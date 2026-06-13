Magyar Pétert leleplezte az uniós biztos, újabb ágazat fordult a kormány ellen

Vége a mellébeszélésnek: az uniós migrációs biztos leleplezte Magyar Pétert a migrációs paktum ügyében
Életbe lépett a migrációs paktum, gyorsan meg is dicsérték Magyar Pétert Brüsszelből.
Brüsszelből egyértelmű üzenetet küldtek a migrációs paktum ügyében, újabb ágazat bírálta a Tisza-kormány egyik fontos döntését, az M1-es autópályán történt tragédiák kapcsán pedig megszólalt a rendőrség. Ezek voltak a péntek legolvasottabb hírei a Mandineren.
Úgy tűnik, hogy Brüsszel elégedett Magyar Péter migrációs paktummal kapcsolatos hozzáállásával, a vendégmunkások ügyében újabb szakmai szervezet bírálta a kormány intézkedését, miközben az M1-es autópályán történt halálos balesetek ügyében is fontos részletek derültek ki – ezek a hírek érdekelték leginkább a Mandiner olvasóit pénteken.
Az Európai Unió migrációs paktumának életbe lépésével ismét reflektorfénybe került Magyar Péter álláspontja. Az Euractiv beszámolója szerint Brüsszel pozitívan értékeli a Tisza-kormány hozzáállását, miután a miniszterelnök korábbi elutasító álláspontját finomította. Magnus Brunner migrációs biztos egyértelművé tette:
az uniós források folyósítása összefügg a paktum végrehajtásával.
A biztos szerint az új magyar kormány konstruktív partnerként viselkedik, és bízik abban, hogy Magyarország végrehajtja a megállapodást.
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Életbe lépett a migrációs paktum, gyorsan meg is dicsérték Magyar Pétert Brüsszelből.
A tejágazat szereplői szerint súlyos következményei lehetnek a külföldi munkavállalók foglalkoztatását érintő szigorításoknak. A Tej Terméktanács arra figyelmeztetett, hogy a hazai munkaerőhiány miatt számos gazdaság működése függ a harmadik országból érkező dolgozóktól.
Az ágazati szereplők szerint a jelenlegi szabályozás ellátásbiztonsági problémákat, termeléscsökkenést és versenyhátrányt is okozhat a magyar tejtermelők számára.
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A tejágazat is keményen bírálja a vendégmunkásokat érintő szigorítást, súlyos ellátási kockázatokra figyelmeztet.
A rendőrség tájékoztatása szerint feltehetően elalvás vezetett ahhoz a két súlyos balesethez, amelyek péntek hajnalban
nyolc ember életét követelték az M1-es autópályán.
Az első esetben egy teherautó ütközött munkagépeknek és kigyulladt, míg a második balesetben egy kisbusz csapódott bele egy előtte haladó járműszerelvénybe. A tragédiák pontos körülményeit a hatóságok büntetőeljárás keretében vizsgálják.
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Péntek hajnalban két balesetben összesen nyolcan haltak meg az autópályán.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP