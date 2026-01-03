Micsoda relikviák! Nem akármilyen kollekciót jelentettek be a leghíresebb magyarról

Hivatalosan licencelt kártyakollekciót kapott az Aranycsapat legendás futballistája, Puskás Ferenc – jelentette be a puskas.com. A leghíresebb magyar öröksége most egy prémium gyűjtői dobozban érhető el.

A leghíresebb magyar, Puskás Ferenc különleges kártyája (Fotó: blacklabfootball.com)

„A sportkártyagyűjtés sok évtizedes múltra tekint vissza, és az elmúlt években világhódító útjára indult – újra a figyelem középpontjába helyezve a gyűjtést mint értéket. A sportkártyák világában rengeteg legendás sportoló kapott már helyet: ikonok, világsztárok, korszakalkotó alakok jelentek meg kártyákon. Sok gyűjtőalbumban volt már Puskás-kártya az ötvenes évektől napjainkig, a PUSKAS.COM legutóbbi Panini-szerződése alapján például három éven át 46 országban gyűjthették a rajongók a különféle – köztük japán nyelvű felirattal ellátott – Puskás-kártyákat” – olvasható a cikkben.