Észak-európai és balti vezetők: Ukrajna mielőbb csatlakozzon az EU-hoz és a NATO-hoz!

Kemény üzenet érkezett Varsóból: A Fidesznek most egyetlen dolgot szabad csak tennie
Jacek Karnowski szerint egy jól működő politikai szervezet egy választási vereség után is képes talpra állni.
Közös nyilatkozatot adtak ki az észak-európai és balti vezetők.
Nyolc észak-európai és balti ország – az úgynevezett Északi-Balti Nyolcak (Finnország, Svédország, Norvégia, Izland, Dánia, Észtország, Lettország és Litvánia) kormányfői közös nyilatkozatban fejezték ki azt a kívánságukat, hogy Ukrajna „mielőbb” csatlakozzon az Európai Unióhoz és a NATO-hoz – derül ki a tallinni regionális csúcstalálkozón elfogadott dokumentumból.
A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenlétében tanácskozó vezetők méltányolták azt „a haladást” (!!!), amelyet Ukrajna az uniós tagság felé vezető úton elért,
és szorgalmazták, hogy „késedelem nélküli” nyissák meg a tárgyalást az összes csatlakozási fejezetben még idén június-júliusban.
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A Donbasz maradék négy nagyobb városából az első vélhetően még a nyáron elveszik. Nincs „nagy fordulat”.
A nyilatkozat szerint
„Ukrajna uniós csatlakozását mielőbb le kell zárni”.
Az észak-európai és balti vezetők egységesen kiálltak Ukrajna NATO-tagsága mellett is. Közös nyilatkozatukban kijelentik:
„Ukrajna stratégiai biztonsági partnere a NATO-nak, és közvetlenül hozzájárul az euroatlanti biztonsághoz.
Támogatjuk Ukrajnát a teljes euroatlanti integráció, köztük a NATO-tagság felé vezető visszafordíthatatlan útján.”
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Valda Kalnina