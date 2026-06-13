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M1-es autópálya közúti baleset vendégmunkások migrációs paktum Magyar Péter

Magyar Pétert leleplezte az uniós biztos, újabb ágazat fordult a kormány ellen

2026. június 13. 06:11

Brüsszelből egyértelmű üzenetet küldtek a migrációs paktum ügyében, újabb ágazat bírálta a Tisza-kormány egyik fontos döntését, az M1-es autópályán történt tragédiák kapcsán pedig megszólalt a rendőrség. Ezek voltak a péntek legolvasottabb hírei a Mandineren.

2026. június 13. 06:11
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Úgy tűnik, hogy Brüsszel elégedett Magyar Péter migrációs paktummal kapcsolatos hozzáállásával, a vendégmunkások ügyében újabb szakmai szervezet bírálta a kormány intézkedését, miközben az M1-es autópályán történt halálos balesetek ügyében is fontos részletek derültek ki – ezek a hírek érdekelték leginkább a Mandiner olvasóit pénteken.

Vége Magyar Péter mellébeszélésének

Az Európai Unió migrációs paktumának életbe lépésével ismét reflektorfénybe került Magyar Péter álláspontja. Az Euractiv beszámolója szerint Brüsszel pozitívan értékeli a Tisza-kormány hozzáállását, miután a miniszterelnök korábbi elutasító álláspontját finomította. Magnus Brunner migrációs biztos egyértelművé tette: 

az uniós források folyósítása összefügg a paktum végrehajtásával.

A biztos szerint az új magyar kormány konstruktív partnerként viselkedik, és bízik abban, hogy Magyarország végrehajtja a megállapodást.

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Újabb ágazat bírálja a vendégmunkásokra vonatkozó szigorítást

A tejágazat szereplői szerint súlyos következményei lehetnek a külföldi munkavállalók foglalkoztatását érintő szigorításoknak. A Tej Terméktanács arra figyelmeztetett, hogy a hazai munkaerőhiány miatt számos gazdaság működése függ a harmadik országból érkező dolgozóktól.

Az ágazati szereplők szerint a jelenlegi szabályozás ellátásbiztonsági problémákat, termeléscsökkenést és versenyhátrányt is okozhat a magyar tejtermelők számára.

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Kiderülhetett, mi okozta az M1-es tragédiákat

A rendőrség tájékoztatása szerint feltehetően elalvás vezetett ahhoz a két súlyos balesethez, amelyek péntek hajnalban 

nyolc ember életét követelték az M1-es autópályán.

Az első esetben egy teherautó ütközött munkagépeknek és kigyulladt, míg a második balesetben egy kisbusz csapódott bele egy előtte haladó járműszerelvénybe. A tragédiák pontos körülményeit a hatóságok büntetőeljárás keretében vizsgálják.

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Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

Összesen 14 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. június 13. 09:25
aTv.hu extra: Elkezdte mesedélelőttjét. Müszike ugyanúgy habzsolja a semmit! Idegállapota változatlan . Boesme csak csöpike volt hozzá képest!.Uszítva hazudozik. Bolhabébi.
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3
0
states-2
2026. június 13. 09:23
Minden idők legundorítóbb fejű és lelkületű politikusa. Egy drogos pszichopata.
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4
0
pollip
•••
2026. június 13. 09:20 Szerkesztve
MP most igazolja a Fidesz -KDNP helyes migrációs döntéseit. Pedig vádolni akar. A vád Vitnye. Az akkori kormány megpróbált egyezségre jutni brusszellel. Tárgyalási szándék volt. Nem sikerült. Ezért kuka volt minden. MP nyitott kapukat dönget. Most készíti elő a migránsok betelepítését. Azt fogja mondani, hogy ő csak azt csinálja, amit a Fidesz -KDNP csinált volna. De van egy bökkenő ebben a logikában: a Fidesz -KDNP kormány idején nem telepítettek be migránsokat!
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3
0
londonbaby
2026. június 13. 08:14
Na mi van te kis ..HAZAÁRULÓ .. drogos kis buzi papagáj !!!! . neked már csak attól áll fel a pöcsöd ha össze vissza hazudozhatsz ????
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5
0
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