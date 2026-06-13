Beindul a nagyüzem: egymás után négy világbajnoki meccs – bemutatkoznak a brazilok, jön az első rangadó

Aztán éjfélkor megrendezik az első igazi rangadót: Brazília Marokkóval csap össze New Yorkban. Előbbi együttes az előző tornán a negyeddöntőig jutott, utóbbi viszont a meglepetéscsapat volt, és a negyedik helyen végzett.

Utána Haiti játszik Skóciával Bostonban. Amelyik csapat győz, az nagy önbizalommal várhatja a brazilok és a marokkóiak elleni folytatást, ráadásul három szerzett ponttal jó eséllyel tovább lehet jutni – már csak emiatt is nagy izgalmak várhatóak ezen az összecsapáson.

Vasárnap kora reggel Ausztrália és Törökország vancouveri mérkőzésével zárul az első négymeccses sorozat. A törököket a D-csoport favoritjának tartják, de az ausztrálok képesek lehetnek meglepetést okozni. Ebben a négyesben még a házigazda Egyesült Államok és Paraguay található, és elég kiegyensúlyozottnak tűnik a csoport.