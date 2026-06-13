Magyar Pétert leleplezte az uniós biztos, újabb ágazat fordult a kormány ellen

Úgy tűnik, hogy Brüsszel elégedett Magyar Péter migrációs paktummal kapcsolatos hozzáállásával, a vendégmunkások ügyében újabb szakmai szervezet bírálta a kormány intézkedését, miközben az M1-es autópályán történt halálos balesetek ügyében is fontos részletek derültek ki – ezek a hírek érdekelték leginkább a Mandiner olvasóit pénteken.

Vége Magyar Péter mellébeszélésének

Az Európai Unió migrációs paktumának életbe lépésével ismét reflektorfénybe került Magyar Péter álláspontja. Az Euractiv beszámolója szerint Brüsszel pozitívan értékeli a Tisza-kormány hozzáállását, miután a miniszterelnök korábbi elutasító álláspontját finomította. Magnus Brunner migrációs biztos egyértelművé tette: