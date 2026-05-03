„Szerinted is vicces, ha délelőtt lecigányoznak, este meg skinheadeznek?” – végre együtt nevethetnek romák és nem romák

Béla Váradi (GB, London) Ma nem akartam kisebbségben lenni című performansza, május 8., 18.00–19.00, Pinceszínház

Béla szabad szeretne lenni. Mentes minden címkétől. Béla roma is, így ez a vágya problémákba ütközik. Béla címkékkel való felruházása folyamatosan jelen van az életében. Folyamatosan különféle fiókokba helyezik mint fotóst, mint férjet, mint szabadságra vágyó embert. Magyarországon mint külföldit, külföldön mint kelet-európait, sőt mint magyart. Van-e az alkotás flow-ján kivül más, ami segíthet Bélának megélnie a szabadságvágyát?

A megvalósítást az MKE első éves kurátor szakos hallgatói segítik.

Riah Knight (GE, Berlin): Feküdj mellém, május 8., 20.00, Pinceszínház

Riah Knight Németországban élő és alkotó brit traveller művész előadása a színházat, zenét és aktivizmust ötvözi. A Glossy Pain és Berlin TD Theatre produkciója csak 16 éven felülieknek ajánlott. Rendező: Katharina Stoll, játékidő 50 perc szünet nélkül.

Rampa Prenestina (IT, Róma): Bizonytalan identitások, május 9., 18.00–19.30, Pinceszínház

„Ha furcsa teremtménynek érzed magad, nézz meg minket!” Stand-up comedy innen is, onnan is, a külvárosból és mindenhonnan.

Előadók: Erik Nikolic, Nedzad Husovic, Gemila Durmis, Mattia Alberghetti, Sasha Serio, Giulia Massimini, játékidő 80 perc szünet nélkül.

Független Színház Magyarország: Ki nevet a végén, május 9., 20.00 – 21.30, Pinceszínház

Négy „ártalmatlan” csaj felperzseli a színpadot, miközben játszi könnyedséggel hódítanak meg minden szívet, és izomlázba kergetnek minden rekeszizmot. Miután kinyitották a szájukat és ömlenek belőlük a szavak lehet, hogy újra gondoljuk az ártalmatlanság fogalmát.

Előadók: Balogh Orsolya, Farkas Ramóna, Lakatos Lucia és Merina C. Abigail, játékidő 80 perc szünet nélkül.

Riah Knight színész, énekes, dalszerző szólókoncertje, május 9., 22.00–22.30, Pinceszínház

Nyitókép: Horváth Kristóf: Cigyar Magány (Független Színház/8. Roma Hősök Fesztivál)