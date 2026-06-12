Darázsfészekbe nyúlt Magyar Péter: újabb ágazat lázad a kormány döntése ellen

nem áll rendelkezésre elegendő jelentkező a folyamatos, hétvégéket és ünnepnapokat is érintő, fizikailag megterhelő munkakörökre.

A szervezet szerint ezek pótlása sem belföldi, sem más külföldi forrásból nem megoldott, miközben a fluktuáció és az elvándorlás tovább súlyosbítja a helyzetet.

A vita középpontjában a Tisza-kormány által bejelentett intézkedés áll, amely megszüntette több harmadik országból – köztük a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból – érkező munkavállalók gyorsított foglalkoztatási eljárását. A kabinet a hazai munkaerő védelmével indokolja a lépést, ugyanakkor az ágazati szereplők szerint a döntés figyelmen kívül hagyja a mezőgazdaság valós működési szükségleteit.