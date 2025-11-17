Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
merchandising apparátus méret Magyar Péter pénzügyi beszámoló költség

Milliárdok folynak át a Tisza Párton – itt a beszámoló, amely sokat elárul Magyar Péter „új politikájáról”

2025. november 17. 18:43

Nyilvánosságra került a Tisza Párt 2025. január 1. és szeptember 30. közötti előzetes pénzügyi beszámolója.

2025. november 17. 18:43
null

Nyilvánosságra került a Tisza Párt 2025. január 1. és szeptember 30. közötti előzetes pénzügyi beszámolója – a számok pedig egyértelműen mutatják, hogy a Magyar Péter által vezetett formáció már most milliárdos nagyságrendű gépezetté nőtte ki magát. A párt bevételei ezen időszak alatt meghaladták a 2 milliárd forintot, ami példátlan egy viszonylag frissen alapított politikai erő esetében.

Rekordbevétel egy „civil” párttól

A Tisza Párt összes bevétele 2 073 199 813 forint volt. Ebből:

  • Magyar állampolgárságú magánszemélyek támogatása: 1 975 881 399 Ft
  • Merchandising termékek értékesítése: 91 715 324 Ft
  • Kamatbevételek: 5 603 090 Ft

Vagyis Magyar Péter pártja rövid idő alatt olyan összegeket mozgat meg, amelyeket a baloldali pártok együttvéve sem tudtak összegyűjteni az elmúlt évek kampányai során.

A kiadási oldal sem kevésbé látványos

A beszámoló szerint a párt 1 731 066 948 forintot költött el január és szeptember között. A legnagyobb tétel a produkciós költségek – országjárások, rendezvények, fellépések –, amelyekre a Tisza Párt 568 873 747 forintot égetett el. Ez a párt teljes költségvetésének egyharmadát meghaladó összeg. Emellett:

  • 610 707 973 Ft bérköltség,
  • 58 611 972 Ft megbízási díjakra,
  • 72 794 886 Ft IT-fejlesztésekre és üzemeltetésre,
  • 60 549 575 Ft online hirdetésekre,
  • 64 200 220 Ft tárgyi eszközökre,
  • 63 654 037 Ft merchandising-költségekre.

A könyvelési, ügyvédi és szakértői díjak is elérik a 29 880 330 forintot, vagyis Magyar Péter pártja komoly és drága háttérgépezettel működik. A kilenc hónap végén a Tisza Pártnál 342 132 865 forint maradt.

A „néptől érkező támogatások” pártja

Miközben Magyar Péter gyakran hangoztatja, hogy „a hatalom fényűző, pénzszóró működésével” szakítana, saját pártja már most olyan pénzekből gazdálkodik, amelyek 

egy komplett kampányév költségvetésére emlékeztetnek.

A beszámoló egy dologban teljesen egyértelmű: a Tisza Párt milliárdos hátterű politikai gépezet. A „néptől érkező támogatások” retorikája mögött egy olyan apparátus rajzolódik ki, amely sem méretében, sem költési ütemében nem különbözik a régi baloldal nagy költekező struktúráitól.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Kapcsolódó cikkek a Pénzügyi beszámolók aktában.

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. november 17. 19:49
Magyar Péter is kérhetné az EP bizottságától mentelmi jogának felfüggesztését rablás és bennfentes kereskedés ügyekben. Nem kérte, ezért nem szavazta meg az EP. Nem vállalja tetteiért a felelősséget és nem akarja tisztázni a nevét. Sőt, megpróbálta politikai meghurcolásnak beállítani a nyilvánvalóan köztörvényes bűncselekmények gyanúját. Ezek már ráégtek. Szégyen egy ilyen éretlen magatartású puhapöcs.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. november 17. 19:48
Magyar Péter el akarja törölni a rezsicsökkentést és a rezsitámogatást. A rezsicsökkentés eltörlésével a családok és nyugdíjasok tömegeit nyomorítja meg anyagilag. A rezsitámogatás eltörlésével az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények tömegeit sodorja lehetetlen helyzetbe, továbbá számos kis- és középvállalkozót lehetetlenít el. Magyar Péter a nemzet ellensége! Önsorsrontó aki Magyar Pétert támogatja!
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. november 17. 19:46
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. Magas inflációt. Magas munkanélküliséget A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Nyugdíjak megadóztatását. A háború támogatását. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
No comment no cry
2025. november 17. 19:46
Lassan este 8 óra, hol vannak a jelölt-jelöltek? 7 óráról szólt a fáma, az ipse facebookján 18 óra utánt ígér (oké, oké, az este 10 is a 18 óra után van).
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!