Milliárdok folynak át a Tisza Párton – itt a beszámoló, amely sokat elárul Magyar Péter „új politikájáról”

Nyilvánosságra került a Tisza Párt 2025. január 1. és szeptember 30. közötti előzetes pénzügyi beszámolója – a számok pedig egyértelműen mutatják, hogy a Magyar Péter által vezetett formáció már most milliárdos nagyságrendű gépezetté nőtte ki magát. A párt bevételei ezen időszak alatt meghaladták a 2 milliárd forintot, ami példátlan egy viszonylag frissen alapított politikai erő esetében.

Rekordbevétel egy „civil” párttól

A Tisza Párt összes bevétele 2 073 199 813 forint volt. Ebből:

Magyar állampolgárságú magánszemélyek támogatása: 1 975 881 399 Ft

Merchandising termékek értékesítése: 91 715 324 Ft

Kamatbevételek: 5 603 090 Ft

Vagyis Magyar Péter pártja rövid idő alatt olyan összegeket mozgat meg, amelyeket a baloldali pártok együttvéve sem tudtak összegyűjteni az elmúlt évek kampányai során.