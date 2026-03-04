Bilincs, bilincs, BARÁTSÁG, avagy Magyar Péter ukrán akciója – Itt a The Man XIX. része

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Azt sem rejtették véka alá, hogyan működne.
Magyar Péter egymásnak ellentmondó kijelentései, Ruszin-Szendi Romulusz „nincs háború” mondata és a Tisza Párt körüli politikai kommunikáció kerül terítékre a The Man legújabb epizódjában.
A Mandiner műsorában Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián ezúttal a Tisza kampányának vitatott megnyilvánulásait veszik sorra.
A beszélgetésben szóba kerül a „bilincs-bilincs, rács-rács” elszámoltatási retorika utólagos tagadása, valamint az is, hogyan reagálnak a közösségi médiában a párt leglelkesebb támogatói a kritikákra.
Az epizódban a műsorvezetők azt a kérdést is felvetik: miként lehetséges, hogy egy politikus rövid időn belül egymásnak ellentmondó állításokat tesz, miközben a kampány egyre élesebb hangot üt meg.
