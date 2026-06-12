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rendőrség M1 autópálya baleset

Megszólalt a rendőrség: kiderült, mi okozhatta a tragikus baleseteket az M1-esen

2026. június 12. 13:50

Péntek hajnalban két balesetben összesen nyolcan haltak meg az autópályán.

2026. június 12. 13:50
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Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között, vélhetően elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben, a tereléssel elzárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt; a sofőr a balesetben életét vesztette.

A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül, valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől.

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Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz – feltehetően elalvás miatt – nekiütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának – tették hozzá.

A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül heten elhunytak, két embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak – közölték.

A rendőrség az adott útszakasz Hegyeshalom felé vezető oldalát teljes szélességben lezárta, a forgalmat elterelte.

Időközben a szemle és a mentési munkálatok véget értek, az autópályán megindult a forgalom.

A balesetek körülményeit a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja – áll a közleményben.

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(MTI) 

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Összesen 32 komment

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hakapeszim
2026. június 12. 16:24
Az M1 autópályán naponta 7 - 10 ezer kamion halad át. Parkoló, ebben benne vannak az autópályán található kutak, a környező fizetős Autohof - ok, mint például a Mészáros Lőrinc féle parkoló Óbaroknál, összesen, a legjobb esetben 1200 kocsit vesz fel. Nagyvonalúan adjunk még ehhez mondjuk 10 százalékot, mert a kamionosok találékony emberek, egymás hegyén - hátán, tökön - babon, tilosban is állnak, de akkor is kétségbeejtően kevés a parkolóhely. Hol állsz meg reggel 3 - kor álmosan? A legnagyobb komolysággal kérdezem. A helyzet Nyugat Európában sem jobb.
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2
0
states-2
2026. június 12. 16:18
Ez nem úgy van, majd pszichopeti mondja meg, hogy mi történt, mert mindenhez is ért, már nyilatkozott is.
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0
0
Sróf
2026. június 12. 16:15
Nem rémlik, hogy Pétermagyar engedélyt adott volna bárkinek is az elalvásra.
Válasz erre
1
0
hakapeszim
•••
2026. június 12. 16:09 Szerkesztve
5m007h 0p3ra70r 2026. június 12. 15:50 • Szerkesztve "2Km-rel az benzinkutas pihenő előtt. 800m-re egy a lehajtó mellet levő panziótól." Reggel 04:30 - kor. Szerinted mennyi esély van ebben az időpontban kamionnal megállni? Nem sok, abban lehet reménykedni, hogy valaki koránkelő már elindult. Majd megnézik a vizsgálat során, egyáltalán nem lepne meg, ha a tachográf szerint a csávó már több helyen próbálkozott volna kiállni. A furgonnal azért jobb a helyzet. Erről beszélek. Reggel 2 - 3 körül szinte biztos, hogy talpalatnyi hely nincs a parkolókban, M5, M0, M1. Hány elalvásos baleset lehet emiatt? Én is rendszeresen járok úgy, álmos vagyok, de nincs hely megállni, a leállósáv lutri, az a legutolsó. Megrázza magát az ember és megy tovább. Aztán alvás - vizsgálatról beszélnek! A kialvatlan sofőrre fogják. Ez egy élő, napi húsbavágó probléma egész Európában. Parkolókat kell építeni!
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2
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