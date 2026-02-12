Drogos bulibotrány: több súlyos ellentmondás is van Magyar Péter magyarázkodásában

Napokon keresztül lázban tartotta a hazai médiát és a közösségi oldalakat, hogy a semmiből megjelent a radnaimark.hu domain, amelyen egy bevetetlen ágy volt látható, aminek a szélén egy éjjeli szekrényt lehetett észrevenni, amin gyanús, fehér por is kiszúrható volt. Sokáig azt sem lehetett tudni, hogy kapcsolódik az ügyhöz Radnai Márk, a párt alelnöke. Magyar Péter végül csütörtök délután törte meg a csendet és elismerte: drogos házibulin vett részt, holott az Ötkertben történt botránya után azt ígérte, figyelni fog arra, hogy ne legyen támadható az életvitele.

Itt még nagy volt a boldogság Vogel Evelin és Magyar Péter között. Fotó: képernyőmentés.

Magyar Péter csütörtök délután elismerte, a képen látható lakásban 2024. augusztus 3-án egy házibulit tartottak, amelyen ő maga is részt vett. A pártelnök állítása szerint drog is volt ebben a lakásban, így vélhetően a buli résztvevőinek egy része kábítószert is fogyaszthatott.