Megszólalt a rendőrség: kiderült, mi okozhatta a tragikus baleseteket az M1-esen

Nyolc halott az M1-esen: a tűzoltók és a Katasztrófavédelem munkatársai is küzdöttek a lángokkal (GALÉRIA)
A balesetet szenvedő kamion lángra kapott az autópályán.
Péntek hajnalban két balesetben összesen nyolcan haltak meg az autópályán.
Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között, vélhetően elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben, a tereléssel elzárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt; a sofőr a balesetben életét vesztette.
A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül, valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől.
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A balesetet szenvedő kamion lángra kapott az autópályán.
Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz – feltehetően elalvás miatt – nekiütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának – tették hozzá.
A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül heten elhunytak, két embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak – közölték.
A rendőrség az adott útszakasz Hegyeshalom felé vezető oldalát teljes szélességben lezárta, a forgalmat elterelte.
Időközben a szemle és a mentési munkálatok véget értek, az autópályán megindult a forgalom.
A balesetek körülményeit a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja – áll a közleményben.
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„Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjainak” – fogalmazott a miniszter.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba