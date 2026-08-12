A proli dönt a végén, hiszen választójogot kapott. Több milliónyi szavazata azokat támogatja, akik vagy felkorbácsolják irigy, sunyi vágyait, vagy észrevétlenül átlépnek személyén, valamennyire lecsillapítják, így képtelen érdemben ártani önmagának és másoknak.

Hogy a történelemben mindig kezelni kellett a csőcseléket, nem vigasztaló körülmény.

A proli egyetlen pozitív vonása, hogy rövid időn belül azt a pártot, mozgalmat is elpusztítja, amelyet előzőleg felemelt.