Micsoda relikviák! Nem akármilyen kollekciót jelentettek be a leghíresebb magyarról

Több ezer ember gyűlt össze a Puskás Arénában – Dávid Kornél a Mandineren keresztül üzent a rajongóknak (VIDEÓ)
Megtartották az ország legnagyobb kártyagyűjtő eseményét.
Puskás Ferenc legendás öröksége egy prémium gyűjtői dobozban érhető el. A leghíresebb magyar kártyakollekciót kapott.
Hivatalosan licencelt kártyakollekciót kapott az Aranycsapat legendás futballistája, Puskás Ferenc – jelentette be a puskas.com. A leghíresebb magyar öröksége most egy prémium gyűjtői dobozban érhető el.
„A sportkártyagyűjtés sok évtizedes múltra tekint vissza, és az elmúlt években világhódító útjára indult – újra a figyelem középpontjába helyezve a gyűjtést mint értéket. A sportkártyák világában rengeteg legendás sportoló kapott már helyet: ikonok, világsztárok, korszakalkotó alakok jelentek meg kártyákon. Sok gyűjtőalbumban volt már Puskás-kártya az ötvenes évektől napjainkig, a PUSKAS.COM legutóbbi Panini-szerződése alapján például három éven át 46 országban gyűjthették a rajongók a különféle – köztük japán nyelvű felirattal ellátott – Puskás-kártyákat” – olvasható a cikkben.
„De Puskás Ferenc neve eddig hiányzott egy valóban átfogó kollekcióból, a magyar és a nemzetközi futball egyik legnagyobb legendája ez idáig nem kapott önálló, komplex sportkártya-gyűjteményt, amely méltó módon dolgozná fel páratlan életművét. Most ez megváltozik. A Blacklab Sportcards és Puskás Ferenc örököseinek licenckezelő cége összefogott, és
elhozta a sportkártya-hobbi történetének első, hivatalosan licencelt Puskás Ferenc kollekcióját. Ez a szett nem mindenkinek szól. Valódi gyűjtőknek készült, akik nem csupán kártyákat gyűjtenek, hanem szeretnék a történelem egy-egy megismételhetetlen darabját a saját gyűjteményükben tudni. Ez több mint sportkártya. Ez hiteles örökség”
– hangsúlyozták.
„Ráadásul Puskás Ferenc legendás öröksége most egy prémium gyűjtői dobozban érhető el, ide kattintva!
Mindegyik doboz garantáltan tartalmaz egy db relikviakártyát és kilenc db számozott lapot. A szerencsések hozzájuthatnak a Puskás Ferenc eredeti aláírását tartalmazó kártyához is! Mindösszesen ezer doboz készült, minden doboz kézzel számozott.”
