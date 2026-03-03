Ez aztán az országimázs: Ane budapesti videójáért odavannak az emberek

Kiderült, összejön-e még egyszer a magyaros rangadó a Bajnokok Ligájában!
Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is azért küzd, hogy május végén Budapestre utazhasson a klubcsapatával. Elkészült a Bajnokok Ligája sorsolása.
Az Ane Puskás által készített stadionos videó már több mint 700 ezer megtekintésnél és rengeteg kommentnél jár. Puskás Ferenc dédunokája édesanyjával, Rékával együtt még 2022 áprilisában lett magyar állampolgár, és nagyon szereti Magyarországot.
„Puskás Ferenc dédunokája vagyok, ő az, aki történelmet írt a futballban. Jelenleg abban a stadionban tartózkodom, amely az ő nevét viseli, és ahol egy Bajnokok Ligája-döntőt fognak játszani. Az élet néha a legszebb módon köti össze a generációkat” – írta közösségi oldalán Ane Puskás (hivatalosan Ane de Juan Damborena – a szerk.).
Puskás Ferenc dédunokája édesanyjával, Rékával együtt még 2022 áprilisában lett magyar állampolgár – jegyzi meg a Csakfoci. A bizonyítványaikat Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adta át nekik akkor a Bozsik Arénában rendezett ünnepségen. A hölgy ezúttal Puskás-mezzel pózolt a lelátón, minderről az Instagram-oldalán is beszámolt –
a videó a cikk elkészültekor már több mint 700 ezer megtekintésnél és rengeteg kommentnél járt.
Ane Puskás nagyon szereti Magyarországot, rendszeresen jön hazánkba, Instagram-profilképe is a Parlament épülete előtt készült – szúrta ki a goal.com/hu.
Mint ismert, a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője május 30-án 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A finálénak rengeteg kísérőeseménye lesz, ilyen például az is, hogy május 28. és 31. között a Hősök Terén rendezik meg a Bajnokok Fesztiválját, amelyre a szurkolókat és az érdeklődőket interaktív programokkal, kispályás futballal, koncertekkel és DJ-kel várják a szervezők. A belépés díjtalan lesz.
A rendezvény alighanem legvonzóbb attrakciója ugyanakkor a BL-trófea lesz, amely a döntő délutánját leszámítva mindennap látható lesz a fesztiválon. A sorozatban még három magyar játékos csapata (a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray és a Kerkez Milost, Szoboszlai Dominikot is sorában tudó angol Liverpool) is érdekelt, igaz, ők a döntőben nem találkozhatnak, mert már a legjobb 16 között meg kell mérkőzniük egymással.
