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marokkó new jersey transit tömegközlekedés használatát brazília

Totális káosz fenyeget a vb-n: senki sem tudja, hogyan jut el 50 ezer szurkoló a New Jersey-i stadionba

2026. június 13. 09:12

A szervezők a tömegközlekedés használatát javasolják, azonban a helyi vasúttársaság a magas jegyárai mellett nem éppen a kiszámíthatóságáról híres.

2026. június 13. 09:12
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Komoly közlekedési problémáktól tartanak a szervezők a New Jersey-ben rendezendő első FIFA-világbajnoki mérkőzés előtt. A MetLife Stadionban teltház várható, ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok szerint közel 50 ezer szurkoló odautazása még mindig bizonytalan – írja a New York Post.

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A hivatalos vonat- és buszjáratokra eddig mindössze mintegy 23 600 jegyet értékesítettek, miközben a stadion befogadóképessége meghaladja a 80 ezer főt. A parkolóhelyek előfoglalása is jóval a várakozások alatt marad, péntekig alig 3500 jegyet adtak adtak el. A lap szerint nem világos, hogyan tervezi a fennmaradó 47 000 jegytulajdonos eljutni a stadionba a Brazília és Marokkó közötti, 18 órai kezdőrúgásra.

A FIFA és a helyi hatóságok a tömegközlekedés használatát javasolják, mivel a stadion környékének úthálózata nehezen kezelne ekkora forgalmat. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a fuvarmegosztó szolgáltatások utasainak a kijelölt kiszállási pontoktól hosszabb gyaloglásra kell számítaniuk. A New Jersey Transit korábban a magas jegyárak miatt kritikákat kapott, miközben az elmúlt években többször is jelentős műszaki problémákkal és késésekkel küzdött. A szervezők ezért rendkívüli intézkedésekkel készülnek, és szükség esetén akár kompokat is küldhetnek, hogy elkerüljék a mérkőzés napján kialakuló közlekedési káoszt.

Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP

 


 

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2026. június 13. 09:40
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