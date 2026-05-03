Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
05. 03.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 03.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
marokkóban african lion africom egyesült államok

Óriási a riadalom Marokkóban: eltűnt két amerikai katona, baleset érhette őket

2026. május 03. 17:28

Egyes információk szerint a katonák a gyakorlaton kívül tartózkodtak.

2026. május 03. 17:28
null

Két amerikai szolgálati tag eltűnését jelentette az Egyesült Államok Afrikai Parancsnoksága (AFRICOM) Marokkó délnyugati részén, miközben az éves „African Lion 2026” nevű többnemzetiségű katonai gyakorlaton vettek részt – írja a DailyMail. A katonák szombat este, május 2-án tűntek el a Cap Draa kiképzőterület közelében, Tan-Tan városától nem messze, az Atlanti-óceán partvidékén. A térség sivatagos, hegyvidéki és nehezen bejárható terep. 

Az AFRICOM közleménye szerint azonnal megindult a kutató- és mentőakció, amelyben amerikai, marokkói és más részt vevő országok erői is részt vesznek. A műveletben szárazföldi, légi és tengeri egységeket is bevetettek, miközben a körülményeket továbbra is vizsgálják. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az „African Lion” az Egyesült Államok legnagyobb afrikai katonai gyakorlata, amelyet 2004 óta évente tartanak. Célja a részt vevő országok közötti együttműködés, a hadműveleti összhang és a válságkezelési képességek fejlesztése. Az idei gyakorlat több országban zajlik, köztük Marokkóban, Szenegálban, Ghánában és Tunéziában. 

A mostani eltűnés körülményei egyelőre nem tisztázottak. Egyes információk szerint a katonák a gyakorlaton kívül tartózkodtak, amikor baleset érhette őket, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg. A keresés tovább folytatódik, és a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az eltűntek személyazonosságát vagy egységét. 

A „African Lion” gyakorlatot több mint 30 ország részvételével tartják, és az egyik legnagyobb ilyen jellegű nemzetközi katonai együttműködésnek számít a világon. 

Fotó: FADEL SENNA / AFP


 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
astra04
2026. május 03. 18:07
Segglyuk ország, segglyuk kontinens... Akkor se mennék oda, ha nekem fizetnének.
Válasz erre
2
0
Treeoflife
2026. május 03. 17:32
Menekültnek biztos nem adták ki magukat, és gondolom migránsnak sem nézték őket.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!