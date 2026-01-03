Ft
Ft
2°C
-1°C
Ft
Ft
2°C
-1°C
01. 03.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Aranycsapat labdarúgás Magyarország Puskás Ferenc kártya

Micsoda relikviák! Nem akármilyen kollekciót jelentettek be a leghíresebb magyarról

2026. január 03. 12:56

Puskás Ferenc legendás öröksége egy prémium gyűjtői dobozban érhető el. A leghíresebb magyar kártyakollekciót kapott.

2026. január 03. 12:56
null

Hivatalosan licencelt kártyakollekciót kapott az Aranycsapat legendás futballistája, Puskás Ferenc – jelentette be a puskas.com. A leghíresebb magyar öröksége most egy prémium gyűjtői dobozban érhető el.

A leghíresebb magyar, Puskás Ferenc különleges kártyája
A leghíresebb magyar, Puskás Ferenc különleges kártyája (Fotó: blacklabfootball.com)

„A sportkártyagyűjtés sok évtizedes múltra tekint vissza, és az elmúlt években világhódító útjára indult – újra a figyelem középpontjába helyezve a gyűjtést mint értéket. A sportkártyák világában rengeteg legendás sportoló kapott már helyet: ikonok, világsztárok, korszakalkotó alakok jelentek meg kártyákon. Sok gyűjtőalbumban volt már Puskás-kártya az ötvenes évektől napjainkig, a PUSKAS.COM legutóbbi Panini-szerződése alapján például három éven át 46 országban gyűjthették a rajongók a különféle – köztük japán nyelvű felirattal ellátott – Puskás-kártyákat” – olvasható a cikkben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A leghíresebb magyar öröksége

„De Puskás Ferenc neve eddig hiányzott egy valóban átfogó kollekcióból, a magyar és a nemzetközi futball egyik legnagyobb legendája ez idáig nem kapott önálló, komplex sportkártya-gyűjteményt, amely méltó módon dolgozná fel páratlan életművét. Most ez megváltozik. A Blacklab Sportcards és Puskás Ferenc örököseinek licenckezelő cége összefogott, és 

elhozta a sportkártya-hobbi történetének első, hivatalosan licencelt Puskás Ferenc kollekcióját. Ez a szett nem mindenkinek szól. Valódi gyűjtőknek készült, akik nem csupán kártyákat gyűjtenek, hanem szeretnék a történelem egy-egy megismételhetetlen darabját a saját gyűjteményükben tudni. Ez több mint sportkártya. Ez hiteles örökség”

– hangsúlyozták.

„Ráadásul Puskás Ferenc legendás öröksége most egy prémium gyűjtői dobozban érhető el, ide kattintva!

Mindegyik doboz garantáltan tartalmaz egy db relikviakártyát és kilenc db számozott lapot. A szerencsések hozzájuthatnak a Puskás Ferenc eredeti aláírását tartalmazó kártyához is! Mindösszesen ezer doboz készült, minden doboz kézzel számozott.”

Fotó: blacklabfootball.com

Nyitókép: Ifj. Thaly Zoltán/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!