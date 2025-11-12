Több ezer ember gyűlt össze a Puskás Arénában – Dávid Kornél a Mandineren keresztül üzent a rajongóknak (VIDEÓ)

Az ország legnagyobb kártyagyűjtő eseménye, a 2025-ös Budapest Card Show több ezer látogatót vonzott a hétvégén a Puskás Arénába, amelyet az egyik legnagyobb és legrangosabb kártyagyártó-cég, a Topps és a budapesti Card Corner sportkártya-szaküzlet rendezett meg – olvasható az eseményről szóló sajtóanyagban. A rendezvényen a Mandiner is jelen volt.

A rajongók Dávid Kornél számozott kártyájára is szert tehettek a Puskás Arénában (Fotó: Budapest Card Show 2025)

Mivel a Topps a mostani idénnyel visszatért az NBA világába, idén a kosárlabda került reflektorfénybe – a sportág legendáinak és jelenkori sztárjainak sorszámozott és aláírt ritkaságai uralták az asztalokat. Dávid Kornélról, az eddigi egyetlen magyar NBA-játékosról készített esemény-exkluzív kártya is itt jelent meg.

Óriási érzés egy limitált NBA-kártyán megjelenni. A lapon a kétkezes felső átadásom látható, amit még a Chicago Bulls legendás edzője, Tex Winter súlykolt belénk – back to the basics. Nekem ezért nemcsak a kártya, hanem a mozdulat is üzenetértékű!”

– fogalmazott Dávid Kornél. A kártyából – amelynek dizájnját egy magyar tervező, Agócs Bence készítette – csupán 499 darabot gyártott a Topps, és utónyomás biztosan nem lesz, így szerencsés lehet, aki szerezhetett egyet a kollekcióból a helyszínen. Ráadásul Dávid Kornél alá is írta ezeket.