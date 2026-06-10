Trump emelte a tétet: Irán fizetni fog, amiért elhúzta a tárgyalásokat

– fogalmazott.

Trump szerint egy amerikai Apache helikopter azért zuhant le június 8-án a Hormuzi-szoros közelében, mert egy iráni drónnal ütközött – azt továbbra sem tudni, hogy szándékos volt-e ez a manőver -, amely a két pilóta közötti részen találta el a gépet, és beszorult oda, miután lángra kapott. A gép végül a nyílt vízen hajtott végre kényszerleszállást, de a személyzet sértetlenül megmenekült.

Az incidenst amerikai részről újabb katonai válaszcsapások követték egyes iráni célpontok ellen.