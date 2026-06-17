Európai Bizottság: a magyar fiatalok kevesebb időt töltenek képernyő előtt az európai átlagnál

A szerdán közzétett Eurobarométer-felmérés adatai azt mutatják, hogy a 13-18 éves serdülők több mint 40 százaléka gondolja úgy, hogy „túl sok időt” tölt a képernyő előtt. A serdülők közel egyharmada stresszesnek, szomorúnak vagy társadalmilag kirekesztettnek érzi magát a közösségi média miatt. A megkérdezett serdülők 45 százaléka ismerte el, hogy hajlamos másokhoz hasonlítani magát a közösségi média használata során, és negyedük találkozott már „problémás” online tartalommal, beleértve a gyűlöletbeszédet is (25 százalék).

A serdülők 48 százaléka számolt be arról, hogy a közösségi média pozitív hatással van mentális jólétére. Fő motivációjuk a szórakozás (57 százalék), a barátokkal vagy családdal való kapcsolattartás (53 százalék) és a tanulás lehetősége (65 százalék).

A megkérdezett szülők 92 százaléka tartja kiemelt politikai prioritásnak a gyermekek és fiatalok online védelmének megerősítését. Európában a szülők szerint gyermekük túl sok időt (39 százalék) tölt a közösségi média felületein, a megkérdezett magyar szülők körében ez az arány 29 százalék.