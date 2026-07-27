Autógumi-kisokos bizonytalanoknak: méret, jelölések, mintázat — így igazodj el (X)

A tapasztalat szerint négy hibatípus fordul elő a leggyakrabban. Az első a rossz méret vagy index — ezért kezdődik minden a forgalmi és az oldalfal ellenőrzésével. A második az ismeretlen, független teszteken nem szereplő márkák választása: a mérések rendre azt mutatják, hogy ezek nedves fékezésben méterekkel maradnak el a mezőnytől. A harmadik a párban cserélés rossz beosztása: ha csak két abroncs cserélhető, az újak hátulra kerüljenek a farmegcsúszás elkerülésére. A negyedik a vegyes szerelés: egy tengelyen mindig azonos méretű, típusú és mintázatú abroncs legyen.

És ha épp nyári gumi kell?

A fenti tudás szezonfüggetlen: méret, indexek, címke, mintázat — a logika ugyanaz egész évben. A most futó szezonban a 205/55 R16 nyári gumi kínálatban ugyanezekkel a szempontokkal — nedves tapadási osztály, friss teszteredmény, megfelelő indexek — lehet magabiztosan választani. A jelölések ismeretében az összehasonlítás már nem szerencsejáték, hanem tudatos döntés.