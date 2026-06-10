Trump emelte a tétet: Irán fizetni fog, amiért elhúzta a tárgyalásokat

Trump Iránt vádolja az amerikai helikopter lelövésével, válaszlépést ígér
A pilótákat sikeresen kimentették.
Washington figyelmeztetése olyan pillanatban érkezett, amikor az amerikai–iráni tűzszünet amúgy is egyre törékenyebbé válik az újabb és újabb fegyveres incidensek miatt.
Ismét kiéleződött a helyzet az Egyesült Államok és Irán között, miután az amerikai hadsereg újabb csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, válaszul egy amerikai harci helikopter lelövésére – számolt be a CNN. Az incidens nyomán Teherán rakétatámadást indított amerikai célpontok ellen a térségben, miközben a béketárgyalások is veszélybe kerültek.
Donald Trump amerikai elnök szerdán a Truth Social közösségi oldalon kemény hangvételű üzenetet tett közzé.
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A pilótákat sikeresen kimentették.
Irán csak beszél, de nem cselekszik. A Közel-Kelet zsarnoka halott! Túl sokáig tartott nekik megállapodni egy olyan egyezségről, amely nagyszerű lett volna számukra, most pedig meg fogják fizetni az árát!”
– írta az elnök.
Trump ugyanakkor nem részletezte, hogy mit is jelent ez pontosan.
Az amerikai elnök később a Fox Newsnak nyilatkozva azt sem zárta ki, hogy Washington ismét támadásokat intézzen a létfontosságú iráni infrastruktúra, például a hidak és az erőművek ellen.
Akár folytathatom is. Volt lehetőségük aláírni egy megállapodást és túlélni”
– fogalmazott.
Trump szerint egy amerikai Apache helikopter azért zuhant le június 8-án a Hormuzi-szoros közelében, mert egy iráni drónnal ütközött – azt továbbra sem tudni, hogy szándékos volt-e ez a manőver -, amely a két pilóta közötti részen találta el a gépet, és beszorult oda, miután lángra kapott. A gép végül a nyílt vízen hajtott végre kényszerleszállást, de a személyzet sértetlenül megmenekült.
Az incidenst amerikai részről újabb katonai válaszcsapások követték egyes iráni célpontok ellen.
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Az amerikai erők „önvédelmi csapásokat” indítottak, miután egy Apache helikopter lelövése a két felet a háború újrakezdésének szélére sodorta.
Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmail Bagháei közölte: Teherán jelenleg felülvizsgálja a tárgyalási folyamatot az amerikai légicsapások fényében.
A szóvivő az Egyesült Államokat és Izraelt is azzal vádolta, hogy ismételten megsértették az április 8-án életbe lépett tűzszünetet.
A diplomácia nem működhet vákuumban”
– jelentette ki, hozzátéve, hogy a tárgyalások előrehaladásához minimális bizalmi környezetre lenne szükség.
Bagháei szerint Washington saját maga akadályozza a diplomáciai folyamatot az egymásnak ellentmondó üzenetekkel és az állandó álláspontváltásokkal.
A CNN értesülései szerint a helyzet ellenére továbbra is zajlanak a háttértárgyalások. Szerdán katari küldöttség érkezett Teheránba, hogy megpróbálja áthidalni a felek közötti nézetkülönbségeket.
A megbeszéléseket azonban továbbra is súlyos viták terhelik. A felek nem tudtak megegyezni többek között a Hormuzi-szoros jövőjéről, Irán nukleáris programjáról, valamint arról a 24 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyonról sem, amelynek felszabadítását Teherán a megállapodás egyik alapfeltételének tekinti.
Trump az elmúlt hetekben többször is azt állította, hogy a megállapodás közvetlenül küszöbön áll, sőt néhány nappal ezelőtt még arról beszélt, hogy akár „két-három napon belül” megszülethet az egyezség. A mostani fenyegető hangnem ismét jelentős változásnak számít Washington nyilvános kommunikációjában.
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Donald Trump tajtékzik.
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Fotó: SAUL LOEB / AFP