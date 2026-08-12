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magyarországon pozitív vonása proli pozitív

A proli egyetlen pozitív vonása, hogy rövid időn belül azt a pártot, mozgalmat is elpusztítja, amelyet előzőleg felemelt

2026. augusztus 12. 15:11

Erre várunk.

2026. augusztus 12. 15:11
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Szentesi Zöldi László
Szentesi Zöldi László
Facebook

„Magyarországon az emberek többsége közéletileg nem arra gerjed, hogy ki az államfő, hanem arra, hogy mennyibe került az augusztus 20-i tűzijáték és miért »olyan drága« a balatoni lángos.

Innen kell kezdeni a megértést.

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Akkor is, ha fájdalmas. 

A proli dönt a végén, hiszen választójogot kapott. Több milliónyi szavazata azokat támogatja, akik vagy felkorbácsolják irigy, sunyi vágyait, vagy észrevétlenül átlépnek személyén, valamennyire lecsillapítják, így képtelen érdemben ártani önmagának és másoknak.

Hogy a történelemben mindig kezelni kellett a csőcseléket, nem vigasztaló körülmény.

A proli egyetlen pozitív vonása, hogy rövid időn belül azt a pártot, mozgalmat is elpusztítja, amelyet előzőleg felemelt.

Erre várunk.”

Nyitókép: Facebook

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Összesen 150 komment

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Sorrend:
Bitrex®
2026. augusztus 13. 21:22
Eddig a proli gyakran távol maradt a választásoktól, mert igénytelenségéből adódóan nem érdekelte, hogy éppen ki kormányoz. Számára "azok ott fenn" (értsd: politikusok) mind gazemberek, az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz. Most sem volt ez nagyon másképp, ezért nem is hiszem el ezt a magas részvételi arányt. A Fidesz nyert már ennél kevesebb szavazattal is kétharmadot. Én az ukrán pénzszállítmányokon megvásárolt voksokra gyanakszom, vagy szimpla csalás történt a szavazatszámlálásnál.
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6
0
..--..
2026. augusztus 13. 19:36
-zsoltkom- Color részére 2026. augusztus 12. 15:19 "Ahogy haladunk,úgy néz ki,hogy nem kell rá sokat várni!" Akkor már csak kávéznod kell. Megmondhatnád mennyi kávét kérsz... hektoliterben. És gyűjts hozzá szabadságot.
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0
3
..--..
2026. augusztus 13. 19:28
-zsoltkom- "A proli dönt a végén, hiszen választójogot kapott. Több milliónyi szavazata (...)" Most akkor 4 x Fidesz 2/3 a prolikon múlott? Vagy őnekik nem számított a lángos ára, hanem csak térden állós, hitalapú elköteleződéssel a fényt eszegetve szavaztak a Fidesz disztópiára? Nem valami hálás Zöldi.
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1
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ALacic28
2026. augusztus 13. 19:23
Nem jó irány, ha mi is facebook kormányzásra, a hülyeségre az igénytelenség, az erkölcsi nulla kiszolgálására törekszünk! Javaslom megnézni a Hülyék paradicsoma filmet! Kell ez nekünk?
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1
0
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