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Erre várunk.
„Magyarországon az emberek többsége közéletileg nem arra gerjed, hogy ki az államfő, hanem arra, hogy mennyibe került az augusztus 20-i tűzijáték és miért »olyan drága« a balatoni lángos.
Innen kell kezdeni a megértést.
Akkor is, ha fájdalmas.
A proli dönt a végén, hiszen választójogot kapott. Több milliónyi szavazata azokat támogatja, akik vagy felkorbácsolják irigy, sunyi vágyait, vagy észrevétlenül átlépnek személyén, valamennyire lecsillapítják, így képtelen érdemben ártani önmagának és másoknak.
Hogy a történelemben mindig kezelni kellett a csőcseléket, nem vigasztaló körülmény.
A proli egyetlen pozitív vonása, hogy rövid időn belül azt a pártot, mozgalmat is elpusztítja, amelyet előzőleg felemelt.
Erre várunk.”
Nyitókép: Facebook