az ukránok pedig pénzelik Magyar Pétert, hogy hatalomra kerülhessen” – mondta. Lázár János elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy magyar politikus külföldi érdekek mellé álljon saját hazájával szemben.
Szégyen és gyalázat, hogy a saját népével szemben az ukránok és Zelenszkij mellé áll Magyar Péter”
– zárta videóüzenetét a miniszter.
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP