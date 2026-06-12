Három alapemberéből is kormánybiztost csinált Magyar Péter

Június 13-ától kormánybiztossá nevezi ki Magyar Péter miniszterelnök a Tisza Párt három fontos politikusát, Bódis Krisztát, Rost Andreát és Radnai Márkot – derül ki a péntek este megjelent, 69-es számú Magyar Közlönyből.

A Telex által kiszúrt közlöny szerint Bódist nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért felelős kormánybiztossá nevezték ki.

Radnai Márkot ezzel párhuzamosan a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztossá nevezték ki. Egy harmadik határozat szerint Magyar Péter a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki Rost Andreát.