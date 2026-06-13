Ausztriából, nem szeretettel

Tavaly vált országos jelentőségű környezetvédelmi és közegészségügyi problémává a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés: négy burgenlandi kőbányából évekig szállítottak Magyarországra útépítési és feltöltési célokra használt zúzott követ. A kőzet természetes eredetű azbesztet tartalmazott; a kőzúzalékot több mint kétszázötven nyugat-magyarországi településen hasznosították utcák, parkolók, telephelyek, játszóterek és magánkertek létrehozása során.

Az azbeszt nem mesterségesen hozzáadott szennyeződés, hanem bizonyos ásványok szálas meg­jelenési formája. A geológusok szerint sokan tévesen külön anyagnak gondolják, valójában maga a kőzet tartalmazza az azbesztszálakat. Önmagában a kő nem feltétlenül jelent közvetlen veszélyt, a kockázat akkor keletkezik, amikor a kőzet a forgalom, zúzódás vagy mechanikai hatás következtében porladni kezd, és a mikroszkopikus szálak a levegőbe jutnak. Ha e szálakat belélegezzük, a tüdőben maradva krónikus gyulladást, azbesztózist, tüdőrákot vagy mellhártyadaganatot okozhatnak, akár több év­tizedes lappangási idő után.