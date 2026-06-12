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Bódis Kriszta Radnai Márk Rost Andrea Magyar Péter

Három alapemberéből is kormánybiztost csinált Magyar Péter

2026. június 12. 22:52

Bódis Kriszta, Rost Andrea, valamint Radnai Márk is szombattól tölti be új pozícióját.

2026. június 12. 22:52
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Június 13-ától kormánybiztossá nevezi ki Magyar Péter miniszterelnök a Tisza Párt három fontos politikusát, Bódis Krisztát, Rost Andreát és Radnai Márkot – derül ki a péntek este megjelent, 69-es számú Magyar Közlönyből.

A Telex által kiszúrt közlöny szerint Bódist nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért felelős kormánybiztossá nevezték ki.

Radnai Márkot ezzel párhuzamosan a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztossá nevezték ki. Egy harmadik határozat szerint Magyar Péter a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki Rost Andreát.

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Nyitókép: Facebook

Összesen 2 komment

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isler111
2026. június 12. 23:43
Mindenhova a hozzánemértő debileket!!!
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Belamy88
2026. június 12. 22:54
Márkcica vazelin biztos. Rost szárazon?
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