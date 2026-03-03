Határozott üzenet: a kárpátaljai magyarok támogatásán túl Magyarországnak semmiféle geopolitikai érdekeltsége nincsen Ukrajnában

Ez már tényleg vicc: Zelenszkij szerint inkább hálásnak kellene lennünk a Barátság kőolajvezeték miatt (VIDEÓ)
Az ukrán elnök azonban most sem indokolta meg, miért nem indítja újra az olajszállítást.
Az ukrán freeriding kora lejárt. Ha akarnak valamit, értékesnek kell lenniük, nem csak egy minden erőforrást elnyelő fekete lyuknak.
Tiszta beszéd Volodimir Zelenszkijtől: Nem akarják újraindítani a Barátság vezetéket – hívta fel a figyelmet Kohán Mátyás kollégánk az ukrán elnök nyílt beismerésére, mely szerint kőolajkőolajat tranzitálni Szlovákia és Magyarország felé „senkinek sincs szándéka”. A Mandiner munkatársa Facebook-bejegyzésében rámutatott: „ez már egy csúsztatás, hiszen a magyar és szlovák import mértéke az orosz hadiköltségvetéshez mérten nevetséges”.
Zelenszkij zsarolására, azaz hogy Ukrajna a kőolajvezetéket csupán a 90 milliárdos hitelért és az uniós csatlakozásért cserébe indítja újra, Kohán Mátyás leszögezte:
„Azt hiszem, nem értik, hogy ha olajtranzit nincs, Magyarországnak és Szlovákiának semmiféle geopolitikai érdekeltsége nincsen Ukrajnában. Ez a két ország nagyon helyesen nem veszi be azt a maszlagot, hogy Ukrajna minket véd. Nekünk ez esetben marad a kárpátaljai magyarok támogatása – és ennyi. Semmi közünk Ukrajnához. Csinálja, amit akar.”
De ebben az esetben sem 90 milliárd nincs, sem EU-tagság, sem semmi. Az ukrán freeriding kora lejárt. Ha akarnak valamit, értékesnek kell lenniük, nem csak egy minden erőforrást elnyelő fekete lyuknak.
– fogalmazott.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko