03. 04.
szerda
tisza párt kacsoh dániel lentulai krisztián kampány

Bilincs, bilincs, BARÁTSÁG, avagy Magyar Péter ukrán akciója – Itt a The Man XIX. része

2026. március 04. 17:18

Magyar Péter egymásnak ellentmondó kijelentései, Ruszin-Szendi Romulusz „nincs háború” mondata és a Tisza Párt körüli politikai kommunikáció kerül terítékre a The Man legújabb epizódjában.

2026. március 04. 17:18
null

A Mandiner műsorában Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián ezúttal a Tisza kampányának vitatott megnyilvánulásait veszik sorra.

A beszélgetésben szóba kerül a „bilincs-bilincs, rács-rács” elszámoltatási retorika utólagos tagadása, valamint az is, hogyan reagálnak a közösségi médiában a párt leglelkesebb támogatói a kritikákra.

Az epizódban a műsorvezetők azt a kérdést is felvetik: miként lehetséges, hogy egy politikus rövid időn belül egymásnak ellentmondó állításokat tesz, miközben a kampány egyre élesebb hangot üt meg.

A The Man XIX. epizódja már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján.

 

