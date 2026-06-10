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magyarországon master good balázs attila

Ha nem hozhat be vendégmunkásokat a Master Good, nem építik fel a 120 milliárdos gyárukat

2026. június 10. 17:01

A vállalat ügyvezető igazgatója szerint nincs már hazai munkaerő.

2026. június 10. 17:01
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Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Master Good növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására van szükség – mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián.

Nem azért hozunk be külföldi munkavállalókat, mert olcsóbb lenne, hanem mert nincs hazai munkaerő”

– hangsúlyozta a cégvezető, aki szerint ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor Magyarországon biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat, sőt a hazai termelést is csökkenthetik. Bárány László szerint a politikusoknak is fel kell tenniük a kérdést, hogy ez jó-e az országnak. Úgy vélte, hogy a következő öt évben ahhoz, hogy a vállalat megduplázza termelését, mintegy 3 ezer új munkavállalóra lesz szükség, ennek 15 százaléka fizikai munkaerő lesz.

Hangsúlyozta, hogy még egy olyan magas fokú automatizáltságú szektor, mint az élelmiszeripar, sem képzelhető el fizikai munkások nélkül. Hozzáfűzte, hogy az automatizálás és a robotizáció, ezen belül a humanoid robotok hosszú távú lehetőséget jelenthetnek a munkaerőhiány mérséklésére, de a betanított fizikai munkások kiváltása csak évtizedek múlva várható.

Bárány László szerint rugalmas, a gazdasági igényekhez alkalmazkodó, a gazdaság teljesítményétől függő szabályozásra van szükség. Úgy vélte, hogy a képesítést nem igénylő munkaköröket külföldi munkavállalók végzik majd, hasonlóan Nyugat-Európához, és megjegyezte, hogy a létszámhiány pozitív hatással van a bérek emelkedésére, de ettől még nem lesz több munkaerő.

Hozzátette, hogy a népességcsökkenés az egyik legnagyobb kihívás, és szerinte erről nyílt társadalmi párbeszédet kell folytatni. A konferencián elhangzott , hogy a magyar népesség lélekszáma 2030-ra 9,4 millióra, 2040-re 9 millió alá csökkenhet, és 2050-re az előrejelzések 8,3 millió és 8,7 millió között várható. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Master Good árbevétele 2025-ben 213,047 milliárd forintra nőtt az előző évi 180,992 milliárd forintról, adózott eredménye ugyanebben az időszakban 25,507 milliárd forintra emelkedett a 2024-es 24,455 millió forintról.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Balázs Attila

 

Összesen 86 komment

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balukapitany-2
2026. június 10. 19:31
Akkor most jól értem, hogy a mandiner és az ellenzéki közösség azon háborog, hogy nem jöhetnek migránsok? Ilyet Örkény sem tudott volna írni. Vannak a jó fideszes migránsok és vannak a rossz migránsok :D
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sors
2026. június 10. 19:30
Nem ismerem, hogy mennyit fizet Mastergood. De az biztos, hogy vidéken sajna nem divat már a fizikai munka.
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5m007h 0p3ra70r
2026. június 10. 19:21
»nuevas-reglas 2026. június 10. 19:17« Elôtte azért még jól bezabálsz a termékeikből. 😍🥰😘🤣💨🐑
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5m007h 0p3ra70r
2026. június 10. 19:20
»gggpompeius44 2026. június 10. 19:12 az Orbán kormány többszázezer bevándorlót telepített ide, szerencsére eddig csak ideiglenesen vendégmunkára hivatkozva. ezzel lenyomták a magyar béreket« A tiédet esetleg. A fülöp szigeteki segédmunkások a segédmunkások fizetését kapják. Egyetlen mérnök vagy köztisztviselő, orvos,rendőr, pedagógus fizetése sem lett kevesebb miatta. Legfeljebb a tiétek segédmunkásoké. Egyébként tudod hogy a minimálbér szó mit jelent?
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