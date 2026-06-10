Ha nem hozhat be vendégmunkásokat a Master Good, nem építik fel a 120 milliárdos gyárukat

Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Master Good növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására van szükség – mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián.

Nem azért hozunk be külföldi munkavállalókat, mert olcsóbb lenne, hanem mert nincs hazai munkaerő”

– hangsúlyozta a cégvezető, aki szerint ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor Magyarországon biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat, sőt a hazai termelést is csökkenthetik. Bárány László szerint a politikusoknak is fel kell tenniük a kérdést, hogy ez jó-e az országnak. Úgy vélte, hogy a következő öt évben ahhoz, hogy a vállalat megduplázza termelését, mintegy 3 ezer új munkavállalóra lesz szükség, ennek 15 százaléka fizikai munkaerő lesz.