Kellemetlen kérdést intéztek az újonnan felálló kormányhoz: hol vannak a roma szakemberek?

„Nagyon szomorú, hogy erről kell ismét beszélni” – írta az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány ügyvezető igazgatója.
Csalódásának adott hangot a közösségi oldalán az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány ügyvezető igazgatója. Szénási Szilvia ugyanis kevesli a romák számát az állami apparátusban, és szerinte a roma nőket sem képviseli senki hitelesen.
Mint írta, elolvasta Bódis Kriszta bejegyzését az új államtitkárok kinevezéséről, amelyben a tiszás politikus azt írta: nem a lojalitást, hanem a tudást jutalmazza ez a rendszer.
Szénási rákérdezett, ha ez igaz,
hol vannak a roma származású szakemberek az állami apparátusból és hol vannak a roma női hangok és a roma nők képviselete?
Mint írta, tudja, hogy nem lesz külön romaügyi államtitkárság, a roma közösségeket érintő kérdések minden szakpolitikai területen megjelennek majd. Ezt önmagában progresszív gondolatnak értékeli, ugyanis szerinte a romaügy valóban jelen van az oktatásban, az egészségügyben, a kultúrában, a lakhatásban, a szociálpolitikában és a foglalkoztatásban is.
„Azonban engem az érdekel: hogyan? Hogyan fognak ezek a szempontok valóban megjelenni a gyakorlatban, ha közben roma származású szakemberek továbbra sincsenek jelen az állami döntéshozatalban?” – mutatott rá kérdéseivel a szervezet igazgatója, hozzátéve:
Nagyon szomorú, hogy erről kell ismét beszélni.”
Szénási azt is hangoztatta: „Nem szeretném, ha egy új politikai korszakváltásnak ismét a romák lennének a vesztesei”.
