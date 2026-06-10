Egy vízi drón mentette meg a pilótákat, akiknek a helikopterét lelőtte Irán

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Az amerikai erők „önvédelmi csapásokat” indítottak, miután egy Apache helikopter lelövése a két felet a háború újrakezdésének szélére sodorta.
Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közölte, hogy az amerikai erők kedden több hullámban támadták meg az iráni rezsimet, egy olyan művelet keretében, amelyet „önvédelmi csapásoknak” neveztek – írja a Telegraph.
Ezek az első jelentős amerikai csapások azóta, hogy április 7-én bejelentették a tűzszünetet.
Irán szerda hajnalban visszavágott, rakétákat lőtt ki a jordániai Al-Azraq légitámaszpontra, míg Kuvaitban és Bahreinben szirénák hallatszottak a feltételezett dróncsapások miatt.
Trump keddi Truth Social-bejegyzésében azt állította, hogy Irán „lelőtt” egy Apache helikoptert.
„A nagyszerű hadseregünk épp most tájékoztatott arról, hogy tegnap este az irániak lelőttek egy rendkívül kifinomult Apache helikoptert, miközben a Hormuzi-szoros felett járőrözött” – folytatta az elnök.
Két pilóta volt a fedélzeten, mindketten biztonságban vannak és sértetlenek. Mindazonáltal az Egyesült Államoknak szükségszerűen reagálnia kell erre a támadásra.”
Mindkét pilótát egy tengeri drón mentette ki hétfőn egy, a maga nemében rendkívüli mentőakció során. Körülbelül két órát töltöttek a vízben, majd egy Corsair hajó vette őket fel, mielőtt helikopterrel evakuálták őket.
A két pilóta kimentésére egy texasi védelmi vállalat által gyártott Saronic Corsair dróncsónakot használtak.
Kedd kora délután Trump azt állította, hogy az iráni háborút lezáró békeszerződés „két-három napon belül” megköthető, és a Hormuzi-szoros azonnal megnyílna utána. A Centcom nem volt hajlandó nyilatkozni arról, hogy az Apache milyen konkrét feladatot végzett, amikor hétfőn lezuhant.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
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Közös nyilatkozatot adtak ki az észak-európai és balti vezetők.