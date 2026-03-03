Ft
oeconomus gazdaságkutató alapítvány oeco index magyarország

Újabb mítosz dőlt meg: Magyarország Lengyelország és Horvátország előtt, Románia és Szlovákia a fasorban sincs

2026. március 03. 09:48

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány idén tavasszal frissítette saját gazdasági és fejlettségi mutatóját, az Oeco-Indexet, amelybe már a 2024-es és a 2025-ös adatok is bekerültek. Magyarországot a régióban csak Csehország előzi, Lengyelország, Horvátország, Románia és Szlovákia is mögöttünk van.

Ferentzi András

A 19. helyen áll Magyarország az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány mutatója, az Oeco-index alapján az Európai Unióban. A régióban csak Ausztria és Csehország előzi hazánkat, Szlovénia, Lengyelország, Horvátország, Románia és Szlovákia is lemaradt hozzánk képest. Globálisan sem szégyenkezhetünk, hiszen a világrangsorban a 31. helyen áll Magyarország. 

Az Oeco-index 2024-es adatai szerint Magyarország a régió egyik vezető állama (Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány)
Magyarország a régió élmezőnyében

Törcsi Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke az adatok felvezetésénél elmondta: azért hozták létre az indexet, mert van egy olyan vélemény, amely szerint Magyarország folyamatosan leszakad és az uniós országok sereghajtói közé tartozik a gazdaság szempontjából. A téves adatokból építkező kimutatások ferdítenek, ezért az Oeconomus inkább a Világbank adataira támaszkodva állította össze a saját adatsorát. 

Ebben a gazdaság teljesítménye mellett az országok fejlettségét, jövőképét és versenyképességét is vizsgálták. Törcsi Péter elmondta: évekig ment itthon a Bezzegromániázás, de erről a mítoszról mára már sokan lejöttek, miután kiderült, hogy ez nagyon nincs így.

Most egy másik mítoszt építenek, hogy Magyarország az unió legszegényebb tagállama, ez egyértelműen nem így van, bárki láthatja, aki jár külföldön, Keletebbre is. 

– tette hozzá Törcsi Péter. 

A friss index szerint ugyan Magyarország egy helyet hátracsúszott – Olaszország előzte meg hazánkat az Unióban – de globálisan három helyet javított is. Ott a 31. helyet foglalja el Magyarország. Tehát őrizzük a gazdasági fejlettségünket, békénket a társadalmi biztonságunkat. 

Félreértelmezett adatok

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus kutatási igazgatója elmondta: sokszor előfordul, hogy félreértelmezett adatokból építenek narratívát manapság a gazdasági fejlettségekre nézve. Hozzátette: az Oeco-Indexben van gazdasági, társadalmi és politikai adatsor is. 

Az Európai Unión belül:

  • Ausztria a 8.,
  • Csehország a 17.,
  • Magyarország a 19.,
  • Szlovénia a 21..
  • Lengyelország a 22.,
  • Horvátország a 23.,
  • Románia a 25.,
  • Szlovákia pedig a 26.

helyen áll. 

A szomszédos országokat tehát Ausztrián kívül mind előzzük, ez alapján biztató a Magyarországról kialakult kép. 

Hazánk tehát őrzi a pozícióját, nem csúszott le, ami egy komoly érdem, miközben háborúk dúlnak, megváltozott a kereskedelem és feszültségek vannak a világban 

– tette hozzá Pásztor Szabolcs. 

Az adatokkal kapcsolatban Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője elmondta: ha valaki olvas nagy nyugati lapokat, akkor feltűnhet neki, hogy jelentősen megugrottak a geopolitikai elemzések száma. Már nagy bankok is foglalkoznak ezzel. Hozzátette: korszakváltásban vagyunk, miután a nagyhatalmak elkezdtek úgy viselkedni, mint a nagyhatalmak. Nekünk ebben a világban kell boldogulni, sőt, jobban boldogulni, mint korábban. 

A gazdaság nem önmagáért való, nem statisztikáknak kell megvernie statisztikákat. 

Az élet keretrendszerében kell nézni a dolgokat, lehet olyan ország, ahol nagyon jók a gazdasági mutatók, de ha nem jó ott élni, akkor az nem egy jó dolog. Emiatt a közbiztonság is kiemelten fontos. 

Európában lassul a gazdaság, így a kormány egyik fő feladata az volt, hogy növekedjenek a bérek, még úgy is, hogy gyenge a gazdaság teljesítménye. Európában Magyarországon nőttek a leginkább a bérek, ráadásul a legalacsonyabb tíz százalék bére nőtt a legnagyobb mértékben a jelentős minimálbér és a garantált bérminimum emelésével. A kormány tehát a jelentős kihívások ellenére is meg tudta őrizni a munkahelyeket és egy növekvő reálbérpályára állítani Magyarországot. 

Összehasonlításul, vannak olyan országok, ahol minden kilencedik embernek nincs munkája a fiatalok körében pedig még rosszabb ez az arány. 

Nagy szükség lenne a Barátságra

A Mandiner kérdésére, mennyire hat majd a magyar gazdaságra, főleg az inflációra a friss iráni konfliktus és az olajárak emelkedése, Törcsi Péter hozzátette: minél hamarabb állnak helyre a szállítási útvonalak, annál kisebb az esélye, hogy ez hat az inflációra és a jegybank kamatcsökkentési terveire. Az üzemanyagtartalék ráadásul rendelkezésre áll, három hónapnyi tartalékunk van, szóval az olaj nem fog elfogyni egyelőre, maximum csak májusban. 

A Barátság kőolajvezetékre is nagy szükség lenne emiatt, hogy érkezhessen orosz olaj, amely ráadásul politikai és nem technikai problémák miatt áll. Minden attól függ tehát, mikor ér véget az iráni konfliktus és mikor indulhat újra az olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül. 

Palóc André hozzátette: az ukrán kormány részéről ez színtiszta zsarolás. Ugyanakkor, ha az infláció elszállna ezen okok miatt, akkor a kormányzat már eddig is bizonyította, hogy közbe tudnak lépni, nem hagyja a kormány, hogy elszálljanak az árak. 

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

