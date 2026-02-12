Drogos bulibotrány: több súlyos ellentmondás is van Magyar Péter magyarázkodásában

Magyar Péter szakított Vogel Evelinnel
Na jó, de készültek hangfelvételek?
A Tisza Párt elnöke tisztázni akarta magát, ez azonban nem sikerült neki. Magyar Péter előre akart menekülni a radnaimark.hu domain ügyében, nem jött össze, saját magára húzta a vizes lepedőt.
Napokon keresztül lázban tartotta a hazai médiát és a közösségi oldalakat, hogy a semmiből megjelent a radnaimark.hu domain, amelyen egy bevetetlen ágy volt látható, aminek a szélén egy éjjeli szekrényt lehetett észrevenni, amin gyanús, fehér por is kiszúrható volt. Sokáig azt sem lehetett tudni, hogy kapcsolódik az ügyhöz Radnai Márk, a párt alelnöke. Magyar Péter végül csütörtök délután törte meg a csendet és elismerte: drogos házibulin vett részt, holott az Ötkertben történt botránya után azt ígérte, figyelni fog arra, hogy ne legyen támadható az életvitele.
Magyar Péter csütörtök délután elismerte, a képen látható lakásban 2024. augusztus 3-án egy házibulit tartottak, amelyen ő maga is részt vett. A pártelnök állítása szerint drog is volt ebben a lakásban, így vélhetően a buli résztvevőinek egy része kábítószert is fogyaszthatott.
Az említett személyek a lakás bejáratához közel lévő asztalnál ültek, az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt”
– fogalmazott a videóban a Tisza Párt elnöke, majd hozzátette, nem nyúlt ezekhez.
Finoman fogalmazva is viharos Magyar Péter magánélete, hiszen a Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterrel történő válása óta több párkapcsolata is volt már, először nyilvánosan Vogel Evelinnel jelent meg. A Tisza elnöke a csütörtöki videójában elárulta, hogy 2024. augusztus 3-án a fent említett, kábítószergyanús szerekkel teli házi buliban pont Vogellel létesített szexuális kapcsolatot.
Ez már csak azért is pikáns, hiszen a pár a sajtót alaposan bevonva, minden részletet kivesézve, egymást támadva szakított. Magyar Péter 2024 június 12-én írta Facebook-oldalán, hogy „Valaminek a vége, valaminek a kezdete”.
Azaz Magyar Péter csütörtöki önbevallása szerint a szakításuk után több hónappal még tartotta a kapcsolatot exével, le is feküdt vele a szóban forgó, 2024. augusztusi buliban. Ez alapvetően még nem lenne hírértékű, azonban Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy Vogel Evelin őt 2024 májusától folyamatosan zsarolta, ezt csütörtöki videójában is elmondta. Tehát Magyar Péter vagy nagyon elővigyázatlan és egy őt hónapok óta zsaroló nő csábításának is enged vagy összevissza beszél az ügyben.
Magyar Péter egyébként pont ekkoriban kezdte el a közösségi oldalain bemutatni új párját, az asszisztensét, Szabó Ilonát. Először 2024 július 20-án (tehát az ominózus buli előtt két héttel) posztolt új párjáról, a képen félreérthetetlenül közel ülnek egymásthoz, a politikus kísérőszövegként a képhez annyit írt:
Ili, aki nélkül megállna az élet. A legjobb asszisztens a világon👌
Bár két héttel később bevallása szerint még szexuális kapcsolatot létesített Vogel Evelinnel, Magyar Péter csak jövő év márciusában vállalta fel hivatalosan Szabó Ilonát. 2025 március 18-i posztjához annyit írt: „Igen, ő+én=mi”
