Nem mindenkin spórolna a kormány: Magyar Péterék emberei máris jól járnak

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
A kormány elbocsájtott több tucat helyettes államtitkárt, az újak pedig már a megemelt sáv szerint fogják a fizetésüket kapni.
Mint ismert, a Tisza-kormány első intézkedései között volt, hogy a megszavaztatta a parlamenttel a képviselői fizetések csökkentését, de kevesebb lett a miniszterelnök keresetét is, továbbá kilátásba helyezték a polgármesterek illetményének a megvágását is.
Az új vezetés azonban nem mindenhol akarja azzal növelni a népszerűségét, hogy a spórolásra hivatkozva béreket csökkent. Eddig bruttó 1,3 millió forint és 2,1 millió forint közötti fizetést kaptak a helyettes államtitkárok, mostantól viszont a Magyar Péter miniszterelnök által aláírt rendelet szerint a felső határ a felső határ 2,5 millió forint lett – olvasható a friss Magyar Közlönyben.
Utóbbiból az is kiderül, hogy a kormány elbocsájtott számos államtitkárt (összesen negyvenegyet), a helyükre pedig már be is ültette a saját embereit. Ők tehát már a megemelt sáv szerint fogják a fizetésüket kapni.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt