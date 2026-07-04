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magyarországon köztársasági elnök alkotmánybíróság

Ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége

2026. július 04. 17:31

Senki meg sem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből.

2026. július 04. 17:31
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Gulyás Gergely
Gulyás Gergely
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„A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon. Politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt. Lefejezik az Alkotmánybíróságot. Korlátozzák a demokratikus választást, a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. 

Mindez nem egyszerű határátlépés. Ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az Alkotmánybírósággal, a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. A rendszerváltoztatás óta ez a tizedik parlamenti ciklus és hatodszor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak. 

Eddig azonban senki meg sem kísérelte sem a köztársasági elnöknek, sem alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását. Senki meg sem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből. Ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége. A Fidesz-frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válaszlehetőségekről.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 40 komment

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Sorrend:
Vata Aripeit
2026. július 04. 19:41
Mivel a csőcselék jutott hatalomra , nem kell csodálkozni , hogy ilyen. Elég itt elolvasni a kommentfalon a tiszás kommunista csőcselék hozzászólásait. Volt már ilyen , de nem gondoltam volna hogy lesz még ilyen. Azért az vhol jó, hogy látni lehet a rákosi elvtársnak írt leveleket. Itt az agyhalott tiszaszavazók kint vannak a Napon. Ilyen szépen, tisztán, ilyen pontosan még nem volt dokumentálva a csőcselék , a kommunista , az akasztást akaró proli önképe. Bár bottal sem nyúlunk a proletárhoz, azért meglep, hogy milyen sokan lettek.
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Performan
2026. július 04. 19:27
Tetézi a bajt, hogy ez a diktatúra tökéletesen megfelel az Európai Uniónak és az összes "civil" szervezetnek, amelyik eddig hasonló okból bírálta az előző kormányt. Teljesen egyértelművé vált, hogy pont azt akarták bevezetni Magyarországon, amit hamis vádjaikban megfogalmaztak. Semmi egyebet nem akartak, mint liberális diktatúrát. Szomorú de egyben elővigyázatosságra intő körülmény, hogy magyarok milliói tapsikolnak a jogállami maradék felszámolásának. Jusson eszedbe, amikor "ügyfelekkel" tárgyalsz, vagy új munkatársat választasz. Jusson eszedbe, hogy ezekből minden második egy utolsó, rohadt szarházi!
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2
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uranvaros
2026. július 04. 19:21
Nem tudtok mit csinálni, mert a nyugat meg az EU hallgatni fog, mert kell a konc. Nehezebbé kellett volna tenni a 2/3 elérhetőségét. Ima és böjt. Csodák lehetségesek.
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1
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Hangillat
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2026. július 04. 19:17 Szerkesztve
MP:"a tatárjárással vetekszik a Fidesz által okozott pusztítás a miniszterelnök szerint" A viág hazuga, fogott gyarmati szolga. EU-EB-járás volt és van, erről terel a nemzet -Én -vagyok hős. Brüsszelből az újfelvilágosodás jogállami, fekete fénye vakít.
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