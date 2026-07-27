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abroncs nyári gumi méret gumi

Autógumi-kisokos bizonytalanoknak: méret, jelölések, mintázat — így igazodj el (X)

2026. július 27. 11:35

A gumiabroncs vásárlása azon feladatok közé tartozik, amelyet a legtöbb autós évekre kipipál, aztán amikor újra aktuális lesz, kiderül: a jelölések erdejében nem is olyan egyszerű eligazodni. Pedig a rendszer logikus — aki öt percet szán rá, magabiztosan választ, évszaktól függetlenül. Íme a kisokos.

2026. július 27. 11:35
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Első lépés: olvassuk le a méretet

A kiindulópont mindig a jelenlegi abroncs oldalfala és a forgalmi engedély. Az oldalfalon egy ilyen jelölést találunk: 205/55 R16 91H. Ez elemenként a következőt jelenti: a 205 az abroncs szélessége milliméterben. Az 55 az oldalfal magassága a szélesség százalékában — minél kisebb ez a szám, annál „laposabb” a gumi. Az R a radiál szerkezetre utal (ma gyakorlatilag minden személyautó-abroncs ilyen), a 16 pedig a felni átmérője colban. Nem véletlen a példa: a 205/55 R16 évek óta a legelterjedtebb méret a magyar utakon, ezt hordja a kompakt kategória jelentős része a VW Golftól a Škoda Octaviáig.

Terhelési index és sebességindex: amit szabad és amit nem

A méret utáni 91H két külön információ. A 91 a terhelési index: azt mutatja, mekkora maximális terhelést bír egy abroncs (a 91 például 615 kg-ot). A H a sebességindex, vagyis az a legnagyobb sebesség, amelyre az abroncsot tervezték (H = 210 km/h). A szabály: a forgalmi engedélyben, illetve a gyári előírásban szereplő értékeknél alacsonyabbat választani nem szabad — magasabbat igen.

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Szezonjelölések: M+S és a hópehely

Az M+S (Mud+Snow) feliratot a gyártó tesztkötelezettség nélkül feltüntetheti — önmagában tehát keveset garantál. A háromcsúcsú hegy hópehellyel (3PMSF, „alpesi szimbólum”) ezzel szemben szabványos hótapadási vizsgálathoz kötött: ez a valódi téli minősítés, és ezt viselik a télen is teljes értékű négyévszakosok is. Aki kétszettes rendszerben gondolkodik, annak a téli szettnél ez a szimbólum a minimum — a méretre szűrt kínálat és a jelölések például itt tekinthetők át: www.gumiwebshop.hu/205-55-16-teli-gumi. A szomszédos országok szabályozása is egyre inkább csak a 3PMSF-et fogadja el télinek.

A mintázat három iskolája

A futófelület rajzolata háromféle lehet, és mindegyiknek megvan a maga erőssége. Az irányított (V-mintás) mintázat a víz- és latyakelvezetésben kiváló — felszerelési iránya kötött, az oldalfalon nyíl jelzi. Az aszimmetrikus mintázat külső és belső oldala más feladatra hangolt (kanyarstabilitás, illetve vízelvezetés) — a jobb úttartás miatt a sportosabb modellek választása. A szimmetrikus a legegyszerűbb és legcsendesebb megoldás, jellemzően a városi, komfortorientált abroncsokon.

A leggyakoribb vásárlási hibák

A tapasztalat szerint négy hibatípus fordul elő a leggyakrabban. Az első a rossz méret vagy index — ezért kezdődik minden a forgalmi és az oldalfal ellenőrzésével. A második az ismeretlen, független teszteken nem szereplő márkák választása: a mérések rendre azt mutatják, hogy ezek nedves fékezésben méterekkel maradnak el a mezőnytől. A harmadik a párban cserélés rossz beosztása: ha csak két abroncs cserélhető, az újak hátulra kerüljenek a farmegcsúszás elkerülésére. A negyedik a vegyes szerelés: egy tengelyen mindig azonos méretű, típusú és mintázatú abroncs legyen.

És ha épp nyári gumi kell?

A fenti tudás szezonfüggetlen: méret, indexek, címke, mintázat — a logika ugyanaz egész évben. A most futó szezonban a 205/55 R16 nyári gumi kínálatban ugyanezekkel a szempontokkal — nedves tapadási osztály, friss teszteredmény, megfelelő indexek — lehet magabiztosan választani. A jelölések ismeretében az összehasonlítás már nem szerencsejáték, hanem tudatos döntés.

 

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