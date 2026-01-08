Ft
„Lehet, a következő vb-re direktben kijutunk” – Szoboszlai a magyar válogatottról és a Liverpool céljairól is beszélt (VIDEÓ)

2026. január 08. 21:05

A Spíler Tv exkluzív interjút készített a magyar válogatott csapatkapitányával. Szoboszlai a család karácsonyáról is mesélt.

2026. január 08. 21:05
null

Csütörtök este rendezik az Arsenal–Liverpool rangadót az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 21. fordulójában. A mérkőzés felvezetéseként a Spíler Tv levetített egy hétfőn készült videót, amelyen Márkus Ádám kommentátor Szoboszlai Dominikkal beszélgetett.

Szoboszlai értékelte az előző évét
Szoboszlai értékelte az előző évét (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Intenzív volt 2025, de egyben nagyon jó volt. Férj és apuka lettem, első magyarként PL-bajnok, szóval elég változatos és intenzív év van mögöttem”

– jelentette ki.

Beszélt a karácsonyról is, amely angol bajnokságban játszó futballistaként olyan volt számára, mint egy átlagos nap. December 24-én is edzettek, de a család meglátogatta őt és este együtt karácsonyoztak.

„Megvolt a karácsonyi vacsora, ajándékozás és 25-én ment tovább minden.”

Elárulta, a kislánya kapott ruhákat, cipőt és mindenféle játékot. Azt még nem tudja, hogy mennyire lesz szigorú apuka, de úgy érzi, ha lánya elkezd majd beszélni, valószínűleg megenyhül a szíve.

Beszélt a csapat formájáról is. Noha a Liverpool kilenc tétmérkőzés óta veretlen, szerinte a kisebb csapatokat kötelező lett volna legyőzniük, és nem engedhetik meg maguknak, hogy visszaengedjék őket a meccsbe, mint mondjuk tették azt a Leeds United ellen. 

„Keressük ezekre a dolgokra a válaszokat, és meg fogjuk találni.”

Szoboszlai szerint talán a törést egy Chelsea elleni meccs okozta még egy válogatott szünet előtt. A pontrúgásokról, bedobásokról is megkérdezték, és ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy szürreális százalékban döntik el a meccseket a rögzített játékhelyzetek, és erre Angliában nagy hangsúlyt fektetnek a csapatok.

Visszatérve az előző évére, elárulta, hogy a Bajnokok Ligájából való kiesés és az elbukott Angol Ligakupa-döntő sem fájt neki annyira, mint az a bizonyos írek elleni hazai vb-selejtező. Ez azonban sok mindenre megtanította őt.

„Ugyanazt gondolom róla, ugyanolyan interjút adnék most, mint akkor tettem. Nagyon szomorú vagyok, mert nagyon kevés kellett a sikerhez. De ennek így kellett lennie.

Lehet, a következő vb-re direktben kijutunk”

– fűzte hozzá.

Arról is szót ejtett, hogy az elmúlt hónapjai nem voltak egyszerűek az ilyen utolsó perces kapott gólok miatt. A tavasszal kapcsolatban pedig úgy látja, ha tavaly a Paris Saint-Germain mélyről felállva, plusz párharcot játszva is meg tudta nyerni a sorozatot, akkor a Liverpool miért ne nyerhetné meg a BL-t. Szoboszlai abban is bízik, hogy az FA-kupában diadalmaskodnak, és még a bajnoki címről sem mondott le, ugyanakkor tisztában van a realitásokkal és a lemaradásukkal.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

 

