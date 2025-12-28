Ft
Ft
2°C
0°C
Ft
Ft
2°C
0°C
12. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
premier league király gábor gulácsi péter tapasztalat

„A tehetség alázat, kedv és elszántság nélkül mit sem ér” – Király Gábor a Mandinernek

2025. december 28. 15:19

Király Gábor nem tagadja: az utolsó három percben még ő is felállt a fotelből a magyar–ír meccsen. A szürke nadrágjáról elhíresült kapuslegenda által vezetett sportegyesület ma már 400 gyerekkel foglalkozik Szombathelyen, és elárulta, miért nem akar kapusedzőként visszatérni, és hogyan építi be a külföldi tapasztalatait a hazai valóságba. Interjú.

2025. december 28. 15:19
null
Nagy Péter

Gulácsi Pétertől nemrégiben azt kérdezték, milyen példák voltak előtte fiatal kapusként. Az ön nevét említette, gyerekként ő is hasonló pályát szeretett volna befutni. Mikor szembesült azzal, hogy példaképpé vált? 

Érdekes utazásban volt részem profiként, hiszen sokakhoz hasonlóan én is mindent alárendeltem a futballnak. Gyerekkoromban az volt a célom, hogy eljussak a lehető legmagasabb szintre, ám ott meg is kell ragadni, tudtam, hogy folyamatosan teljesítenem kell. Ha egy sportoló nem így tesz, akkor kiesik a rendszerből. Igyekeztem megfelelni a saját értékrendemnek, ügyeltem arra, hogy ne billenjen át a mérleg. Örülök, hogy olyan embereknek is példát tudtam és tudok mutatni, akiket itthon és külföldön is elismernek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Hogyan reagál arra, amikor felismerik? 

Természetesen jólesik, de ezt megszokja az ember. Mindig a munkában hittem, így mindig az előttem álló feladatra fókuszálok. Abból pedig van bőven. 

FOOTBALL - UEFA EURO 2016 - ROUND OF 16 - HUNGARY v BELGIUM
Fotó: AFP/Kieran McManus

Tapasztalatból vagy élményből szerzett többet a huszonhat év alatt? 

Sok élményben volt részem a 882 hivatalos mérkőzésen, és rengeteg tapasztalatot is gyűjtöttem hozzá. Ezeket folyamatosan beépítettem a munkámba, az életembe, a személyiségembe. 

Nem idegesíti, hogy a mai napig témát szolgáltat a szürke nadrágja? 

Nem. Emlékeztet arra, hogy mi az, ami megadatott nekem, és milyen szintre jutottam el. Ilyenkor eszembe jut, hogy mindezt a munkámmal értem el, mégpedig úgy, hogy a profi focival párhuzamosan építettem fel a szombathelyi sportlétesítményünket külföldről. Napi két edzés mellett az itthoni dolgokat igazgattam 2002-től tizenhat éven keresztül. 

Ki tudja, milyen karriert tudtam volna befutni, ha több energiám marad az élsportra, 

de tisztában voltam azzal, hogy ezt vállaltam, mert a jövőt is építettem közben. 

Király Gábor
Fotó: MTI/Ali Haider
Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Töki
2025. december 28. 16:18
Királi Gabi tényleg az!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!