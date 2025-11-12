Ft
NBA Dávid Kornél labdarúgás videó kártya kosárlabda Puskás aréna

Több ezer ember gyűlt össze a Puskás Arénában – Dávid Kornél a Mandineren keresztül üzent a rajongóknak (VIDEÓ)

2025. november 12. 16:37

Hatalmas volt az érdeklődés a 2025-ös Budapest Card Show-ra. Több ezer ember gyűlt össze a Puskás Arénában.

2025. november 12. 16:37

Balázs Dávid

Az ország legnagyobb kártyagyűjtő eseménye, a 2025-ös Budapest Card Show több ezer látogatót vonzott a hétvégén a Puskás Arénába, amelyet az egyik legnagyobb és legrangosabb kártyagyártó-cég, a Topps és a budapesti Card Corner sportkártya-szaküzlet rendezett meg – olvasható az eseményről szóló sajtóanyagban. A rendezvényen a Mandiner is jelen volt.

A rajongók Dávid Kornél számozott kártyájára is szert tehettek a Puskás Arénában
A rajongók Dávid Kornél számozott kártyájára is szert tehettek a Puskás Arénában (Fotó: Budapest Card Show 2025)

Mivel a Topps a mostani idénnyel visszatért az NBA világába, idén a kosárlabda került reflektorfénybe – a sportág legendáinak és jelenkori sztárjainak sorszámozott és aláírt ritkaságai uralták az asztalokat. Dávid Kornélról, az eddigi egyetlen magyar NBA-játékosról készített esemény-exkluzív kártya is itt jelent meg.

Óriási érzés egy limitált NBA-kártyán megjelenni. A lapon a kétkezes felső átadásom látható, amit még a Chicago Bulls legendás edzője, Tex Winter súlykolt belénk – back to the basics. Nekem ezért nemcsak a kártya, hanem a mozdulat is üzenetértékű!”

– fogalmazott Dávid Kornél. A kártyából – amelynek dizájnját egy magyar tervező, Agócs Bence készítette – csupán 499 darabot gyártott a Topps, és utónyomás biztosan nem lesz, így szerencsés lehet, aki szerezhetett egyet a kollekcióból a helyszínen. Ráadásul Dávid Kornél alá is írta ezeket.

Fotó: Mandiner

Bevették a Puskás Arénát

Az egykori NBA-játékos az esemény kapcsán a Mandinernek elmondta, nagyon jó látni, hogy ilyen sok ember látogatott ki. A kártyagyűjtés hazánkban is nagy népszerűségnek örvend, az Egyesült Államokban pedig elképesztő felhajtás van körülötte.

Dávid Kornél a Mandineren keresztül jótanáccsal ellátta azokat, akik szeretnének belekóstolni/belevágni a kártyagyűjtésbe, azon belül is az NBA-játékosok lapjainak gyűjtésébe:

Gyűjtsék a fiatal játékosok lapjait, mert tíz-tizenöt év múlva nagyon sokat érhetnek!”

Ezt is ajánljuk a témában

Limitált lapokból és különleges ereklyékből egyébként nem volt hiány az eseményen. A nap egyik legnagyobb visszhangot kiváltó ügylete egy Lionel Messi-lap volt, amely több mint nyolcmillió forintért cserélt gazdát, de Kobe Bryant-aláírások és más NBA-ritkaságok is forogtak még millió forintos sávban a kártyagyűjtők között.

A helyszíni nyereményjátékon a látogatók és kiállítók a gyártó legújabb megjelenései közül nyerhettek dobozokat. Az esemény után kiderült, hogy az egyik szerencsés nyertes különösen jól járt, mivel egy olyan ritka kártyát nyitott, amely nagyjából kétmillió forintot érhet a gyűjtők piacán.

Fotó: Mandiner

A Mandiner két kiállítóval is beszélgetett. Az egyikük Noéh Oszkár volt, aki Oscar Sport Cards néven van fent a közösségi téren, a brékerkedés mellett pedig nemrégiben egy webáruházat is elindított.

„Két éve kezdtem a kártyabrékelést. A brékelés egy közösségi dobozbontást jelent, amely során előre, látatlanban felosztjuk az adott doboz tartalmát, például csapatok szerint, és minden vevő csakis azokat a lapokat kapja meg, amelyek hozzátartoznak. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a vásárlók a drágább boxokból is értékes lapokra tehessenek szert” – fogalmazott Noéh Oszkár, aki rengeteg értékes lapot nyitott már.

„Tavaly volt egy tripla aláírt lap Yamal-Lewandowski-Raphinha per ötös kártya (számozott és csak öt van belőle a világon – a szerk.), erről tudom, hogy több mint egymillió forintért, nagyjából, egymillió kétszázezerért adták el. Egy Messi 1/1 is elég drágán ment el, valamint volt még egy Yamal per tíz is, amely szintén millió körül cserélt gazdát.”

Arról is beszélt, hogy amióta a Topps megvette az NBA-licencet, azóta tovább növekedett a kosaras kártyákat gyűjtők köre, de alapvetően még mindig a foci a legnépszerűbb, tapasztalata szerint itthon 

  • Szoboszlai Dominik és 
  • Kerkez Milos lapjait keresik a legtöbben.
Fotó: Mandiner

A rendezvényen nemcsak sportkártyák vásárlására és cseréjére volt lehetőség, hiszen a sportkártyák csak egy szeletét képezik a kártyagyűjtésnek. Snóbli Zoltán, a Grimmjow’s anime cards alapítója anime-kártyákat bont, amelyek szintén nagyon keresettek a piacon. Noéhoz hasonlóan ő is brékerkedik.

„Ez lehetőséget kínál a vevők számára, hogy esetleg a drágább és nehezebben megközelíthető boxokhoz hozzájussanak, méghozzá úgy, hogy nem egyedül, hanem egy közösség tagjaként élik át a bontás élményét” – mondta a Mandinernek Snóbli. Elárulta, eddig két hatalmas nyitásuk volt: az egyik a One Piece című sorozathoz köthető, itt maga a különleges csomag mind a tíz kártyája számít igen értékesnek a piacon, míg a másik nyitás során az egyik sorozat karakterének japán szinkronszínésze által aláírt kártyája bukkantak, amelynek értéke kétmillió forintra tehető.

Jövőre is lesz egyébként Budapest Card Show, amelyen a szervezők az ideihez hasonlóan ismét telt házra számítanak.

Fotó: Budapest Card Show 2025

 

