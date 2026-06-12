Nem mindenkin spórolna a kormány: Magyar Péterék emberei máris jól járnak

Mint ismert, a Tisza-kormány első intézkedései között volt, hogy a megszavaztatta a parlamenttel a képviselői fizetések csökkentését, de kevesebb lett a miniszterelnök keresetét is, továbbá kilátásba helyezték a polgármesterek illetményének a megvágását is.

Az új vezetés azonban nem mindenhol akarja azzal növelni a népszerűségét, hogy a spórolásra hivatkozva béreket csökkent. Eddig bruttó 1,3 millió forint és 2,1 millió forint közötti fizetést kaptak a helyettes államtitkárok, mostantól viszont a Magyar Péter miniszterelnök által aláírt rendelet szerint a felső határ a felső határ 2,5 millió forint lett – olvasható a friss Magyar Közlönyben.