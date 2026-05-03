Óriási a riadalom Marokkóban: eltűnt két amerikai katona, baleset érhette őket

Az „African Lion” az Egyesült Államok legnagyobb afrikai katonai gyakorlata, amelyet 2004 óta évente tartanak. Célja a részt vevő országok közötti együttműködés, a hadműveleti összhang és a válságkezelési képességek fejlesztése. Az idei gyakorlat több országban zajlik, köztük Marokkóban, Szenegálban, Ghánában és Tunéziában.

A mostani eltűnés körülményei egyelőre nem tisztázottak. Egyes információk szerint a katonák a gyakorlaton kívül tartózkodtak, amikor baleset érhette őket, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg. A keresés tovább folytatódik, és a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az eltűntek személyazonosságát vagy egységét.

A „African Lion” gyakorlatot több mint 30 ország részvételével tartják, és az egyik legnagyobb ilyen jellegű nemzetközi katonai együttműködésnek számít a világon.