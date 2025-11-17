Milliárdok folynak át a Tisza Párton – itt a beszámoló, amely sokat elárul Magyar Péter „új politikájáról”

A tiszás jelölteket 1000 titkosszolga fölrakta Tóni gépére, de hamarosan érkeznek!
Nyilvánosságra került a Tisza Párt 2025. január 1. és szeptember 30. közötti előzetes pénzügyi beszámolója.
Nyilvánosságra került a Tisza Párt 2025. január 1. és szeptember 30. közötti előzetes pénzügyi beszámolója – a számok pedig egyértelműen mutatják, hogy a Magyar Péter által vezetett formáció már most milliárdos nagyságrendű gépezetté nőtte ki magát. A párt bevételei ezen időszak alatt meghaladták a 2 milliárd forintot, ami példátlan egy viszonylag frissen alapított politikai erő esetében.
A Tisza Párt összes bevétele 2 073 199 813 forint volt. Ebből:
Vagyis Magyar Péter pártja rövid idő alatt olyan összegeket mozgat meg, amelyeket a baloldali pártok együttvéve sem tudtak összegyűjteni az elmúlt évek kampányai során.
A beszámoló szerint a párt 1 731 066 948 forintot költött el január és szeptember között. A legnagyobb tétel a produkciós költségek – országjárások, rendezvények, fellépések –, amelyekre a Tisza Párt 568 873 747 forintot égetett el. Ez a párt teljes költségvetésének egyharmadát meghaladó összeg. Emellett:
A könyvelési, ügyvédi és szakértői díjak is elérik a 29 880 330 forintot, vagyis Magyar Péter pártja komoly és drága háttérgépezettel működik. A kilenc hónap végén a Tisza Pártnál 342 132 865 forint maradt.
Miközben Magyar Péter gyakran hangoztatja, hogy „a hatalom fényűző, pénzszóró működésével” szakítana, saját pártja már most olyan pénzekből gazdálkodik, amelyek
egy komplett kampányév költségvetésére emlékeztetnek.
A beszámoló egy dologban teljesen egyértelmű: a Tisza Párt milliárdos hátterű politikai gépezet. A „néptől érkező támogatások” retorikája mögött egy olyan apparátus rajzolódik ki, amely sem méretében, sem költési ütemében nem különbözik a régi baloldal nagy költekező struktúráitól.
