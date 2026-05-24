Donald Trump és Hszi Csin-ping óvatosan dicsérte és méregette egymást a pekingi csúcstalálkozón

A történelem során a szemben álló birodalmak vezetői ritkán találkoztak személyesen. Leginkább csak békekötés vagy éppen csata alkalmával. Az ilyen találkozókat festmények örökítették meg, dalokat és regéket költöttek róluk.

A világ mostanra megváltozott: a birodalmak már nem hívják magukat birodalomnak, és a vezetőiket csak egy telefonhívás választja el egymástól.

Peking és Washington 1949-től 1971-ig nem ápolt diplomáciai kapcsolatot. Richard Nixon volt az első amerikai elnök, aki ellátogatott a Kínai Népköztársaságba, és azóta Jimmy Carteren és Joe Bidenen kívül az USA mindegyik vezetője járt ott. Donald Trump már első ciklusa alatt is volt Pekingben, utána bonyolódott kereskedelmi háborúba a két hatalom. A vámok Biden elnöksége alatt is megmaradtak, majd Trump a második ciklusa elején megemelte őket.