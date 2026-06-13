Totális káosz fenyeget a vb-n: senki sem tudja, hogyan jut el 50 ezer szurkoló a New Jersey-i stadionba

Beindul a nagyüzem: egymás után négy világbajnoki meccs – bemutatkoznak a brazilok, jön az első rangadó
Most sokáig ez lesz a módi.
A szervezők a tömegközlekedés használatát javasolják, azonban a helyi vasúttársaság a magas jegyárai mellett nem éppen a kiszámíthatóságáról híres.
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Most sokáig ez lesz a módi.
A hivatalos vonat- és buszjáratokra eddig mindössze mintegy 23 600 jegyet értékesítettek, miközben a stadion befogadóképessége meghaladja a 80 ezer főt. A parkolóhelyek előfoglalása is jóval a várakozások alatt marad, péntekig alig 3500 jegyet adtak adtak el. A lap szerint nem világos, hogyan tervezi a fennmaradó 47 000 jegytulajdonos eljutni a stadionba a Brazília és Marokkó közötti, 18 órai kezdőrúgásra.
A FIFA és a helyi hatóságok a tömegközlekedés használatát javasolják, mivel a stadion környékének úthálózata nehezen kezelne ekkora forgalmat. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a fuvarmegosztó szolgáltatások utasainak a kijelölt kiszállási pontoktól hosszabb gyaloglásra kell számítaniuk. A New Jersey Transit korábban a magas jegyárak miatt kritikákat kapott, miközben az elmúlt években többször is jelentős műszaki problémákkal és késésekkel küzdött. A szervezők ezért rendkívüli intézkedésekkel készülnek, és szükség esetén akár kompokat is küldhetnek, hogy elkerüljék a mérkőzés napján kialakuló közlekedési káoszt.
Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP