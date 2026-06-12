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helyettes államtitkár magyar közlöny Magyar Péter

Nem mindenkin spórolna a kormány: Magyar Péterék emberei máris jól járnak

2026. június 12. 22:54

A kormány elbocsájtott több tucat helyettes államtitkárt, az újak pedig már a megemelt sáv szerint fogják a fizetésüket kapni.

2026. június 12. 22:54
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Mint ismert, a Tisza-kormány első intézkedései között volt, hogy a megszavaztatta a parlamenttel a képviselői fizetések csökkentését, de kevesebb lett a miniszterelnök keresetét is, továbbá kilátásba helyezték a polgármesterek illetményének a megvágását is.

Az új vezetés azonban nem mindenhol akarja azzal növelni a népszerűségét, hogy a spórolásra hivatkozva béreket csökkent. Eddig bruttó 1,3 millió forint és 2,1 millió forint közötti fizetést kaptak a helyettes államtitkárok, mostantól viszont a Magyar Péter miniszterelnök által aláírt rendelet szerint a felső határ a felső határ 2,5 millió forint lett – olvasható a friss Magyar Közlönyben.

Utóbbiból az is kiderül, hogy a kormány elbocsájtott számos államtitkárt (összesen negyvenegyet), a helyükre pedig már be is ültette a saját embereit. Ők tehát már a megemelt sáv szerint fogják a fizetésüket kapni.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 4 komment

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benkő péterné
2026. június 13. 00:18
Mandi! már egyszer írtam nektek: NINCS OLYAN SZÓ, hogy bocsáJt! Nincs, semmilyen igekötővel. Nem tudom ki van nálatok így beleszeretve (tudom germanizmus, de itt nyomatékosító értéke van) ebbe az alakba, de szóljatok már neki, hogy ha nekem nem hisz, nézze meg a helyesírási szótárt, az értelmező szótárt, kérdezze meg az MI-t. Egyszerűen primitív. Morcos vagyok.
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isler111
2026. június 12. 23:46
nuevas-reglas 2026. június 12. 23:20 Mindez nagyon helyes Eddig ez az elmult500 ev legnagyszerubb elso 60 napja Igen!!! Magyarország első diktatórikus kormánya!!!! Mi ebben neked nagyszerű?????
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0
0
nuevas-reglas
2026. június 12. 23:20
Mindez nagyon helyes Eddig ez az elmult500 ev legnagyszerubb elso 60 napja
Válasz erre
0
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