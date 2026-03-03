Epekedve várta ezt a pillanatot Zelenszkij: már kedden másfél milliárd dollár érkezett hozzá

Így még senki sem égette le Zelenszkijt: Hernádi Zsolt mindent kitálalt a Barátság kőolajvezeték helyzetéről (VIDEÓ)
Úgy hazudott az ukrán elnök, mint a vízfolyás.
Nem fukarkodott az IMF.
Ukrajna már meg is kapta a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által pénteken jóváhagyott, négy évre szóló 8,1 milliárd dollár hitel első, 1,5 milliárd dolláros részletét – jelentette be Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök kedden.
A forrást a kiemelt költségvetési kiadások finanszírozására és a makroszintű pénzügyi stabilitás támogatására használja fel a kormány.
Az Ukrajna elleni orosz agresszió kezdete óta a költségvetés 14,9 milliárd dollár pénzügyi támogatást kapott az IMF-től – jegyezte meg a kormányfő. Julija Szviridenko hozzátette: Ukrajna továbbra is végrehajtja azokat az IMF-fel közösen elfogadott reformokat, amelyek célja a makrogazdasági stabilitás megőrzése, az állami intézmények megerősítése és az európai integráció felé vezető út előmozdítása.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
