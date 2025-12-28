„A tehetség alázat, kedv és elszántság nélkül mit sem ér” – Király Gábor a Mandinernek

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.
Király Gábor nem tagadja: az utolsó három percben még ő is felállt a fotelből a magyar–ír meccsen. A szürke nadrágjáról elhíresült kapuslegenda által vezetett sportegyesület ma már 400 gyerekkel foglalkozik Szombathelyen, és elárulta, miért nem akar kapusedzőként visszatérni, és hogyan építi be a külföldi tapasztalatait a hazai valóságba. Interjú.
Gulácsi Pétertől nemrégiben azt kérdezték, milyen példák voltak előtte fiatal kapusként. Az ön nevét említette, gyerekként ő is hasonló pályát szeretett volna befutni. Mikor szembesült azzal, hogy példaképpé vált?
Érdekes utazásban volt részem profiként, hiszen sokakhoz hasonlóan én is mindent alárendeltem a futballnak. Gyerekkoromban az volt a célom, hogy eljussak a lehető legmagasabb szintre, ám ott meg is kell ragadni, tudtam, hogy folyamatosan teljesítenem kell. Ha egy sportoló nem így tesz, akkor kiesik a rendszerből. Igyekeztem megfelelni a saját értékrendemnek, ügyeltem arra, hogy ne billenjen át a mérleg. Örülök, hogy olyan embereknek is példát tudtam és tudok mutatni, akiket itthon és külföldön is elismernek.
Hogyan reagál arra, amikor felismerik?
Természetesen jólesik, de ezt megszokja az ember. Mindig a munkában hittem, így mindig az előttem álló feladatra fókuszálok. Abból pedig van bőven.
Tapasztalatból vagy élményből szerzett többet a huszonhat év alatt?
Sok élményben volt részem a 882 hivatalos mérkőzésen, és rengeteg tapasztalatot is gyűjtöttem hozzá. Ezeket folyamatosan beépítettem a munkámba, az életembe, a személyiségembe.
Nem idegesíti, hogy a mai napig témát szolgáltat a szürke nadrágja?
Nem. Emlékeztet arra, hogy mi az, ami megadatott nekem, és milyen szintre jutottam el. Ilyenkor eszembe jut, hogy mindezt a munkámmal értem el, mégpedig úgy, hogy a profi focival párhuzamosan építettem fel a szombathelyi sportlétesítményünket külföldről. Napi két edzés mellett az itthoni dolgokat igazgattam 2002-től tizenhat éven keresztül.
Ki tudja, milyen karriert tudtam volna befutni, ha több energiám marad az élsportra,
de tisztában voltam azzal, hogy ezt vállaltam, mert a jövőt is építettem közben.