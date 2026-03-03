„Nem kérdés, hogy a 2020-as években beléptünk abba a korszakba, amelyet egymással összeérő válságok és egymásra torlódó krízisek jellemeznek. Ennek volt része a koronavírus-járvány, az orosz-ukrán háború kitörése, az annak nyomán előálló energiadrágulás és az USA új doktrínája, amely bár feladta a globális hegemóniát és a nyugati féltekét szándékozik dominálni, most mégis beavatkozik a Közel-Keleten: amerikai-izraeli támadás érte Iránt, megölték vezetőjét, sőt Trump helyi rezsimváltásra szólított fel, Irán pedig több ország amerikai-brit katonai bázisa ellen indított támadást és csapásokat mért Izraelre. Mi és miért történik?

Mielőtt válaszolnánk, néhány elvet le kell fektetni, különben tévútra kerülünk a külügyi elemzés során: