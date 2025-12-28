„A tehetség alázat, kedv és elszántság nélkül mit sem ér” – Király Gábor a Mandinernek

Gulácsi Pétertől nemrégiben azt kérdezték, milyen példák voltak előtte fiatal kapusként. Az ön nevét említette, gyerekként ő is hasonló pályát szeretett volna befutni. Mikor szembesült azzal, hogy példaképpé vált?

Érdekes utazásban volt részem profiként, hiszen sokakhoz hasonlóan én is mindent alárendeltem a futballnak. Gyerekkoromban az volt a célom, hogy eljussak a lehető legmagasabb szintre, ám ott meg is kell ragadni, tudtam, hogy folyamatosan teljesítenem kell. Ha egy sportoló nem így tesz, akkor kiesik a rendszerből. Igyekeztem megfelelni a saját értékrendemnek, ügyeltem arra, hogy ne billenjen át a mérleg. Örülök, hogy olyan embereknek is példát tudtam és tudok mutatni, akiket itthon és külföldön is elismernek.