Ft
Ft
25°C
11°C
Ft
Ft
25°C
11°C
06. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
sopron gajdos lászló európai unió Magyar Péter orbán viktor

Ausztriából, nem szeretettel

2026. június 13. 06:19

A hazai azbesztszennyezés ténye már számos helyszínen bizonyítva van, a források azonosítása nagyrészt megtörtént, a teljes kiterjedés felmérése, a felelősségi viszonyok tisztázása és a végleges kármentesítési stratégia kidolgozása azonban még folyamatban van.

2026. június 13. 06:19
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Tavaly vált országos jelentőségű környezetvédelmi és közegészségügyi problémává a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés: négy burgenlandi kőbányából évekig szállítottak Magyarországra útépítési és feltöltési célokra használt zúzott követ. A kőzet természetes eredetű azbesztet tartalmazott; a kőzúzalékot több mint kétszázötven nyugat-magyarországi településen hasznosították utcák, parkolók, telephelyek, játszóterek és magánkertek létrehozása során. 

Az azbeszt nem mesterségesen hozzáadott szennyeződés, hanem bizonyos ásványok szálas meg­jelenési formája. A geológusok szerint sokan tévesen külön anyagnak gondolják, valójában maga a kőzet tartalmazza az azbesztszálakat. Önmagában a kő nem feltétlenül jelent közvetlen veszélyt, a kockázat akkor keletkezik, amikor a kőzet a forgalom, zúzódás vagy mechanikai hatás következtében porladni kezd, és a mikroszkopikus szálak a levegőbe jutnak. Ha e szálakat belélegezzük, a tüdőben maradva krónikus gyulladást, azbesztózist, tüdőrákot vagy mellhártyadaganatot okozhatnak, akár több év­tizedes lappangási idő után. 

A botrány azért is különösen jelentős, mert az ügy feltárt egy régóta ismert szabályozási hiányosságot. 

Az Európai Unió tiltja az azbeszt célzott bányászatát és az azbesztet tartalmazó termékek nagy részének forgalmazását, ugyanakkor nem egyértelműen tiltja azoknak a természetes kőzeteknek a kitermelését és kereskedelmét, amelyek azbesztet tartalmaznak. Az ELTE geológusai és több környezetvédelmi szakértő szerint ez a joghézag tette lehetővé, hogy az érintett burgenlandi bányák hosszú ideig működjenek. 

A fordulat 2025 decemberében következett be, amikor a burgenlandi hatóságok négy kőbányát bezártak. A döntés hátterében egyrészt levegőminőségi vizsgálatok álltak, másrészt az, hogy 2026. január 1-jétől az EU jelentősen szigorította az azbesztnek kitett munkavállalók védelmére vonatkozó határértékeket. A korábbi 100 000 szál/köbméteres munkahelyi határérték 10 000 szál/köbméterre csökkent, és 2029-től további szigorítás várható.

Az osztrák vizsgálatok jelentős mennyiségű azbeszt jelenlétét mutatták ki a bányákban, ezért a működésüket felfüggesztették. 

Az osztrák tartományi önkormányzat környezet-egészségügyi, jogi és tudományos szakértőkből álló munkacsoportot hozott létre. A burgenlandi hivatal álláspontja szerint vizsgálni kell, hogy a bányák eleget tettek-e a címkézési kötelezettségüknek, mivel az uniós szabályok szerint 0,1 tömegszázalék feletti azbeszttartalom esetén az anyagot megfelelően jelölni kell. Szakértők viszont állítják, hogy ilyen koncentráció felett a rákkeltő anyagokra vonatkozó korlátozásokat kellett volna alkalmazni. 

Magyarországon a probléma fokozatosan bontakozott ki. Az importadatok alapján sikerült azonosítani azokat a vállalkozásokat, amelyek az osztrák bányákból követ vásároltak, de továbbra sem tudni, hol és milyen mennyiségben használták fel végül az anyagot.

A szakértők szerint településről településre, helyszínről helyszínre végzett mintavételezésre és laborvizsgálatokra van szükség a teljes kár felméréséhez. 

Sopron példája jól mutatja a helyzet összetettségét. Az önkormányzat által vizsgált harmincnégy helyszínből tizenkilenc esetben mutattak ki azbesztet, miközben a dokumentációk alapján egyetlen fejlesztésnél sem szerepelt osztrák bányából vásárolt kőanyag. A szakértők szerint sok esetben nem közvetlen felhasználás, hanem ráhordás okozhatta a szennyezést, mivel magánszemélyek és cégek is használták a zúzalékot magánutak és parkolók feltöltésére. 

Az előző kormány fontos intézkedéscsomagot tett le az asztalra. Az Orbán Viktor által jegyzett, május elsején hatályba lépő kormányhatározat négy fő célt szolgál: az érintett területek országos feltérképezését, az egészségügyi és környezeti kockázatok felmérését, a felelősök és a forgalmazási lánc azonosítását, valamint a kármentesítés és a helyreállítás állami finanszírozású, gyorsított előkészítését. 

NEMÉNY András; PLATÓN; GAJDOS László
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter és Nemény András polgármester sajtótájékoztatót tart az azbeszttel szennyezett szombathelyi Olad városrészben
Fotó: MTI/Katona Tibor

A konkrét műszaki beavatkozásokról és költségükről azonban a határozat még nem döntött; ezek kidolgozására a következő hónapokban kerül sor, már az új, tiszás kabinet részvételével. Magyar Péter kormánya május végén kezdett intenzívebben foglalkozni az üggyel. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter helyszíni bejárást tartott az érintett térségekben, osztrák látogatásán pedig az új magyar kormányfő napirendre tűzte a kérdést. Létrejött egy magyar–osztrák közös bizottság, valamint egy tárcaközi azbesztmunkacsoport. 

Az önkormányzatok és a szakmai szervezetek azt várják az új kabinettől, hogy egységes protokollt dolgozzon ki a szennyezett kő kitermelésére, szállítására, ártalmatlanítására és ezek finanszírozására.

A helyi védekezés során több település ideiglenes megoldásokhoz folyamodott. Kőszeg például külön kormányzati segítséget kért, arra hivatkozva, hogy az azbesztbotrány miatt jelentősen visszaesett a turizmus és ezzel a város bevétele. Sopronban 10 km/órás sebességkorlátozást vezettek be az érintett utakon, majd kalcium-kloridos kezelést alkalmaztak a kiporzás csökkentésére. Szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy a kalcium-klorid és a bitumenes kezelés hosszabb távon újabb környezetvédelmi problémákat okozhat, illetve megnehezítheti a későbbi ártalmatlanítást. 

A legújabb fejlemények közé tartozik, hogy a burgenlandi vezetés közlése szerint 2026 júniusának végéig döntés születhet a négy bezárt bánya jövőjéről.

Ezzel párhuzamosan folynak a vizsgálatok annak megállapítására, történt-e mulasztás a címkézési és forgalmazási szabályok betartásában, illetve indulnak-e büntetőeljárások. Mindeközben a magyar oldalon egyre hangsúlyosabbá válik a kármentesítés finanszírozásának kérdése.

Nyitókép: Az azbeszttel szennyezett szombathelyi Síp utca bitumenes zárással fedett szakasza. Az Oladiplatón megkezdődött az azbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása
Fotó: MTI/Katona Tibor

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2026. június 13. 09:40
de ugye a nyugatról érkező szennyezés az jó és demokratikus szennyezés nem úgy, mint a gaz, mocskos, kommunista kínai gyárak szennyezése, ami ellen kontinens mértékű lázítás kell
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 13. 09:39
"Azbesztmegbaszta! Hát nem megmondtam, hogy ne gyere erre meg ne gyere ide! He?"
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 13. 09:38
"Azbeszt, mert megérdemlem!"
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2026. június 13. 09:24
Emlékszem, volt olyan építőanyag, nagy újdonság, amit szintén nagyban elterjesztettek, nóvumként, az a gázszilikát. Valamit kellett belőle csinálni, olyan kohósalak jellegű. Persze nem kell fogyasztani ilyet nap mint nap.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!