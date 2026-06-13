Totális káosz fenyeget a vb-n: senki sem tudja, hogyan jut el 50 ezer szurkoló a New Jersey-i stadionba

A FIFA és a helyi hatóságok a tömegközlekedés használatát javasolják, mivel a stadion környékének úthálózata nehezen kezelne ekkora forgalmat. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a fuvarmegosztó szolgáltatások utasainak a kijelölt kiszállási pontoktól hosszabb gyaloglásra kell számítaniuk. A New Jersey Transit korábban a magas jegyárak miatt kritikákat kapott, miközben az elmúlt években többször is jelentős műszaki problémákkal és késésekkel küzdött. A szervezők ezért rendkívüli intézkedésekkel készülnek, és szükség esetén akár kompokat is küldhetnek, hogy elkerüljék a mérkőzés napján kialakuló közlekedési káoszt.

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