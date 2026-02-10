Ft
premier league everton bournemouth tóth alex

Liverpoolban lépett pályára Tóth Alex, győztes meccsen volt először kezdő a Premier League-ben (VIDEÓ)

2026. február 10. 20:03

A magyar válogatott középpályása 58 percet töltött a pályán az Everton ellen.

2026. február 10. 20:03
null

A magyar válogatott Tóth Alexszel felálló Bournemouth hátrányból fordítva 2–1-re nyert a mérkőzést emberhátrányban befejező Everton vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 26., hétközi fordulójának keddi játéknapján.

A 20 éves középpályás – aki január 20-án a Ferencvárostól igazolt Angliába – 58 percnyi játéklehetőséget kapott, aztán lecserélte Andoni Iraola vezetőedző. A zuhogó esőben rendezett összecsapáson a hazaiak szereztek vezetést Iliman Ndiaye büntetőből szerzett góljával az első félidő végén, a szünet után viszont más felfogásban kezdett futballozni a Bournemouth. Ennek eredményeként Rayan és Amine Adli találataival három perc alatt fordítottak a vendégek, majd a 69. percben emberelőnybe kerültek, Jake O'Brien ugyanis piros lapot kapott az utolsó mezőnyjátékosként elkövetett szabálytalanság miatt.

Így érkezett meg Tóth Alex az Everton elleni mérkőzésre:

Ezt is ajánljuk a témában

Az ötödik Chelsea otthon kétgólos előnyről veszített pontokat a Leeds Uniteddel szemben, miután a vendégcsapat Lukas Nmecha góljának és gólpasszának is köszönhetően 2–2-re mentette az összecsapást. A londoni Kékeknél az angol válogatott Cole Palmer jegyzett gólt és gólpasszt is a meccsen.

A Premier League-ben immár nyolc mérkőzés óta nyeretlen Tottenham Hotspur ezúttal a vendég Newcastle Unitedtól kapott ki, mégpedig 2–1-re.

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
Everton–AFC Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)
Kiállítva: J. O’Brien (69., Everton)
Chelsea–Leeds United 2–2 (Joao Pedro 24., Palmer 58. – 11-esből, ill. L. Nmecha 67. – 11-esből, Okafor 73.)
Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Gray 64., ill. Thiaw 45+5., J. Ramsey 69.)

Az Everton–AFC Bournemouth mérkőzés összefoglalója:

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Darren Staples / AFP

