Határozott üzenet: a kárpátaljai magyarok támogatásán túl Magyarországnak semmiféle geopolitikai érdekeltsége nincsen Ukrajnában

Tiszta beszéd Volodimir Zelenszkijtől: Nem akarják újraindítani a Barátság vezetéket – hívta fel a figyelmet Kohán Mátyás kollégánk az ukrán elnök nyílt beismerésére, mely szerint kőolajkőolajat tranzitálni Szlovákia és Magyarország felé „senkinek sincs szándéka”. A Mandiner munkatársa Facebook-bejegyzésében rámutatott: „ez már egy csúsztatás, hiszen a magyar és szlovák import mértéke az orosz hadiköltségvetéshez mérten nevetséges”.