Újabb mítosz dőlt meg: Magyarország Lengyelország és Horvátország előtt, Románia és Szlovákia a fasorban sincs

Az élet keretrendszerében kell nézni a dolgokat, lehet olyan ország, ahol nagyon jók a gazdasági mutatók, de ha nem jó ott élni, akkor az nem egy jó dolog. Emiatt a közbiztonság is kiemelten fontos.

Európában lassul a gazdaság, így a kormány egyik fő feladata az volt, hogy növekedjenek a bérek, még úgy is, hogy gyenge a gazdaság teljesítménye. Európában Magyarországon nőttek a leginkább a bérek, ráadásul a legalacsonyabb tíz százalék bére nőtt a legnagyobb mértékben a jelentős minimálbér és a garantált bérminimum emelésével. A kormány tehát a jelentős kihívások ellenére is meg tudta őrizni a munkahelyeket és egy növekvő reálbérpályára állítani Magyarországot.

Összehasonlításul, vannak olyan országok, ahol minden kilencedik embernek nincs munkája a fiatalok körében pedig még rosszabb ez az arány.

Nagy szükség lenne a Barátságra

A Mandiner kérdésére, mennyire hat majd a magyar gazdaságra, főleg az inflációra a friss iráni konfliktus és az olajárak emelkedése, Törcsi Péter hozzátette: minél hamarabb állnak helyre a szállítási útvonalak, annál kisebb az esélye, hogy ez hat az inflációra és a jegybank kamatcsökkentési terveire. Az üzemanyagtartalék ráadásul rendelkezésre áll, három hónapnyi tartalékunk van, szóval az olaj nem fog elfogyni egyelőre, maximum csak májusban.