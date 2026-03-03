Ez aztán az országimázs: Ane budapesti videójáért odavannak az emberek

a videó a cikk elkészültekor már több mint 700 ezer megtekintésnél és rengeteg kommentnél járt.

Ane Puskás nagyon szereti Magyarországot, rendszeresen jön hazánkba, Instagram-profilképe is a Parlament épülete előtt készült – szúrta ki a goal.com/hu.

Mint ismert, a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője május 30-án 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A finálénak rengeteg kísérőeseménye lesz, ilyen például az is, hogy május 28. és 31. között a Hősök Terén rendezik meg a Bajnokok Fesztiválját, amelyre a szurkolókat és az érdeklődőket interaktív programokkal, kispályás futballal, koncertekkel és DJ-kel várják a szervezők. A belépés díjtalan lesz.

A rendezvény alighanem legvonzóbb attrakciója ugyanakkor a BL-trófea lesz, amely a döntő délutánját leszámítva mindennap látható lesz a fesztiválon. A sorozatban még három magyar játékos csapata (a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray és a Kerkez Milost, Szoboszlai Dominikot is sorában tudó angol Liverpool) is érdekelt, igaz, ők a döntőben nem találkozhatnak, mert már a legjobb 16 között meg kell mérkőzniük egymással.