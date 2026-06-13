Beindul a nagyüzem: egymás után négy világbajnoki meccs – bemutatkoznak a brazilok, jön az első rangadó

Mutatjuk a több mint száz meccses világbajnokság programját – ezeket a csapatokat látjuk emberi időben
Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
Éjfélkor Brazília–Marokkó rangadót rendeznek, de előtte és utána is lesz mérkőzés. Beindul a világbajnokság!
Szombat este 21 órától vasárnap reggelig egymás után négy világbajnoki labdarúgó-mérkőzést is megrendeznek. Innentől kezdve a második csoportkör végéig ilyen négyes hullámokban jönnek a meccsek.
Szombat este Katar és Svájc nyitja a sort Santa Clarában: a közel-keleti ország a legutóbbi vb házigazdája volt, de ott a csoportkörben három vereséggel zárt, és csupán egy gólt szerzett. Most sem számíthat sok jóra, igaz, most akár csoportharmadikként is tovább lehet jutni az egyenes kieséses szakaszba. Katar az első meccsen Svájccal találkozik, és az európai csapat egyértelműen a mérkőzés nagy esélyesének számít, már az is meglepetés lenne, ha csak szűk győzelmet aratna.
Aztán éjfélkor megrendezik az első igazi rangadót: Brazília Marokkóval csap össze New Yorkban. Előbbi együttes az előző tornán a negyeddöntőig jutott, utóbbi viszont a meglepetéscsapat volt, és a negyedik helyen végzett.
Utána Haiti játszik Skóciával Bostonban. Amelyik csapat győz, az nagy önbizalommal várhatja a brazilok és a marokkóiak elleni folytatást, ráadásul három szerzett ponttal jó eséllyel tovább lehet jutni – már csak emiatt is nagy izgalmak várhatóak ezen az összecsapáson.
Vasárnap kora reggel Ausztrália és Törökország vancouveri mérkőzésével zárul az első négymeccses sorozat. A törököket a D-csoport favoritjának tartják, de az ausztrálok képesek lehetnek meglepetést okozni. Ebben a négyesben még a házigazda Egyesült Államok és Paraguay található, és elég kiegyensúlyozottnak tűnik a csoport.
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Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
Június 13., szombat
21.00: B-csoport: Katar–Svájc (Santa Clara)
Június 14., vasárnap
0.00: C-csoport: Brazília–Marokkó (New York)
3.00: C-csoport: Haiti–Skócia (Boston)
6.00: D-csoport: Ausztrália–Törökország (Vancouver)
Nyitókép: Sia Kambou, Pablo Porciuncula/AFP