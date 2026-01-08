„Lehet, a következő vb-re direktben kijutunk” – Szoboszlai a magyar válogatottról és a Liverpool céljairól is beszélt (VIDEÓ)

„Megvolt a karácsonyi vacsora, ajándékozás és 25-én ment tovább minden.”

Elárulta, a kislánya kapott ruhákat, cipőt és mindenféle játékot. Azt még nem tudja, hogy mennyire lesz szigorú apuka, de úgy érzi, ha lánya elkezd majd beszélni, valószínűleg megenyhül a szíve.

Beszélt a csapat formájáról is. Noha a Liverpool kilenc tétmérkőzés óta veretlen, szerinte a kisebb csapatokat kötelező lett volna legyőzniük, és nem engedhetik meg maguknak, hogy visszaengedjék őket a meccsbe, mint mondjuk tették azt a Leeds United ellen.

„Keressük ezekre a dolgokra a válaszokat, és meg fogjuk találni.”

Szoboszlai szerint talán a törést egy Chelsea elleni meccs okozta még egy válogatott szünet előtt. A pontrúgásokról, bedobásokról is megkérdezték, és ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy szürreális százalékban döntik el a meccseket a rögzített játékhelyzetek, és erre Angliában nagy hangsúlyt fektetnek a csapatok.