volodimir zelenszkij kohán mátyás kárpátaljai magyarok ukrajna

Határozott üzenet: a kárpátaljai magyarok támogatásán túl Magyarországnak semmiféle geopolitikai érdekeltsége nincsen Ukrajnában

2026. március 03. 08:15

Az ukrán freeriding kora lejárt. Ha akarnak valamit, értékesnek kell lenniük, nem csak egy minden erőforrást elnyelő fekete lyuknak.

2026. március 03. 08:15
null

Tiszta beszéd Volodimir Zelenszkijtől: Nem akarják újraindítani a Barátság vezetéket – hívta fel a figyelmet Kohán Mátyás kollégánk az ukrán elnök nyílt beismerésére, mely szerint kőolajkőolajat tranzitálni Szlovákia és Magyarország felé „senkinek sincs szándéka”. A Mandiner munkatársa Facebook-bejegyzésében rámutatott: „ez már egy csúsztatás, hiszen a magyar és szlovák import mértéke az orosz hadiköltségvetéshez mérten nevetséges”

Zelenszkij zsarolására, azaz hogy Ukrajna a kőolajvezetéket csupán a 90 milliárdos hitelért és az uniós csatlakozásért cserébe indítja újra, Kohán Mátyás leszögezte: 

„Azt hiszem, nem értik, hogy ha olajtranzit nincs, Magyarországnak és Szlovákiának semmiféle geopolitikai érdekeltsége nincsen Ukrajnában. Ez a két ország nagyon helyesen nem veszi be azt a maszlagot, hogy Ukrajna minket véd. Nekünk ez esetben marad a kárpátaljai magyarok támogatása – és ennyi. Semmi közünk Ukrajnához. Csinálja, amit akar.” 

De ebben az esetben sem 90 milliárd nincs, sem EU-tagság, sem semmi. Az ukrán freeriding kora lejárt. Ha akarnak valamit, értékesnek kell lenniük, nem csak egy minden erőforrást elnyelő fekete lyuknak.  

– fogalmazott.

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

 

