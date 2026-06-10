Egy vízi drón mentette meg a pilótákat, akiknek a helikopterét lelőtte Irán

Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közölte, hogy az amerikai erők kedden több hullámban támadták meg az iráni rezsimet, egy olyan művelet keretében, amelyet „önvédelmi csapásoknak” neveztek – írja a Telegraph.

Ezek az első jelentős amerikai csapások azóta, hogy április 7-én bejelentették a tűzszünetet.

Irán szerda hajnalban visszavágott, rakétákat lőtt ki a jordániai Al-Azraq légitámaszpontra, míg Kuvaitban és Bahreinben szirénák hallatszottak a feltételezett dróncsapások miatt.