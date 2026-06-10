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dánia norvégia európai unió nato finnország orosz-ukrán háború észtország svédország eu ukrajna

Észak-európai és balti vezetők: Ukrajna mielőbb csatlakozzon az EU-hoz és a NATO-hoz!

2026. június 10. 08:23

Közös nyilatkozatot adtak ki az észak-európai és balti vezetők.

2026. június 10. 08:23
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Nyolc észak-európai és balti ország – az úgynevezett Északi-Balti Nyolcak (Finnország, Svédország, Norvégia, Izland, Dánia, Észtország, Lettország és Litvánia) kormányfői közös nyilatkozatban fejezték ki azt a kívánságukat, hogy Ukrajna „mielőbb” csatlakozzon az Európai Unióhoz és a NATO-hoz – derül ki a tallinni regionális csúcstalálkozón elfogadott dokumentumból.

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenlétében tanácskozó vezetők méltányolták azt „a haladást” (!!!), amelyet Ukrajna az uniós tagság felé vezető úton elért, 

és szorgalmazták, hogy „késedelem nélküli” nyissák meg a tárgyalást az összes csatlakozási fejezetben még idén június-júliusban. 

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A Donbasz maradék négy nagyobb városából az első vélhetően még a nyáron elveszik. Nincs „nagy fordulat”.

A nyilatkozat szerint

 „Ukrajna uniós csatlakozását mielőbb le kell zárni”.

Az észak-európai és balti vezetők egységesen kiálltak Ukrajna NATO-tagsága mellett is. Közös nyilatkozatukban kijelentik: 

„Ukrajna stratégiai biztonsági partnere a NATO-nak, és közvetlenül hozzájárul az euroatlanti biztonsághoz. 

Támogatjuk Ukrajnát a teljes euroatlanti integráció, köztük a NATO-tagság felé vezető visszafordíthatatlan útján.”

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Valda Kalnina

Összesen 21 komment

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Sorrend:
sanya55-2
2026. június 10. 11:25
Ne izguljatok, már lő benneteket, ez a szeretet jele náluk
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0
0
fater0921
2026. június 10. 11:08
Okádék egy társaság...............a képet nézve!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Az összesbe együtt nem szorult FÉL bit értelem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2
0
akkkkorki
2026. június 10. 10:18
NATO-hoz? Azt hogy képzelitek kicsi kicsik? Hát az orosz ledob rátok 0,5 kilós atomot, megégtek mind, hülyék ez nem játék!!!
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3
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 10. 10:10
Retteg a sok uszító geci! 😘🥰😍
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2
0
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