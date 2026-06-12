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kormány vendégmunkások agrárszektor Magyar Péter

Darázsfészekbe nyúlt Magyar Péter: újabb ágazat lázad a kormány döntése ellen

2026. június 12. 13:41

A tejágazat is keményen bírálja a vendégmunkásokat érintő szigorítást, súlyos ellátási kockázatokra figyelmeztet.

2026. június 12. 13:41
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A vendégmunkásokat érintő szigorítások újabb iparágban váltottak ki éles tiltakozást: a Tej Terméktanács szerint a külföldi munkavállalók korlátozása komoly működési zavarokat okozhat a hazai tejtermelésben és -feldolgozásban. Az agrárszereplők úgy látják, hogy a munkaerőhiány már most is kritikus, a harmadik országból érkező dolgozók nélkül pedig több gazdaság fenntartása is veszélybe kerülhet – írja a vg.hu

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A terméktanács hangsúlyozta: a tejágazatban nem kényelmi szempontból alkalmaznak külföldi munkavállalókat, hanem azért, mert a hazai munkaerőpiacon 

nem áll rendelkezésre elegendő jelentkező a folyamatos, hétvégéket és ünnepnapokat is érintő, fizikailag megterhelő munkakörökre.

A szervezet szerint ezek pótlása sem belföldi, sem más külföldi forrásból nem megoldott, miközben a fluktuáció és az elvándorlás tovább súlyosbítja a helyzetet.

A vita középpontjában a Tisza-kormány által bejelentett intézkedés áll, amely megszüntette több harmadik országból – köztük a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból – érkező munkavállalók gyorsított foglalkoztatási eljárását. A kabinet a hazai munkaerő védelmével indokolja a lépést, ugyanakkor az ágazati szereplők szerint a döntés figyelmen kívül hagyja a mezőgazdaság valós működési szükségleteit.

Az agrárszereplők arra figyelmeztetnek: ha a jelenleg dolgozó, betanított külföldi munkavállalók távozni kényszerülnek, az nemcsak munkaerőhiányt, hanem ellátásbiztonsági problémákat is okozhat. A tejtermelők szerint a termelés visszaesése, sőt egyes telepek bezárása sem kizárható, miközben a magyar tejágazat versenyhátrányba kerülhet a rugalmasabb szabályozást alkalmazó régiós országokkal szemben.

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 7 komment

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Sorrend:
k.edi
2026. június 12. 13:54
Érti valaki mi a cél? Az odáig érthető, hogy a vendégmunkások eltávolításával a migránsoknak csinálnak helyet. De azok a nyugati példák alapján jelentős részben nem fognak dolgozni, nem tudják kiváltani a vendégmunkásokat, így üzletágak fognak tönkremenni és lesz egy rakás eltartandó migránsunk is. Nem lenne jobb csak egy szart csinálni kettő helyett? Ennyire nem látják át a dolgot vagy a cél a totális káosz?
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1
0
nempolitizalok-0
•••
2026. június 12. 13:52 Szerkesztve
A szorgos melóst elküldik, jön helyette afrika és az arab világ selejtje. Az EU "természetesen" ny-európai ellátást vár el magyarországtól. Nyilván, nehogy visszamenjenek.
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2
0
tikkadt-szocske
2026. június 12. 13:50
Gond egy szál se, nemsokára érkezik Muhammad, a Dzsörmöniből kipaterolt semmirevaló munkanélküli tetves szarházi legális agysebész kecskepásztor és megoldja a munkaerőhiányt.
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3
0
Ernest01
2026. június 12. 13:48
Rombolni egyszerűbb mint építkezni.
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2
0
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