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telegraph hormuzi - szoros centcom apache apache helikopter amerikai erők pilóta trump

Egy vízi drón mentette meg a pilótákat, akiknek a helikopterét lelőtte Irán

2026. június 10. 09:37

Az amerikai erők „önvédelmi csapásokat” indítottak, miután egy Apache helikopter lelövése a két felet a háború újrakezdésének szélére sodorta.

2026. június 10. 09:37
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Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közölte, hogy az amerikai erők kedden több hullámban támadták meg az iráni rezsimet, egy olyan művelet keretében, amelyet „önvédelmi csapásoknak” neveztek – írja a Telegraph. 

Ezek az első jelentős amerikai csapások azóta, hogy április 7-én bejelentették a tűzszünetet. 

Irán szerda hajnalban visszavágott, rakétákat lőtt ki a jordániai Al-Azraq légitámaszpontra, míg Kuvaitban és Bahreinben szirénák hallatszottak a feltételezett dróncsapások miatt.

Trump keddi Truth Social-bejegyzésében azt állította, hogy Irán „lelőtt” egy Apache helikoptert.

„A nagyszerű hadseregünk épp most tájékoztatott arról, hogy tegnap este az irániak lelőttek egy rendkívül kifinomult Apache helikoptert, miközben a Hormuzi-szoros felett járőrözött” – folytatta az elnök.

Két pilóta volt a fedélzeten, mindketten biztonságban vannak és sértetlenek. Mindazonáltal az Egyesült Államoknak szükségszerűen reagálnia kell erre a támadásra.”

Mindkét pilótát egy tengeri drón mentette ki hétfőn egy, a maga nemében rendkívüli mentőakció során. Körülbelül két órát töltöttek a vízben, majd egy Corsair hajó vette őket fel, mielőtt helikopterrel evakuálták őket.

A két pilóta kimentésére egy texasi védelmi vállalat által gyártott Saronic Corsair dróncsónakot használtak. 

Kedd kora délután Trump azt állította, hogy az iráni háborút lezáró békeszerződés „két-három napon belül” megköthető, és a Hormuzi-szoros azonnal megnyílna utána. A Centcom nem volt hajlandó nyilatkozni arról, hogy az Apache milyen konkrét feladatot végzett, amikor hétfőn lezuhant.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

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Összesen 3 komment

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lesmiserables
2026. június 10. 11:07
Elég kamu szaga van
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falcatus-2
2026. június 10. 10:35
annyit még megemlíthetett volna a cikkíró takarító néni, hogy Irán azt állítja ő nem lőtte le!
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stormy
2026. június 10. 10:06
amiota van starshield egy ilyen "dron" nem nagy dolog.
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