Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
bódis kriszta uccu roma informális oktatási alapítvány szénási szilvia roma

Kellemetlen kérdést intéztek az újonnan felálló kormányhoz: hol vannak a roma szakemberek?

2026. május 25. 22:21

„Nagyon szomorú, hogy erről kell ismét beszélni” – írta az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány ügyvezető igazgatója.

Csalódásának adott hangot a közösségi oldalán az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány ügyvezető igazgatója. Szénási Szilvia ugyanis kevesli a romák számát az állami apparátusban, és szerinte a roma nőket sem képviseli senki hitelesen.

Mint írta, elolvasta Bódis Kriszta bejegyzését az új államtitkárok kinevezéséről, amelyben a tiszás politikus azt írta: nem a lojalitást, hanem a tudást jutalmazza ez a rendszer.

Szénási rákérdezett, ha ez igaz, 

hol vannak a roma származású szakemberek az állami apparátusból és hol vannak a roma női hangok és a roma nők képviselete?

Mint írta, tudja, hogy nem lesz külön romaügyi államtitkárság, a roma közösségeket érintő kérdések minden szakpolitikai területen megjelennek majd. Ezt önmagában progresszív gondolatnak értékeli, ugyanis szerinte a romaügy valóban jelen van az oktatásban, az egészségügyben, a kultúrában, a lakhatásban, a szociálpolitikában és a foglalkoztatásban is.

„Azonban engem az érdekel: hogyan? Hogyan fognak ezek a szempontok valóban megjelenni a gyakorlatban, ha közben roma származású szakemberek továbbra sincsenek jelen az állami döntéshozatalban?” – mutatott rá kérdéseivel a szervezet igazgatója, hozzátéve: 

Nagyon szomorú, hogy erről kell ismét beszélni.”

Szénási azt is hangoztatta: „Nem szeretném, ha egy új politikai korszakváltásnak ismét a romák lennének a vesztesei”.

Nyitókép: képernyőfotó

 

 

Gintonic68
2026. május 25. 23:06
LMBTxyz viszont tömegével van...🙂‍↕️
logoff-mihaly
2026. május 25. 22:38
Kérdezzék a szappanozós-mosdatós Bódiskát! Őneki elvileg van helyismerete. Elvileg.
nuevas-reglas
2026. május 25. 22:34
Nekem tetszik hogy nincsenek roma "szakembereik", mint a fidesznek Gyozike, Grofo meg Gaspar Zsulike.... A fideszben legyen meg tobb retek, az a sajat belugyuk. A magyarok dolgaba ne pofazzanak a szektas barmok.
