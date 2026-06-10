Észak-európai és balti vezetők: Ukrajna mielőbb csatlakozzon az EU-hoz és a NATO-hoz!

Nyolc észak-európai és balti ország – az úgynevezett Északi-Balti Nyolcak (Finnország, Svédország, Norvégia, Izland, Dánia, Észtország, Lettország és Litvánia) kormányfői közös nyilatkozatban fejezték ki azt a kívánságukat, hogy Ukrajna „mielőbb” csatlakozzon az Európai Unióhoz és a NATO-hoz – derül ki a tallinni regionális csúcstalálkozón elfogadott dokumentumból.

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenlétében tanácskozó vezetők méltányolták azt „a haladást” (!!!), amelyet Ukrajna az uniós tagság felé vezető úton elért,

és szorgalmazták, hogy „késedelem nélküli” nyissák meg a tárgyalást az összes csatlakozási fejezetben még idén június-júliusban.