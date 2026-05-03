Óriási a riadalom Marokkóban: eltűnt két amerikai katona, baleset érhette őket

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Egyes információk szerint a katonák a gyakorlaton kívül tartózkodtak.
Két amerikai szolgálati tag eltűnését jelentette az Egyesült Államok Afrikai Parancsnoksága (AFRICOM) Marokkó délnyugati részén, miközben az éves „African Lion 2026” nevű többnemzetiségű katonai gyakorlaton vettek részt – írja a DailyMail. A katonák szombat este, május 2-án tűntek el a Cap Draa kiképzőterület közelében, Tan-Tan városától nem messze, az Atlanti-óceán partvidékén. A térség sivatagos, hegyvidéki és nehezen bejárható terep.
Az AFRICOM közleménye szerint azonnal megindult a kutató- és mentőakció, amelyben amerikai, marokkói és más részt vevő országok erői is részt vesznek. A műveletben szárazföldi, légi és tengeri egységeket is bevetettek, miközben a körülményeket továbbra is vizsgálják.
Az „African Lion” az Egyesült Államok legnagyobb afrikai katonai gyakorlata, amelyet 2004 óta évente tartanak. Célja a részt vevő országok közötti együttműködés, a hadműveleti összhang és a válságkezelési képességek fejlesztése. Az idei gyakorlat több országban zajlik, köztük Marokkóban, Szenegálban, Ghánában és Tunéziában.
A mostani eltűnés körülményei egyelőre nem tisztázottak. Egyes információk szerint a katonák a gyakorlaton kívül tartózkodtak, amikor baleset érhette őket, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg. A keresés tovább folytatódik, és a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az eltűntek személyazonosságát vagy egységét.
A „African Lion” gyakorlatot több mint 30 ország részvételével tartják, és az egyik legnagyobb ilyen jellegű nemzetközi katonai együttműködésnek számít a világon.
Fotó: FADEL SENNA / AFP