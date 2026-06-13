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labdarúgás foci vb 2026 Brazília Marokkó világbajnokság program menetrend

Beindul a nagyüzem: egymás után négy világbajnoki meccs – bemutatkoznak a brazilok, jön az első rangadó

2026. június 13. 06:25

Éjfélkor Brazília–Marokkó rangadót rendeznek, de előtte és utána is lesz mérkőzés. Beindul a világbajnokság!

2026. június 13. 06:25
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Szombat este 21 órától vasárnap reggelig egymás után négy világbajnoki labdarúgó-mérkőzést is megrendeznek. Innentől kezdve a második csoportkör végéig ilyen négyes hullámokban jönnek a meccsek.

Foci vb 2026: innentől kezdve sűrűbb lesz a program
Foci vb 2026: innentől kezdve sűrűbb lesz a program (Fotó: Mauro Pimentel/AFP)

Szombat este Katar és Svájc nyitja a sort Santa Clarában: a közel-keleti ország a legutóbbi vb házigazdája volt, de ott a csoportkörben három vereséggel zárt, és csupán egy gólt szerzett. Most sem számíthat sok jóra, igaz, most akár csoportharmadikként is tovább lehet jutni az egyenes kieséses szakaszba. Katar az első meccsen Svájccal találkozik, és az európai csapat egyértelműen a mérkőzés nagy esélyesének számít, már az is meglepetés lenne, ha csak szűk győzelmet aratna.

Aztán éjfélkor megrendezik az első igazi rangadót: Brazília Marokkóval csap össze New Yorkban. Előbbi együttes az előző tornán a negyeddöntőig jutott, utóbbi viszont a meglepetéscsapat volt, és a negyedik helyen végzett.

Utána Haiti játszik Skóciával Bostonban. Amelyik csapat győz, az nagy önbizalommal várhatja a brazilok és a marokkóiak elleni folytatást, ráadásul három szerzett ponttal jó eséllyel tovább lehet jutni – már csak emiatt is nagy izgalmak várhatóak ezen az összecsapáson.

Vasárnap kora reggel Ausztrália és Törökország vancouveri mérkőzésével zárul az első négymeccses sorozat. A törököket a D-csoport favoritjának tartják, de az ausztrálok képesek lehetnek meglepetést okozni. Ebben a négyesben még a házigazda Egyesült Államok és Paraguay található, és elég kiegyensúlyozottnak tűnik a csoport.

A világbajnokság teljes menetrendje és minden fontos tudnivaló itt!

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Foci vb 2026: négy meccs egymás után

Június 13., szombat
21.00: B-csoport: Katar–Svájc (Santa Clara)
Június 14., vasárnap
0.00: C-csoport: Brazília–Marokkó (New York)
3.00: C-csoport: Haiti–Skócia (Boston)
6.00: D-csoport: Ausztrália–Törökország (Vancouver)

Nyitókép: Sia Kambou, Pablo Porciuncula/AFP

 

Összesen 1 komment

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krisztoforo48-2
2026. június 13. 07:27
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