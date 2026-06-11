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amerikai haderő irán támadás teherán donald trump

Beváltotta Trump ígéretét az amerikai haderő: kíméletlenül csaptak le Teheránra

2026. június 11. 05:57

Az USA lezárta az Irán elleni újabb műveletet.

2026. június 11. 05:57
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Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) csütörtök hajnalban bejelentette, hogy befejeződött az Irán elleni újabb katonai művelet, amelynek során az amerikai erők 

katonai felderítő rendszereket, kommunikációs hálózatokat és légvédelmi állásokat támadtak országszerte.

A CENTCOM közlése szerint a művelet lezárult, ugyanakkor az amerikai haderő továbbra is fokozott készültségben marad. Donald Trump amerikai elnök szerdán este szintén azt jelezte, hogy a támadások rövid időn belül véget érnek, ugyanakkor további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal.

Az iráni Forradalmi Gárda az amerikai offenzívára válaszul 18 amerikai célpont elleni támadásról számolt be. Teherán szerint két kuvaiti és egy bahreini amerikai légibázist, valamint az amerikai haditengerészet bahreini regionális parancsnokságát vették célba drónokkal. Kuvait és Bahrein légvédelmi készültséget rendelt el, de a támadások eredményét független források nem erősítették meg.

Az iráni állami média több robbanásról is beszámolt Teherán térségében, Karadzs és Varamin közelében. A hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos magyarázatot az incidensek okáról.

A Reuters szerint Katar közvetítői küldöttsége időközben Teheránba érkezett, ami arra utal, hogy a katonai eszkalációval párhuzamosan folytatódnak a diplomáciai erőfeszítések is a konfliktus rendezésére.

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(MTI) 

Nyitókép: US Central Command (CENTCOM) / AFP

Összesen 4 komment

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kipi137-2
2026. június 11. 07:24
Szokásos nyugati bohóckodás, amit Trump hoz, és a "fejlett társadalom" benyeli. Egy kétszázvalahány éves állam hadakozik egy többezer évessel?
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0
0
bakafant-28
2026. június 11. 07:06
Túl nagy ez a kabát Trumpnak...Le kéne szállnia Iránról,napról-napra égeti magát.Mivel ő rúgta fel a megállapodást,mennyire hihető bármiféle ajánlata? A zsidók bármikor feltörlik vele a padlót,ez a hülye meg ugrik az első füttyszavukra...
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lacika-985
2026. június 11. 06:28
Az hogy mit mikor ki fejez be azt nem csak az egyik fél dönti el.
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